Сколько стоил клик в Google Ads в Казахстане в первом квартале 2021 года — исследование Netpeak
В этом материале поделюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2021 года. Для наглядности сравниваем данные с первым кварталом 2020 года.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Алексей Селезнёв
Как проводилось исследование
Для Казахстана учитывались данные Google по 9,6 миллионам кликов в 23 тематиках и 16 городах страны.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- доска объявлений;
- другое;
- заработок онлайн;
- канцелярия и полиграфия;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мебель внутренняя & матрасы;
- музыкальные товары;
- недвижимость от застройщика;
- новости и инфо;
- обучение;
- одежда & обувь & аксессуары;
- продажа ПО;
- промышленное оборудование;
- спортивные товары;
- стройматериалы;
- финансы;
- электроника & гаджеты;
- ювелирные изделия;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование
Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google в первом квартале 2021 г. стала дешевле — $0,04 – $0,26, а в первом квартале прошлого года он стоил $0,06 – $0,20.
Клик в контекстно-медийной сети Google также стал немного дешевле — $0,02 – $0,08, в сравнении с 1Q 2020-го — $0,03 – $0,08.
Клик в контекстно-медийной сети Google также стал немного дешевле — $0,02 – $0,08, в сравнении с 1Q 2020-го — $0,03 – $0,08.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана
Самым дорогим регионом для продвижения стали Южно-Казахстанская: $0,06 – $0,29 (в 1-м кв. 2020-го $0,07 – $0,21), а также Алматынская: $0,06 – $0,27 (в 1-м кв. 2020-го $0,07 – $0,22), Карагандинская: $0,05 – $0,28 (в 1-м кв. 2020-го $0,06 – $0,22) и Жамбылская области: $0,05 – $0,21 (в 1-м кв. 2020-го $0,07 – $0,2).
Дешевле всего клик стоил в Костанайской (в 1-м квартале 2020 г. $0,07 – $0,18), Атырауской (в 1-м квартале 2020 г. $0,06 – $0,19) и Кызылординской областях (в 1-м квартале 2020 г. $0,06 – $0,19) — $0,03 – $0,22.
Дешевле всего клик стоил в Костанайской (в 1-м квартале 2020 г. $0,07 – $0,18), Атырауской (в 1-м квартале 2020 г. $0,06 – $0,19) и Кызылординской областях (в 1-м квартале 2020 г. $0,06 – $0,19) — $0,03 – $0,22.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Другое»: $0,74 – $1,56 (в 1-м квартале 2020 г. $0,09 – $0,47), а также «Обучение»: $0,62 – $1,47, «Маркетинг»: $0,52 – $1,18 и «Красота и здоровье»: $0,23 – $1,73.
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Новости и инфо»: $0,02 (аналогично 1Q 2020-го), «Детские товары»: $0,01– $0,03(в 1-м кв. 2020-го $0,09 – $0,16) и «Электроника & гаджеты»: $0,01 – $0,02.
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Новости и инфо»: $0,02 (аналогично 1Q 2020-го), «Детские товары»: $0,01– $0,03(в 1-м кв. 2020-го $0,09 – $0,16) и «Электроника & гаджеты»: $0,01 – $0,02.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в Казахстане были тематики «Стройматериалы»: $0,08 – $0,19 (в 1-м квартале 2020 г. $0,04 – $0,16), «Другое»: $0,10 – $0,14 (в 1-м квартале 2020 г. $0,02 – $0,1), «Маркетинг»: $0,06 – $0,16 и «Электроника & гаджеты»: $0,07 – $0,1.
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Новости и инфо»: $0,01 (в 1-м кв. 2020-го $0,02 – $0,03), «Дом и сад»: $0,01 (так же как и в первом квартале 2020 года) и «Детские товары»: $0 (в 1-м кв. 2020-го $0,16 – $0,17).
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Новости и инфо»: $0,01 (в 1-м кв. 2020-го $0,02 – $0,03), «Дом и сад»: $0,01 (так же как и в первом квартале 2020 года) и «Детские товары»: $0 (в 1-м кв. 2020-го $0,16 – $0,17).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В первом квартале 2021 года клик по объявлению с компьютера стал дешевле — $0,04 – $0,3 (в 1-м кв. 2020 г. $0,07 – $0,23), так же как и с мобильного устройства — $0,04 – $0,26 (в Q1 прошлого года $0,06 – $0,17).
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах Казахстана мобильный трафик в среднем составляет более 95% в общем объеме закупаемого в Google.
Наибольшая его доля наблюдалась в Южно-Казахстанской, Атырауской и Жамбылской областях, и составила порядка 95%, что выше на несколько процентов в сравнении с первым кварталом прошлого года.
Наименьшая доля была в Алматынской и Северо–Казахстанской областях — 90% (в 1-м квартале 2020-го 80%).
Наибольшая его доля наблюдалась в Южно-Казахстанской, Атырауской и Жамбылской областях, и составила порядка 95%, что выше на несколько процентов в сравнении с первым кварталом прошлого года.
Наименьшая доля была в Алматынской и Северо–Казахстанской областях — 90% (в 1-м квартале 2020-го 80%).
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Детские товары», «Промышленное оборудование» и «Другое» (в 1-м кв. 2020 г. 60%) он составил практически 100%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Канцелярия и полиграфия»: 25% (в 1Q 2020-го 45%) и «Продажа ПО»: 20%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Канцелярия и полиграфия»: 25% (в 1Q 2020-го 45%) и «Продажа ПО»: 20%.
Выводы
1
В первом квартале 2021 года стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас — $0,04 – $0,26, а в 1Q прошлого года он находился в диапазоне $0,06 – $0,2.
2
Самым дорогим регионом для поискового продвижения были Южно-Казахстанская область: $0,06 – $0,29, а дешевле всего клик стоил для Костанайской, Атырауская и Кызылординская областей — $0,03 – $0,22.
3
В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Другое»: $0,74 – $1,56, а наиболее дешевым клик был в нише «Электроника & гаджеты»: $0,01 – $0,02.
4
Клик в рекламной сети стал немного дешевле — $0,02 – $0,08, а в 1-м квартале прошлого года он стоил $0,03 – $0,08. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Стройматериалы»: $0,08 – $0,19, а дешевле всего за клик платили в нише «Детские товары»: $0.
5
Клик по объявлению с компьютера в Google стал дешевле — $0,04 – $0,30, так же как и с мобильного устройства — $0,04 – $0,26.
6
В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляет более 95% в общем объеме закупаемого в Google.
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