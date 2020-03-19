Бизнес

Как меняется рынок после введения режима чрезвычайного положения из-за коронавируса — пример Болгарии
Gennadiy Vorobyov
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Агентство перформанс-маркетинга Netpeak продвигает бизнес-проекты в 37 странах мира с 2006 года. Шесть лет назад мы вышли на рынок Болгарии и по результатам 2019 года оборот агентства Netpeak Bulgaria стал вторым по размеру среди всех наших регионов.

Как в 2008 и в 2014 году, мы наблюдаем последствия новой кризисной ситуации в разных странах и можем прогнозировать ситуацию, так как четко видим точки роста рынка в период карантина.

В этом посте мы поделимся с вами инсайдерской информацией из Google Analytics наших болгарских проектов — крупнейших реселлеров с сетью офлайн-магазинов. Как и все, они пострадали от внедрения чрезвычайного положения из-за коронавируса и постарались перевести свои ресурсы в онлайн.

Спроецируйте эти тенденции на свои ниши и рынки — вы наверняка увидите точки роста.

Режим ЧП в Болгарии ввели в пятницу, 13. Уже 14 марта были закрыты все кафе и рестораны, торговые центры и развлекательные заведения. Банки, аптеки, продуктовые магазины объявили «вход по одному», запрещено приближаться друг к другу на расстояние меньше двух метров.

Уже в субботу на многих проектах мы увидели естественный рост в онлайне. В частности — у больших брендов, они первыми начали перегонять ресурсы и вкладывать в онлайн-рекламу.

Кейcы роста за счет онлайн-продаж

Сравним показатели за 5 дней перед и после введения режима чрезвычайного положения.

1. Сайт большой сети магазинов мебели:

  • количество пользователей уменьшилось на 28,57%.
  • количество транзакций увеличилось на 80,95%.

Мебель в Болгарии

Чаще всего заказывают удобные кресла и столики — мебель для удаленной работы.

2. Сайт республиканской сети спорттоваров:

  • количество пользователей увеличилось на 25%.
  • количество транзакций увеличилось на 212,5%.

Спорттовары Болгария

3. Сайт сети супермаркетов техники:

  • количество пользователей увеличилось на 2,27%.
  • количество транзакций увеличилось на 90%.

Сайт сети супермаркетов техники

Лидер продаж — хлебопечки. Также очень много заказов техники для работы в режиме WFH.

4. Сайт сети магазинов в нише «сад и огород»:

  • количество пользователей уменьшилось на 3,55%.
  • количество транзакций увеличилось на 82,69%.

Сайт сети магазинов в нише «сад и огород»

Также значительно выросли:

  • сервис доставки из супермаркетов;
  • ниша игрушек и настольных игр;
  • онлайн-развлечения.

На закуску — новостной сайт. За 5 дней количество сессий выросло на 60,42%:

На закуску — новостной сайт

Как видите, сейчас идеальный момент, чтобы сфокусировать свои силы и начать переводить ресурсы в онлайн.

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Gennadiy Vorobyov

CEO of Netpeak Bulgaria

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