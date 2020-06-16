Как лучше презентовать себя — несложные советы, которые игнорируют 90% специалистов

Привет, меня зовут Виктор. Я работаю в маркетинге Netpeak. Раньше я был редактором издания Cossa.ru и читал оооочень много презентационных писем. В прошлом году моя статья про деловое мышление для фрилансеров, опубликованная на портале vc.ru, собрала 35 000 просмотров.

Я читаю несколько чатов в Телеграме, в которых фрилансеры (авторы, разработчики, таргетологи) ищут работу и вижу в их объявлениях довольно стандартные ошибки, которые повторяются из года в год. Поэтому родилась идея этого поста.

За несколько лет я научился делать самопрезентацию немножко лучше —мне помогали опытные ребята, я брал платную консультацию у HR-специалиста, проводил каст-дев (опрос целевых аудиторий моего резюме) и пробовал многие другие вещи.

И, конечно, у меня было эффективное резюме-портфолио. Хочу поделиться этим опытом.

Что стоит держать в голове

Вы точно это сможете

Иногда человеку нужен мягкий пинок, чтобы кто-то помог ему стать на нужные «рельсы» (в частности, поэтому я лично обращался к эйчару три года назад). Но когда понимаешь основной механизм презентации, то видишь, что все приёмы в принципе любого делового общения укладываются в рамки простого здравого смысла «зачем моя информация нужна собеседнику, что она ему даст» плюс немного опыта.

Мое детство пришлось на эпоху расцвета компьютерных клубов. Хорошо помню, как составлял планы, чтобы уговорить родителей отпустить меня в компьютерный клуб на ночную смену с друзьями: какие вообще могут быть причины для того, чтобы дать мне деньги, и почему такой поход не будет опасным для подростка. Это был вполне себе питч инвесторам, в котором все решали первые 10-20 секунд. Если за это время я не выдвигал каких-то весомых и выгодных объяснений, то получал гарантированное НЕТ. Так что презентацией мы порой начинаем заниматься задолго до начала рабочей жизни, просто забываем об этом.

Стоит помнить, что у людей, особенно у занятых

своя жизнь, интересы и проблемы;

плохая память (серьезно);

мало времени.

Экс-топ менеджер Сбербанка Оксана Селендеева именно поэтому пишет в своей колонке «4 глупых ошибки digital агентств в попытках продать услуги крупному бренду» на CMS Magazine:

Чем агентство X отличается от агентства Y, если вы все делаете копирайтинг, макеты, настраиваете таргетированную рекламу, SEO? Отправляют зачем-то на сайт. Что я полезу там смотреть всё это? Нет у меня на это времени.

То же работает и с презентациями отдельных людей. В чатах фрилансеров я сам периодически ищу подрядчиков. За это время, например, мне не раз скидывали портфолио копирайтеры в виде Word-файлов и PDF, причем каждую статью по отдельности.

Представьте, что вы одновременно общаетесь с несколькими людьми, и они начинают присылать вам кучу файлов. Это как будто взорвался почтовый склад и вас похоронило под кучей бумажного хлама, при этом вы еще должны самостоятельно в этой куче разобраться и найти отличие того или иного подрядчика, почему именно ему нужно заплатить деньги. За что такая мука?

Всегда нужно думать, как сэкономить чужое время

1. Например, почему PDF? Их нужно скачивать, как минимум. Сейчас достаточно общепризнанный формат на рынке Рунета — облачные файлы и документы в Google Docs или в сервисах типа Notion. Это довольно важный пунктик по поводу соответствия экосистеме. В любом случае ссылку быстрее открыть, чем качать файл, особенно при мобильном интернете.

2. Зачем много примеров работ разного качества? Мало кто из работодателей и заказчиков смотрит все подряд, вплоть до рерайта, выполненного в 2010-м году. Поэтому во многих объявлениях просят «прикрепите 2-3 интересных ссылки». Работу по такому отбору должен проделать исполнитель.

3. Допустим, что в портфолио уже собраны самые прикольные и показательные работы, портфолио выложено в облако и вы дали заказчику на него ссылку. Заказчик переходит по ссылке и видит эти работы, факт их существования, может с ними ознакомиться (прочитать тексты / посмотреть дизайн / etc). Окей, но это не всё. Мало кому нужен текст или дизайн в вакууме, без какого-то итогового результата. Какая выгода была от этих работ? Что они дали? Были ли какие-то интересные моменты в процессе работы, о которых стоит упомянуть? Обязательно нужно это описать.

4. Как визуально будет оформлено это портфолио? Будет ли это какая-то приятная верстка в условном Notion (либо каком-то другом сервисе)?

Забежите ли вы еще немного наперед? Можно не только выложить работы и их описание, но и сразу продумать интерфейс вашего мини-сайта, какую-то логику повествования.

Например, можно сверстать табличкой список требований из интересующей вас вакансии (или заказа) и дать ответы по каждому пункту — насколько вы подходите на эту позицию.

