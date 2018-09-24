О чем снять первое видео начинающему видеоблогеру

Первые видео на YouTube-каналах указывают посетителям на тематику и направление будущих роликов. Часто по первому загруженному видео человек понимает, интересен ли ему данный канал или к нему нет смысла больше возвращаться.

Как выбрать тему

Первым делом нужно определиться с тематикой канала. Все будущие ролики должны вписываться в единую нишу. Например, в одном канале нельзя совместить видео о животных и советы по строительству. Если хочется охватить несколько тематик, придется создавать соответствующее количество каналов. Лучше начать с одного, и уже потом при наборе определенного количества подписчиков приступайте за создание другого.

Для максимальной прибыли с YouTube-канала нужно выбрать одну из наиболее посещаемых ниш. Не всегда прибыльная тема соответствует личным предпочтениям владельца канала. Если вы хотите зарабатывать и параллельно получать удовольствие от ведения канала, выбирайте более узкую тематическую нишу с притоком посетителей.

Например, многим интересны полезные бытовые советы. Хорошая хозяйка может демонстрировать на практике, как вести домашнее хозяйство. Либо если вы отлично разбираетесь в компьютерах, расскажите в видео о настройке программ либо ремонте деталей. Важно понимать, какой охват аудитории в конкретной теме, и выбирать направление с максимальным количеством заинтересованных людей.

Идеи для первого видео

Новости и актуальные события

Аудитория: в среднем от 18 до 70 лет, мужчины и женщины. Можно выбрать новости по направлениям, и тогда целевая аудитория станет уже. Например, если вам хочется писать о новинках в мире моды, смотреть ваши видео будут преимущественно девушки и женщины от 12 до 50 лет. Перед созданием такого канала важно найти источник уникальных интересных новостей. Популярные новостные каналы: Мода и красота, Модные новинки.

Обзоры игр, софта, одежды и других товаров

Здесь аудитория формируется в зависимости от типа товара, услуги или иного продукта. Компьютерные игры будут интересны в основном школьникам и мужчинам, в модной одежде будут заинтересованы больше женщины, а распаковку товаров из Алиэкспресс смотрят все подряд. К выбранному продукту должен быть постоянный доступ, да и разбираться в нем вы обязаны. Особенно это касается программного обеспечения, ремонта и прочих узких ниш.

В данную категорию можно отнести обзоры популярных фильмов, сериалов, происшествий и даже других Youtube-каналов. Допускается хвалить, критиковать, юморить или просто непредвзято рассказывать подписчикам о чем-то. Популярные каналы с обзорами: Marmok, TerlKabot.

Нарезки разных видео

Аудитория зависит от выбранной темы. В этом случае выбирают самые популярные видео из интернета и сделать из них нарезку. Можно дополнить получившийся ролик комментариями или подать его в юмористической форме. Такой вариант требует знаний в обработке видео. К тому же здесь должен быть определенный сценарий, чтобы знать последовательность добавления участков видеозаписи. Популярные каналы с нарезками: Матюшка, Twitch Top.

Игра в режиме реального времени

Аудитория: от 5 до 50 лет, мужчины и женщины. Это не просто обзор самых популярных игр, но и демонстрация их. Для ведения такого канала вы должны постоянно пополнять запас игр и хорошо в них ориентироваться. Некоторые игры платные, в других необходимо покупать инвентарь и персонажей. Каналы об играх пользуются большой популярностью, но при этом требуют вложения денег и времени. Пример: Cool Games.

Мобильные приложения

Аудитория: все, кто пользуются смартфонами. На таком канале можно делать обзоры разных приложений, тестировать их, выкладывать новинки в мире мобильных технологий. Все, что потребуется — скачивать либо покупать приложения, разбираться в них и записывать соответствующие ролики. Примеры каналов: Protech, Флэм.

Инструкции и уроки

Аудитория: от 10 до 70 лет. Как изготовить поделку в школу, уроки по монетизации сайта, вебинары по психологии — на обучающем канале расскажите о том, что вы хорошо умеете делать. В этом случае выгодно интегрировать каждое видео с соцсетями, рассылкой и сайтом.

Например, вы организовали школу по обучению онлайн-заработка. Создайте сайт, соответствующие профили в соцсетях и повышайте таким образом доверие целевой аудитории. К тому же это действенный способ продвижения в поиске. Популярные обучающие каналы: Уроки по рисованию, Rublyanin.

Влог или виртуальный дневник

Аудитория зависит от направления тематики. Сейчас пользуются спросом детские влоги, а также онлайн-дневники популярных людей. Если вы уже имеете почитателей в определенной сфере, дополнительно к этому можете делиться фрагментами из жизни. Для создания интересных роликов потребуются знания в монтаже, создании эффектов, записи качественного звука. Пример канала: Like Nastya, Луномосик.

Виртуальная программа или шоу

Аудитория: от 12 до 70 лет, мужчины и женщины. Это может быть интервью с известными личностями или обычными людьми, пранки, разбор востребованных тем с экспертами, общение с детьми. Основная цель — подача информации в виде шоу-программы с конкретным названием. Для ведения такого канала нужно составить контент-план и пополнять его запасом интересных идей. Пример: Вата Шоу.

