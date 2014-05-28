Кейсы

Кейс по продвижению интернет-магазина детской одежды, обуви и товаров: ROMI 319%
Виктория Игнатьева
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Услуга: SEO-продвижение c оплатой за часы работы

Тематика: детская одежда, обувь и товары для детей.

Целевой регион продвижения: Россия.

Траты: 102 764 рублей в месяц.

Цель: трафик и продажи.

Период продвижения: с ноября 2013 года.

Работа над проектом началась в ноябре 2013-го. Интернет-магазин находится на SaaS платформе, поэтому были определенные технические препятствия. Например, для генерации sitemap.xml требовалось несколько недель. Сайт также находился под фильтром Google, так как предыдущие подрядчики оставили нам в подарок дорвеи и ссылки из Sape. Так как магазин большой, показателен рост трафика и продаж определенных продвигаемых категорий. 

Действия команды

  • cбор семантического ядра для продвигаемых категорий;

  • закрыты от индексации страницы, которые не несут смысловой нагрузки: контакты, корзины, страницы доставки. Любые страницы, которые не будут интересны пользователю, перешедшему на сайт из поисковой выдачи, следует закрывать метатегами;
  • внедрена микроразметка для карточек товаров. Размечены отзывы и «хлебные крошки» (навигационная цепочка, указывающая путь передвижения по сайту). Как результат, Google выводит расширенный сниппет со звездами, ценой и «хлебными крошками»:

Сниппет после внедрения микроразметки

  • на всех целевых страницах проставлен атрибут rel=canonical. На страницах фильтрации, пагинации и других страницах с get-параметрами проставлены атрибуты без учета get-параметров в URL. Сняты ручные санкции Google за неестественные ссылки. Было обработано более 16 000 ссылок. Сформирован документ Disavow (файл со списком заспамленных ссылок и доменов), который был загружен в инструмент по отклонению ссылок от Google WebMaster’s Tools;

  • прописали шаблоны тегов и метатегов title, description, keywords и h1;

  • исправлено отображение текстов на не целевых страницах (страницах пагинации, фильтрации и тому подобное);

  • переписано заново большое количество текстов, так как они были переспамлены — частое повторение точных вхождений ключевых слов, выделение жирным фраз, отсутствие структуры;
  • в рамках наращивания ссылочной массы активно велись работы нашего отдела скрытого маркетинга.

Как работали над структурой?

Основной задачей было создание на сайте полезных для пользователя целевых страниц, которые легко можно найти в поиске. Структура создавалась на основе семантического ядра, которое состоит из нескольких тысяч запросов. Таким образом, были проделаны следующие работы по структуре:

  • разделялись категории, которые содержали в себе несколько товаров. Например, «кеды, сандалии, кроссовки». Каждая категория получила отдельную целевую страницу;
  • добавили новые подкатегории с различными параметрами, например, сезон или пол;
  • для низкочастотных запросов сделаны фильтры;
  • на все целевые страницы были написаны тексты.

Cервисы Netpeak, которые мы использовали

  • Личный кабинет — для удобства отслеживания клиентом процесса и эффективности работы;
  • Netpeak Spider — для поиска дублей в тегах и метатегах, отсутствиях тегов H1, а также внутренних ошибок;
  • Скрипт «Троцкий» — для организации перелинковки на сайте;
  • «Сибирь» — для оценки изменений на целевых страницах, а также наращивания ссылочной массы.

Какие результаты получили?

Рост трафика на целевые страницы, где мы внесли наибольшие изменения, составил 72,9%: Бесплатный поисковый трафик

Для сравнения, в прошлом году рост в аналогичный период составлял всего 3, 36%: Данные до оптимизации

В период с 1 по 31 марта 2014 был также достигнут рост по запросам без учета бренда на 14,73%. Транзакции выросли на 61,07%, а доход увеличился на 80,35%: Транзакции выросли на 61,07%, а доход увеличился на 80,35%

Таким образом, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за март составил:

Валовая прибыль = 868 976 гривен * 0.25 = 217 244 гривен.
ROMI по валовой прибыли = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = (217 244 гривен – 51 763,792 гривен) /51 763,792 гривен * 100% = 319%.

Динамика по KPI:

Динамика по KPI

(суммы указаны в рублях)

Сейчас сайт уходит от SaaS-платформы, мы продолжаем работать над структурой и контентом.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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электронная коммерция продвижение интернет-магазина кейсы по SEO
Виктория Игнатьева

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