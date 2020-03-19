Как меняется рынок после введения режима чрезвычайного положения из-за коронавируса — пример Болгарии
Агентство перформанс-маркетинга Netpeak продвигает бизнес-проекты в 37 странах мира с 2006 года. Шесть лет назад мы вышли на рынок Болгарии и по результатам 2019 года оборот агентства Netpeak Bulgaria стал вторым по размеру среди всех наших регионов.
Как в 2008 и в 2014 году, мы наблюдаем последствия новой кризисной ситуации в разных странах и можем прогнозировать ситуацию, так как четко видим точки роста рынка в период карантина.
В этом посте мы поделимся с вами инсайдерской информацией из Google Analytics наших болгарских проектов — крупнейших реселлеров с сетью офлайн-магазинов. Как и все, они пострадали от внедрения чрезвычайного положения из-за коронавируса и постарались перевести свои ресурсы в онлайн.
Спроецируйте эти тенденции на свои ниши и рынки — вы наверняка увидите точки роста.
Режим ЧП в Болгарии ввели в пятницу, 13. Уже 14 марта были закрыты все кафе и рестораны, торговые центры и развлекательные заведения. Банки, аптеки, продуктовые магазины объявили «вход по одному», запрещено приближаться друг к другу на расстояние меньше двух метров.
Уже в субботу на многих проектах мы увидели естественный рост в онлайне. В частности — у больших брендов, они первыми начали перегонять ресурсы и вкладывать в онлайн-рекламу.
Кейcы роста за счет онлайн-продаж
Сравним показатели за 5 дней перед и после введения режима чрезвычайного положения.
1. Сайт большой сети магазинов мебели:
- количество пользователей уменьшилось на 28,57%.
- количество транзакций увеличилось на 80,95%.
Чаще всего заказывают удобные кресла и столики — мебель для удаленной работы.
2. Сайт республиканской сети спорттоваров:
- количество пользователей увеличилось на 25%.
- количество транзакций увеличилось на 212,5%.
3. Сайт сети супермаркетов техники:
- количество пользователей увеличилось на 2,27%.
- количество транзакций увеличилось на 90%.
Лидер продаж — хлебопечки. Также очень много заказов техники для работы в режиме WFH.
4. Сайт сети магазинов в нише «сад и огород»:
- количество пользователей уменьшилось на 3,55%.
- количество транзакций увеличилось на 82,69%.
Также значительно выросли:
- сервис доставки из супермаркетов;
- ниша игрушек и настольных игр;
- онлайн-развлечения.
На закуску — новостной сайт. За 5 дней количество сессий выросло на 60,42%:
Как видите, сейчас идеальный момент, чтобы сфокусировать свои силы и начать переводить ресурсы в онлайн.
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