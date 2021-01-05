Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в России в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
10 0 0
1609849200
13

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Google по 1,5 миллионам кликов в 32 тематиках и 622 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • event-компания;
  • автомобильные запчасти и аксессуары;
  • бизнес-помощь;
  • билеты авиа и автобусные;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • канцелярия и полиграфия;
  • компьютерное оборудование и сети;
  • красота и здоровье;
  • маркетинг;
  • мебель внутренняя и матрасы;
  • медицинская клиника;
  • мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
  • обучение;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • освещение и люстры;
  • подарки;
  • посуда;
  • продажа ПО;
  • промышленное оборудование;
  • рыбалка, охота и туристическое снаряжение;
  • система управления фрилансерами и биржа фриланса;
  • спортивные товары;
  • стройматериалы;
  • товары для животных;;
  • финансы;
  • электроника и гаджеты;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,02–$0,16, а в третьем квартале был в диапазоне $0,02–$0,25. 

Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02–$0,08, в то время, как в Q3 он стоил $0,03–$0,11.

1. стоимость клика в россии в 4-м кв 2020г в разрезе сетей распространения объявлений

2. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений в россии

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России

Самым дорогим регионом для продвижения стала Москва: $0,04–$0,44 (в 3-м кв. $0,04 – $0,54), а также Республика Марий Эл: $0,03–$0,38 (в 3-м кв. $0,04–$0,31), Брянская: $0,03–$0,34 (в 3-м кв. $0,03–$0,3) и Амурская области: $0,03–$0,33 (аналогично Q3).

Дешевле всего клик стоил в Еврейской автономной области: $0,02–$0,09 (в 3-м кв. $0,03–$0,1), Ленинградской области: $0,01–$0,08 (в 3-м кв. $0,01 – $0,1) и Ненецком автономном округе: $0,01–$0,05.

3. стомость клика в поисковой сети в россии в 4-м кв 2020г в разрезе регионов

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $1,36–$3,2 (в 3-м кв. $0,75–$1,85), а также «Юриспруденция»: $0,89–$1,22 (в 3-м кв. $0,3 – $0,62), «Билеты авиа и автобусные»: $0,95–$1,18 и «Маркетинг»: $0,43–$1,04 (в 3-м кв. $0,49 – $1,06).

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Красота и здоровье»: $0,06 (в 3-м кв. $0,02 – $0,06), «Электроника & гаджеты»: $0,01–$0,05 и «Подарки»: $0,01, как и в Q3.

4. стоимость клика в поисковой сети в россии в 4-м кв 2020 в разрезе тематик

5. Стоимость клика в поисковой сети Google в разрезе тематик в россии

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в России были тематики«Маркетинг»:$0,06–$0,27 (в 3-м кв. $0,04–$0,1), а также«Стройматериалы»:$0,12–$0,14,«Заработок онлайн»:$0,09–$0,17 (в 3-м кв. $0,09–$0,16) и«Event-компания»:$0,1–$0,12.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Красота и здоровье»:$0,02–$0,06 (в 3-м кв. $0,1–$0,18), «Другое»: $0,03 (в 3-м кв.$0,02–$0,05) и «Дом и сад»:до $0,02(в 3-м кв.$0,01–$0,06).

6. стоимость клика в контекстно-медийной сети в россии в 4-м кв 2020 в разрезе тематик

7. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google в разрезе тематик в россии в 4-м кв 2020

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В четвертом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стал дешевле — $0,03–$0,28 (в 3-м кв. $0,04–$0,36), так же как и с мобильного устройства — $0,02–$0,14 (в 3-м кв. стоил $0,02–$0,24).

8. стомость клика в поисковой сети в россии в 4-м кв 2020г в разрезе типов устройств

9. Стоимость клика в поисковой сети Google в разрезе типов устройств в россии в 4-м кв 2020 г

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах России мобильный трафик составляет 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в четвертом квартале наблюдалась в Магаданской области (без изменений), а также Адыгейской и Карачаево-Черкесской Республиках (в 3-м кв. 85%), и составила порядка 90%. 

Наименьшая доля в Чувашской Республике, Ярославской и Липецкой областях — 70%, когда в третьем квартале показатель был немного выше и составлял 75%.

 

10. Объём трафика в Google по типам устройств в разрезе регионов в россии в 4-м кв 2020г

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Промышленное оборудование» — более 95% (на несколько процентов ниже, чем в Q3), «Подарки» — 90% (в 3-м кв. 95%) и «Event-компания» — порядка 85%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках«Посуда» и «Продажа ПО» — немного выше 50% (во третьем квартале показатель был 65%), а также«Маркетинг»— 35% (в 3-м кв. 40%).

11. Объём трафика в Google по типам устройств в разрезе тематик в россии в 4-м кв 2020г

Выводы

  1. В Q4 стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас — $0,02–$0,16, а в третьем квартале 2020 года он стоил $0,02–$0,25. Самым дорогим регионом для поискового продвижения была Москва — $0,04–$0,44, а дешевле всего клик стоил в Ненецком автономном округе: $0,01–$0,05. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише«Заработок онлайн»: $1,36–$3,2, наиболее дешевым клик был в нише«Подарки»: $0,01. Клик по объявлению с компьютера в Google стал дешевле — $0,03–$0,28, так же как и с мобильного устройства— $0,02–$0,14.
  2. Клик в контекстно-медийной сети стал дешевле — $0,02–$0,08, а в 3-м квартале он находился в диапазоне$0,03–$0,11. Наиболее дорогой тематикой в КМС была«Маркетинг»: $0,06–$0,27, а дешевле всего за клик платили в нише «Дом и сад»: $0,02.
  3. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла 80% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q3.
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing, который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok