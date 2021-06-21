Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане в первом квартале 2021 года — исследование Netpeak

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

другое;

заработок онлайн;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель внутренняя & матрасы;

музыкальные товары;

недвижимость от застройщика;

новости и инфо;

обучение;

одежда & обувь & аксессуары;

продажа ПО;

промышленное оборудование;

спортивные товары;

стройматериалы;

финансы;

электроника & гаджеты;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».