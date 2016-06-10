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Netpeak Spider 2.1.1: новые режимы сканирования, анализ внешних ссылок, просмотр исходного кода и HTTP-заголовков
Алекс Вайс
16863 96 6
Сложность: норм норм
8

Коллеги, в прошлом посте я рассказывал о Netpeak Spider 2.1 — это был очень важный релиз, который полностью изменил представление о программе, открыв новые функции и методы использования нашего SEO-краулера.

За последних 9 недель мы сделали ровно 9 релизов и пришло время подытожить, что же нам удалось реализовать. Представляем вашему вниманию основные фишки последних обновлений:

1. Количество ошибок и параметров

Мы всегда стараемся увеличить количество ошибок, которые автоматически определяет Netpeak Spider. В текущем обновлении 2.1.1 вы сможете проверить ваши URL на:

56

SEO-ошибок

в

44

параметрах

Посмотреть все ошибки и параметры

2. Сканирование по списку URL

Новый режим сканирования «По списку URL» позволяет загрузить любой список ссылок и проверить их на ошибки, не ограничиваясь сканированием по одному сайту. Теперь с помощью Netpeak Spider можно выполнять самые разнообразные задачи по анализу качества внутренней оптимизации.

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⚠ доступна видео-инструкция

3. Сканирование и определение ошибок XML Sitemap

Новый режим сканирования «По XML Sitemap» — действительно уникальная разработка, позволяющая проверить файл Sitemap на:

21

ошибку

в

17

параметрах

Причём эти ошибки и параметры — отдельные от основных и касаются только файлов Sitemap. Затем есть возможность проверить все URL из файла Sitemap на ошибки, а после их исправления отправить обновлённую карту сайта напрямую поисковым системам через специальный ping-запрос.

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⚠ доступна видео-инструкция

4. Новая панель «Сводка» и анализ внешних ссылок

В этом обновлении мы дали возможность проанализировать внешние ссылки, среди которых могут затеряться битые ссылки или ссылки на сайты, которые могут нанести вред вашей репутации. А с помощью новой панели «Сводка» мы хотели акцентировать внимание на том, что в Netpeak Spider (в отличие от некоторых аналогов) показываются только те данные, которые действительно присутствуют на сайте, то есть вы никогда не увидите оповещения «На вашем сайте 0 страниц возвращают 404 код ответа сервера», так как это только рассредотачивает ваше внимание.

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⚠ доступна видео-инструкция

5. Просмотр исходного кода и HTTP-заголовков + 5 новых ошибок

В этом обновлении мы реализовали новый инструмент, позволяющий внутри программы просматривать исходный код страниц, HTTP-заголовки и дополнительную информацию об URL, а также внедрили определение 5 новых ошибок: «Неправильная структура HTML-документа», «Ссылки с неправильным форматом URL», «Внешние 4xx-5xx ошибки», «Редирект на внешний сайт», «URL не содержит протокол https».

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⚠ доступна видео-инструкция

Давайте дружить!

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Ну а если совсем коротко

В версии Netpeak Spider 2.1.1 мы реализовали:

  1. Сканирование по списку URL.
  2. Сканирование и определение ошибок XML Sitemap.
  3. Новую панель «Сводка» и анализ внешних ссылок.
  4. Инструмент просмотра исходного кода и HTTP-заголовков.
  5. Определение дополнительных 5 типов ошибок.

Если вы раньше не пользовались Netpeak Spider, попробуйте наш бесплатный 14-дневный триал с полным функционалом. Если же вы уже хорошо знакомы с нашей программой, успейте на глобальное тестирование этого обновления, которое длится до 9 октября 2016 года включительно.

Попробовать продукты Netpeak Software

Для нас эта версия — своеобразный экватор на пути к Netpeak Spider 2.1.3 — очень важному событию в жизни нашего SEO-краулера. Мы уже разрабатываем новые фишки и скоро будем готовы снова вас порадовать!

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Алекс Вайс

CEO и основатель продуктовой компании Netpeak Software.

10+ лет опыта работы в SEO-отрасли. Руководил SEO-отделом по работе с крупными клиентами агентства Netpeak (TripAdvisor, OLX/Slando и др.), отделом разработки клиентских проектов (штат 10+ человек) и разработкой внутренних ресурсов Netpeak.

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