Сценки, вайны, скетчи

Аудитория зависит от тематики. Чаще всего это юмористический канал, в котором описываются истории из реальной жизни в смешной форме. Например, таким образом можно показывать ситуации из жизни супругов, детей, животных. Либо создавать постановочные сценки с фоном, соответствующим тематике видео. Для ведения канала нужно постоянно составлять сценарии и делать монтаж. Примеры каналов: Kulik и Чебурашка это мышь.

Продвижение сайтов, реклама в интернете

Аудитория: владельцы сайтов от 18 лет. Извечная тема для тех, кто старается заработать на своем сайте. Это могут быть реальные компании, интернет-магазины либо создатели новостных порталов. Им интересно, как заработать на своем ресурсе. В таком канале актуально выкладывать полезные советы и рекомендации по продвижению, рассказывать о создании рекламы и способах ее подачи. Пример канала: Легендарный Матвей Северянин.

Необычный персонаж

Аудитория: от 5 до 70 лет. Канал можно посвятить герою, который не существует реальной жизни. Это определенный риск для создателя, так как не каждый персонаж способен обрести популярность. Он должен быть необычным, интересным и располагающим к себе. Плюс в том, что в этом канале можно будет совместить юмор, обзоры, новости и прочие направления. Пример канала: Познаватель.

Полезные советы

Аудитория зависит от выбранной темы. Это могут быть рекомендации по ведению сада и огорода, советы бизнесменам, домохозяйкам и любым другим людям. Важно, чтобы информация была интересной, актуальной и правдивой. Пример канала: Бери и делай.

Как подготовить видео к публикации

После того как вы определитесь, о чем снять видео, нужно его снять и подготовить к публикации. Для интересной подачи позаботьтесь о хорошем звуке и качестве съемки, вырежьте ненужные моменты. Не используйте 100%-ный плагиат, так как законный владелец скорее всего предъявит свои права на запись. Допускается применять часть чужих видео либо критиковать их с демонстрацией фрагментов.

Правила публикации

Удивляйте посетителей канала

Подавайте новую, интересную и не заезженную информацию. Старайтесь удивить посетителей буквально с первого кадра. Продумывайте каждое сказанное слово, звуки, музыкальный фон, инвентарь. Снимайте видео от первого лица через зафиксированную камеру, чтобы не было дрожащего кадра.

Соответствуйте выбранной теме

Все видео на вашем канале должны принадлежать одной нише. Нельзя прыгать из одного направления на другое, подавайте информацию в структурированном виде. Создайте заранее сценарий и контент-план.

Выбирайте трендовые тематики

Если это игры, то популярные. Если даете советы в области взаимоотношений, выбирайте небанальные направления. Давайте ценные и проверенные рекомендации, создайте свой авторитетный образ.

Одно видео — единый запрос

Каждый ролик должен быть заточен под один ключевой запрос. Сохраните видео с названием в виде этого запроса, используйте его же в заголовке. Не пропускайте описание к видео, в нем обозначьте четко и по делу, о чем видео и почему оно будет полезно к просмотру.

Оптимальная длина видео

Изучите работы конкурентов в вашей тематической нише. Определите среднюю продолжительность каждого видео. Используйте заставки, избегайте скучных повествований, но не подавайте информацию слишком сокращенно.

Как раскрутить видео на YouTube

Для продвижения первого и каждого последующего видео канала необходимо использовать ключевые фразы и рекламу по всем доступным каналам. После загрузки видео с заманчивым заголовком и описанием загрузите ссылку на него во всех профилях соцсетей. Если вы используете канал рассылок, отправьте по базе письмо с анонсом нового видео на канале. Для рассылки можно также использовать мессенджеры. Такой вариант подходит владельцам аккаунтов с базой подписчиков.

Например, у вас есть сайт с формой подписки, через которую вы собрали базу email-адресов и мобильных телефонов. Используя специальные сервисы типа Unisender и Aimylogic можно сделать рассылку по всем контактам. Дополнительно можно сделать автоматический постинг по соцсетям. Для этого тоже есть специальные инструменты. Например, Novapress или Smmplanner. Еще можно заказать обратные ссылки с авторитетных источников у фрилансеров.

Если нет базы для рассылки, можно также заказать распространение информации о видео и канале в целом через пиар в сети. Первые лайки, просмотры и комментарии можно оплатить через любой сайт по фрилансу.

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Запомнить

Первое видео должно быть интересным, цепляющим и совсем нескучным. Его продолжительность должна быть примерно такой же, как у конкурентов в вашей нише. Тему нужно выбирать с учетом своих интересов и возможностей. Для поддержания интереса посетителей важно постоянно обновлять контент на канале и оповещать о выпуске новых видео подписчиков и других пользователей интернета.

Раскрутку первых роликов можно выполнить через рассылку по базе либо с помощью специальных инструментов. Важно снять видео с хорошим качеством изображения, чистым звуком и в легкой подаче.