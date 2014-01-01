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Инсайды

Поздравляем с новым 2014-м годом!
Виктория Игнатьева
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Сложность: норм норм
2

Как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Поэтому хочу, чтобы все коллеги из «Netpeak» и те, кого волей судьбы занесло работать в сферу интернете-маркетинга, встретили 2014 год этими небольшими открытками и пожеланиями. Надеюсь, что они принесут нам всем удачу и позволят достичь успехов в этой непростой, но невероятно интересной сфере! Пускай «зоопарк» Google никого не страшит, а лишь позволяет нашим сайтам становиться лучше и интереснее. Желаю успешного покорения «Островов», «Атомов» и других научных плюшек-нововведений.

Острова и Атома

Хочу, чтобы на могучей ракете PPC-специалисты бороздили просторы космоса и повышали прибыль клиентов.

Специалист по контекстной рекламе

А больше всего хочу пожелать счастья, здоровья, любви и терпения всем веб-разработчикам и программистам, которым приходится постоянно читать наши километровые ТЗ и внедрять их!

PHP

Кроме пожеланий и открыток, хотелось бы также поделиться инфографикой о том, чего мы достигли за уходящий 2013 год.

Итоги 2013 года Netpeak

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Виктория Игнатьева

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