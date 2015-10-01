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Кейс: заказ цветов с доставкой, SEO-продвижение сайта с ROMI 132%
Сергей Онищенко
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Услуга: SEO-продвижение с оплатой за трафик.
Тематика проекта: цветочная продукция.
Регионы: Армения, Грузия, Казахстан, Россия, Украина.
Целевой регион продвижения: Россия.
Минимальный бюджет на продвижение: $800 (включая комиссию агентства).
Период продвижения: с ноября 2014.

Работы начались в ноябре 2014-го. Проект недавно появился на свет и только готовился к «взрослой жизни». Соответственно, данные по обороту и трафику перед началом продвижения были минимальны, в связи с этим показатели не будут сравниваться с аналогичными периодами прошлого года.

Цели

Основные цели проекта — увеличение целевого трафика и количества конверсий. Поэтому перед командой SEO-специалистов стояли следующие первостепенные задачи:

  • расширить и доработать структуру сайта;
  • оптимизировать целевые страницы;
  • решить технические проблемы.

Читайте детали о том, как мы обычно справляемся с такими трудностями, в посте о SEO-продвижении под Болгарию.

Проведенные работы

  1. Сбор семантического ядра для дальнейшего создания полезных для пользователя целевых страниц, которые легко можно найти в поиске. Были выявлены основные группы запросов, включая те, с помощью которых пользователи попадают на сайты конкурентов.

  2. Доработана структура сайта для полноценного охвата всех собранных ключевых фраз путем создания посадочных страниц и широкого набора фильтров для низкочастотных запросов.

  3. Проанализирована сезонность трафика в тематике. Было решено, что, за исключением существенных пиков на 14 февраля и 8 марта, сезонностью можно практически пренебречь.

  4. Создана стратегия продвижения, учитывающая вынос региональных версий сайта на поддомены и отдельную работу над ними. Для каждого поддомена:
  • создан свой файл robots.txt, html и xml карта сайта для более быстрой индексации новых страниц, а также улучшения навигации по сайту;
  • xml карта добавлена в панели инструментов для веб-мастеров с установлением соответствующего региона;
  • оптимизированы теги и мета-теги title, description, keywords и H1 путем составления шаблонов генерации, с целью очистки сайта от дублей страниц;
  • ненужные страницы, которые не будут интересны пользователю, перешедшему на сайт из поисковой выдачи, и/или не несут существенной смысловой нагрузки, закрыты от индексации.

  1. В рамках наращивания качественной и максимально естественной ссылочной массы:

  • активно проводились работы отдела линкбилдинга и контент-маркетинга по наращиванию ссылок с тематических форумов и сервисов вопросов и ответов;
  • автоматически наращивались ссылки с помощью внутренней системы «Сибирь»;
  • вручную наращивались безанкорные ссылки на качественных тематических площадках;
  • размещались статьи и распространялись пресс-релизы.
  1. Написаны тексты для целевых страниц, которые в дальнейшем были опубликованы на сайте.
  1. Удалены все битые ссылки на сайте и устранены другие технические ошибки, выявленные с помощью сканирования программой Netpeak Spider.
  1. Составлены и внедрены рекомендации по оптимизации сайта для мобильных устройств.
  1. Проведен базовый юзабилити-аудит.
  1. Очень много другой более мелкой, но не менее важной работы.

Среди прочих, мы использовали такие сервисы и продукты:

  1. «Аудитка» — для написания SEO-аудита.
  2. Serpstat (ex. Prodvigator) — для составления семантического ядра сайта.
  3. Личный кабинет — для удобства отслеживания клиентом процесса и эффективности работы.
  4. Netpeak Spider — для поиска дублей в тегах и мета-тегах, отсутствия заголовков H1, а также обнаружения всевозможных внутренних ошибок.
  5. Скрипт «Троцкий» — для организации внутренней перелинковки на сайте.
  6. «Сибирь» — для оценки изменений на целевых страницах, а также наращивания ссылочной массы.

Полученные результаты

Число посетителей сайта, пришедших исключительно из поисковых систем, увеличилось в 20 раз: Число посетителей сайта, пришедших исключительно из поисковых систем, увеличилось в 20 раз Удалось существенно повысить динамику роста видимости в Яндекс.Москва (по данным Serpstat (ex. Prodvigator)).

В период с 1 по 31 июля 2015 был достигнут рост по запросам из поисковой выдачи на 40,90%. При этом транзакции выросли на 69,14%, а доход увеличился на 85,85% (без учета заказов по телефону и ассоциированных конверсий). В период с 1 по 31 июля 2015 был достигнут рост по запросам из поисковой выдачи на 40,90% Маржа составляет всего лишь 20%. Таким образом, ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за июль (без учета заказов по телефону и ассоциированных конверсий) составил:

Валовая прибыль = Доход × Маржа = 1 280 502,00 * 0,2 = 256100,40 руб. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли = ((Доход × Маржа) – Траты клиента) / Траты клиента * 100% = (256100,40 – 110 224,00) / 110 224,00 * 100% = 132,3%.

Продемонстрируем для наглядности данные из Личного кабинета клиента за последние 3 месяца работы: Продемонстрируем для наглядности данные из Личного кабинета клиента за последние 3 месяца работы

Заключение

Важный момент здесь — образцовость клиента и работы его небольшой, но слаженной команды. Все технические задания внедрялись оперативно и с высоким показателем качества исполнения. Клиент порой сам становился инициатором определенных доработок, контролировал все внедрения, предлагая правки, внося предложения и при этом не навязывая свое видение. Согласно нашему опросу среди 600 проектов, шанс сотрудничать с таким клиентом — 17,2%. Согласно нашему опросу среди 600 проектов, шанс сотрудничать с таким клиентом — 17,2%

Читайте полную версию исследования, чтобы узнать, как повысить эту вероятность.

Залог успеха данного проекта — грамотно налаженная коммуникация клиент-агентство и своевременная расстановка приоритетов для всех SEO-задач. Конечно же, мы движемся дальше и осваиваем открывшиеся горизонты продвижения. Ждите новых кейсов.

Хочу быстро найти клиентов онлайн

Сергей Онищенко

Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics, Bing.

7 публикаций на блоге, среди которых, как успешные кейсы с результатами работ по проектам, так и обучающие статьи.

Кроме SEO активно интересуется юзабилити, арбитражем трафика.

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