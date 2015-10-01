Тематика проекта: цветочная продукция.
Регионы: Армения, Грузия, Казахстан, Россия, Украина.
Целевой регион продвижения: Россия.
Минимальный бюджет на продвижение: $800 (включая комиссию агентства).
Период продвижения: с ноября 2014.
Работы начались в ноябре 2014-го. Проект недавно появился на свет и только готовился к «взрослой жизни». Соответственно, данные по обороту и трафику перед началом продвижения были минимальны, в связи с этим показатели не будут сравниваться с аналогичными периодами прошлого года.
Цели
Основные цели проекта — увеличение целевого трафика и количества конверсий. Поэтому перед командой SEO-специалистов стояли следующие первостепенные задачи:
- расширить и доработать структуру сайта;
- оптимизировать целевые страницы;
- решить технические проблемы.
Читайте детали о том, как мы обычно справляемся с такими трудностями, в посте о SEO-продвижении под Болгарию.
Проведенные работы
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Сбор
семантического ядрадля дальнейшего создания полезных для пользователя целевых страниц, которые легко можно найти в поиске. Были выявлены основные группы запросов, включая те, с помощью которых пользователи попадают на сайты конкурентов.
- Доработана структура сайта для полноценного охвата всех собранных ключевых фраз путем создания посадочных страниц и широкого набора фильтров для низкочастотных запросов.
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Проанализирована
сезонностьтрафика в тематике. Было решено, что, за исключением существенных пиков на 14 февраля и 8 марта, сезонностью можно практически пренебречь.
- Создана стратегия продвижения, учитывающая вынос региональных версий сайта на поддомены и отдельную работу над ними. Для каждого поддомена:
- создан свой файл robots.txt, html и xml карта сайта для более быстрой индексации новых страниц, а также улучшения навигации по сайту;
- xml карта добавлена в панели инструментов для веб-мастеров с установлением соответствующего региона;
- оптимизированы теги и мета-теги title, description, keywords и H1 путем составления шаблонов генерации, с целью очистки сайта от дублей страниц;
- ненужные страницы, которые не будут интересны пользователю, перешедшему на сайт из поисковой выдачи, и/или не несут существенной смысловой нагрузки, закрыты от индексации.
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В рамках наращивания качественной и максимально естественной
ссылочной массы:
- активно проводились работы отдела линкбилдинга и контент-маркетинга по наращиванию ссылок с тематических форумов и сервисов вопросов и ответов;
- автоматически наращивались ссылки с помощью внутренней системы «Сибирь»;
- вручную наращивались безанкорные ссылки на качественных тематических площадках;
- размещались статьи и распространялись пресс-релизы.
- Написаны тексты для целевых страниц, которые в дальнейшем были опубликованы на сайте.
- Удалены все битые ссылки на сайте и устранены другие технические ошибки, выявленные с помощью сканирования программой Netpeak Spider.
- Составлены и внедрены рекомендации по оптимизации сайта для мобильных устройств.
- Проведен базовый юзабилити-аудит.
- Очень много другой более мелкой, но не менее важной работы.
Среди прочих, мы использовали такие сервисы и продукты:
- «Аудитка» — для написания SEO-аудита.
- Serpstat (ex. Prodvigator) — для составления семантического ядра сайта.
- Личный кабинет — для удобства отслеживания клиентом процесса и эффективности работы.
- Netpeak Spider — для поиска дублей в тегах и мета-тегах, отсутствия заголовков H1, а также обнаружения всевозможных внутренних ошибок.
- Скрипт «Троцкий» — для организации внутренней перелинковки на сайте.
- «Сибирь» — для оценки изменений на целевых страницах, а также наращивания ссылочной массы.
Полученные результаты
Число посетителей сайта, пришедших исключительно из поисковых систем, увеличилось в 20 раз: Удалось существенно повысить динамику роста видимости в Яндекс.Москва (по данным Serpstat (ex. Prodvigator)).
В период с 1 по 31 июля 2015 был достигнут рост по запросам из поисковой выдачи на 40,90%. При этом транзакции выросли на 69,14%, а доход увеличился на 85,85% (без учета заказов по телефону и ассоциированных конверсий). Маржа составляет всего лишь 20%. Таким образом, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за июль (без учета заказов по телефону и ассоциированных конверсий) составил:
Продемонстрируем для наглядности данные из Личного кабинета клиента за последние 3 месяца работы:
Заключение
Важный момент здесь — образцовость клиента и работы его небольшой, но слаженной команды. Все технические задания внедрялись оперативно и с высоким показателем качества исполнения. Клиент порой сам становился инициатором определенных доработок, контролировал все внедрения, предлагая правки, внося предложения и при этом не навязывая свое видение. Согласно нашему опросу среди 600 проектов, шанс сотрудничать с таким клиентом — 17,2%.
Читайте полную версию исследования, чтобы узнать, как повысить эту вероятность.
Залог успеха данного проекта — грамотно налаженная коммуникация клиент-агентство и своевременная расстановка приоритетов для всех SEO-задач. Конечно же, мы движемся дальше и осваиваем открывшиеся горизонты продвижения. Ждите новых кейсов.
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