Тематика: детская одежда, обувь и товары для детей.
Целевой регион продвижения: Россия.
Траты: 102 764 рублей в месяц.
Цель: трафик и продажи.
Период продвижения: с ноября 2013 года.
Работа над проектом началась в ноябре 2013-го. Интернет-магазин находится на SaaS платформе, поэтому были определенные технические препятствия. Например, для генерации sitemap.xml требовалось несколько недель. Сайт также находился под фильтром Google, так как предыдущие подрядчики оставили нам в подарок дорвеи и ссылки из Sape. Так как магазин большой, показателен рост трафика и продаж определенных продвигаемых категорий.
Действия команды
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cбор
семантического ядрадля продвигаемых категорий;
- закрыты от индексации страницы, которые не несут смысловой нагрузки: контакты, корзины, страницы доставки. Любые страницы, которые не будут интересны пользователю, перешедшему на сайт из поисковой выдачи, следует закрывать метатегами;
- внедрена микроразметка для карточек товаров. Размечены отзывы и «хлебные крошки» (навигационная цепочка, указывающая путь передвижения по сайту). Как результат, Google выводит расширенный сниппет со звездами, ценой и «хлебными крошками»:
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на всех целевых страницах проставлен атрибут
rel=canonical. На страницах фильтрации, пагинации и других страницах с get-параметрами проставлены атрибуты без учета get-параметров в URL. Сняты ручные санкции Google за неестественные ссылки. Было обработано более 16 000 ссылок. Сформирован документ Disavow (файл со списком заспамленных ссылок и доменов), который был загружен в инструмент по отклонению ссылок от Google WebMaster’s Tools;
- прописали шаблоны тегов и метатегов title, description, keywords и h1;
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исправлено отображение текстов на не целевых страницах (страницах пагинации,
фильтрациии тому подобное);
- переписано заново большое количество текстов, так как они были переспамлены — частое повторение точных вхождений ключевых слов, выделение жирным фраз, отсутствие структуры;
- в рамках наращивания ссылочной массы активно велись работы нашего отдела скрытого маркетинга.
Как работали над структурой?
Основной задачей было создание на сайте полезных для пользователя целевых страниц, которые легко можно найти в поиске. Структура создавалась на основе семантического ядра, которое состоит из нескольких тысяч запросов. Таким образом, были проделаны следующие работы по структуре:
- разделялись категории, которые содержали в себе несколько товаров. Например, «кеды, сандалии, кроссовки». Каждая категория получила отдельную целевую страницу;
- добавили новые подкатегории с различными параметрами, например, сезон или пол;
- для низкочастотных запросов сделаны фильтры;
- на все целевые страницы были написаны тексты.
Cервисы Netpeak, которые мы использовали
- Личный кабинет — для удобства отслеживания клиентом процесса и эффективности работы;
- Netpeak Spider — для поиска дублей в тегах и метатегах, отсутствиях тегов H1, а также внутренних ошибок;
- Скрипт «Троцкий» — для организации перелинковки на сайте;
- «Сибирь» — для оценки изменений на целевых страницах, а также наращивания ссылочной массы.
Какие результаты получили?
Рост трафика на целевые страницы, где мы внесли наибольшие изменения, составил 72,9%:
Для сравнения, в прошлом году рост в аналогичный период составлял всего 3, 36%:
В период с 1 по 31 марта 2014 был также достигнут рост по запросам без учета бренда на 14,73%. Транзакции выросли на 61,07%, а доход увеличился на 80,35%:
Таким образом, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за март составил:
ROMI по валовой прибыли = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = (217 244 гривен – 51 763,792 гривен) /51 763,792 гривен * 100% = 319%.
Динамика по KPI:
(суммы указаны в рублях)
Сейчас сайт уходит от SaaS-платформы, мы продолжаем работать над структурой и контентом.
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