Тренироваться здесь можно бесконечно. Например, я бы еще сделал на таком мини-сайте кнопки соцсетей, ведущие на ваш профиль и подпись в духе: «Даже если вам прямо сейчас не нужен сотрудник, но вам понравились мои работы и ход мысли — подпишитесь на меня в социальных сетях, я продолжу выкладывать там свои кейсы и заметки. Возможно, через некоторое время мы сможем найти точки соприкосновения». Ccылку на профиль в соцсети можно пометить utm-тегами и через некоторое время посмотреть на конверсию.

А как насчет коротких отзывов ваших бывших руководителей / заказчиков, с их фоткой и ссылкой на контакты?

Постоянно думайте — как сократить путь «покупателя» (эйчара, заказчика, работодателя) к вам? Как сделать этот путь удобнее? Если хотите, прочитайте какую-нибудь книгу по юзабилити. На меня в свое время сильно повлияла простенькая, старенькая, но прикольная « Не заставляйте меня думать » Стива Круга.

Конкретные советы по улучшению самопрезентации

1. Переделайте формулировки в любых объявлениях с процесса на результат. Не «делал что-то: писал статьи, общался с партнерами, кодил проекты, учил людей», а к чему это привело.

Статьи принесли такую-то выгоду. С партнерами заключил N сделок. Разработал фронт-энд для N проектов, который приняли с небольшим количеством итераций. Успешно ввел в компанию двух стажеров, научил свой отдел правилам деловой переписки, из-за чего мы сократили время на переписку и на созвоны на 30%.

Что делать, если на руках нет этих данных? Правильный ответ — они должны быть хоть в каком-то виде. В принципе нужно работать так, чтобы ориентироваться на результат. Всех классных руководителей, которых я видел за последние годы, мало интересовал процесс, их интересовало, что получилось в итоге.

2. Сделайте интересное описание всех работ в вашем порфолио.

3. Уберите из вашего описания все, что не касается конкретной сферы деятельности. Если вы автор / дизайнер / кодер, то не очень интересно, что вы десять лет назад работали в колбасном магазине.

4. Не стесняйтесь просить отзывы и напоминайте людям об этом. Клиенты ленивые в этом плане. Сразу предлагайте вариант, что если у человека нет времени сочинять вам отзыв, вы можете предоставить свою спокойную текстовку (без перегибов), чтобы клиент просто согласился поставить под ней свое имя.

5. Старайтесь избегать неуверенного тона:

вроде получилось неплохо;

вроде я это умею делать;

более-менее справился.

Нужны чёткие и спокойные формулировки, как в первом пункте.

6. Помните, что все обсуждаемо. На эту тему у меня был разговор с другом, который возражал: «если я не умею что-то делать из указанного в вакансии / объявлении, зачем мне подавать туда резюме»?

Автор телеграм-канала No Flame No Game очень круто написала, зачем все же нужно пробовать. Изначально она писала это для продакт-менеджеров, но описание подходит для любой сферы деятельности:

У меня нет ни одной сертификации или диплома (кроме как о получении высшего образования). Когда я устраивалась на работу в Яндекс, одно из собеседований было про статистику — а я в статистике была ни в зуб ногой. Когда я пришла работать в Suitepad, мне надо было проводить пользовательские исследования, что я раньше никогда не делала. В Intercom нужно было уметь работать с SQL, чего я, опять же, не знала. У меня таких примеров — миллион и маленькая тележка.



И ни в одном из них отсутствие какого-то специального навыка и, тем более, документального подтверждения этого навыка, не стало препятствием для получения работы или профессионального роста и повышения. Все потому, что умные работодатели понимают несколько вещей... Не могу представить ситуацию, где интервьюер говорит: «Ну да, вы классный менеджер, умеете строить команды с нуля, вести людей за собой и приносить деньги компании, но вот сертификатика про Agile у вас нет. Жаль-жаль, придется вам отказать».

Если вы чего-то не знаете или не умеете из требуемого —это не повод бояться. Опишите в вашей презентации то, что умеете и делали. А насчет остального спокойно напишите, что этими навыками пока не владеете, но это вам интересно и вы будете рады научиться.

Еще лучше — покажите, что конкретно вы делаете, чтобы научиться! Например: «к сожалению, я пока не писал статьи на тему программирования, но мне интересна работа в IT-сфере. Я начал общаться со знакомыми программистами, чтобы лучше понять эту среду, а также прохожу сейчас бесплатный 20-ти часовой курс Яндекса по Python».

7. Уберите в самый дальний ящик и никогда не используйте в письмах и резюме какую-то рефлексию о своей жизни или философствование. Только спокойная и вежливая конкретика + самая капелька юмора.

8. Добавляйте ваши живые фото, это всегда привлекает. Вот пример отличного поста в соцсетях, который принес автору много приглашений в крутые проекты:

Сейчас Алина работает в Яндекс.Практикуме

Финиш и мотивационное напутствие

Просто начните, дальше скилл прокачается. С помощью простой человеческой адекватности можно выигрывать у 90% других подрядчиков.

Занятые люди с деньгами и возможностями ХОТЯТ делегировать кому-то работу и заплатить деньги. Но они НЕ ХОТЯТ тратить свое время на подрядчиков, которые даже не стараются о себе интересно рассказать.