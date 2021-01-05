Сколько стоил клик в Google Ads в России в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak
С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.
В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как проводилось исследование
Для России учитывались данные Google по 1,5 миллионам кликов в 32 тематиках и 622 населенных пунктах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- event-компания;
- автомобильные запчасти и аксессуары;
- бизнес-помощь;
- билеты авиа и автобусные;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- другое;
- заработок онлайн;
- канцелярия и полиграфия;
- компьютерное оборудование и сети;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мебель внутренняя и матрасы;
- медицинская клиника;
- мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;
- обучение;
- одежда, обувь и аксессуары;
- освещение и люстры;
- подарки;
- посуда;
- продажа ПО;
- промышленное оборудование;
- рыбалка, охота и туристическое снаряжение;
- система управления фрилансерами и биржа фриланса;
- спортивные товары;
- стройматериалы;
- товары для животных;;
- финансы;
- электроника и гаджеты;
- ювелирные изделия;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Google Ads
1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,02–$0,16, а в третьем квартале был в диапазоне $0,02–$0,25.
Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02–$0,08, в то время, как в Q3 он стоил $0,03–$0,11.
2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России
Самым дорогим регионом для продвижения стала Москва: $0,04–$0,44 (в 3-м кв. $0,04 – $0,54), а также Республика Марий Эл: $0,03–$0,38 (в 3-м кв. $0,04–$0,31), Брянская: $0,03–$0,34 (в 3-м кв. $0,03–$0,3) и Амурская области: $0,03–$0,33 (аналогично Q3).
Дешевле всего клик стоил в Еврейской автономной области: $0,02–$0,09 (в 3-м кв. $0,03–$0,1), Ленинградской области: $0,01–$0,08 (в 3-м кв. $0,01 – $0,1) и Ненецком автономном округе: $0,01–$0,05.
3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $1,36–$3,2 (в 3-м кв. $0,75–$1,85), а также «Юриспруденция»: $0,89–$1,22 (в 3-м кв. $0,3 – $0,62), «Билеты авиа и автобусные»: $0,95–$1,18 и «Маркетинг»: $0,43–$1,04 (в 3-м кв. $0,49 – $1,06).
Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Красота и здоровье»: $0,06 (в 3-м кв. $0,02 – $0,06), «Электроника & гаджеты»: $0,01–$0,05 и «Подарки»: $0,01, как и в Q3.
4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в России были тематики«Маркетинг»:$0,06–$0,27 (в 3-м кв. $0,04–$0,1), а также«Стройматериалы»:$0,12–$0,14,«Заработок онлайн»:$0,09–$0,17 (в 3-м кв. $0,09–$0,16) и«Event-компания»:$0,1–$0,12.
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Красота и здоровье»:$0,02–$0,06 (в 3-м кв. $0,1–$0,18), «Другое»: $0,03 (в 3-м кв.$0,02–$0,05) и «Дом и сад»:до $0,02(в 3-м кв.$0,01–$0,06).
5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В четвертом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стал дешевле — $0,03–$0,28 (в 3-м кв. $0,04–$0,36), так же как и с мобильного устройства — $0,02–$0,14 (в 3-м кв. стоил $0,02–$0,24).
6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах России мобильный трафик составляет 80% в общем объеме закупаемого в Google.
Наибольшая его доля в четвертом квартале наблюдалась в Магаданской области (без изменений), а также Адыгейской и Карачаево-Черкесской Республиках (в 3-м кв. 85%), и составила порядка 90%.
Наименьшая доля в Чувашской Республике, Ярославской и Липецкой областях — 70%, когда в третьем квартале показатель был немного выше и составлял 75%.
7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Промышленное оборудование» — более 95% (на несколько процентов ниже, чем в Q3), «Подарки» — 90% (в 3-м кв. 95%) и «Event-компания» — порядка 85%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках«Посуда» и «Продажа ПО» — немного выше 50% (во третьем квартале показатель был 65%), а также«Маркетинг»— 35% (в 3-м кв. 40%).
Выводы
- В Q4 стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас — $0,02–$0,16, а в третьем квартале 2020 года он стоил $0,02–$0,25. Самым дорогим регионом для поискового продвижения была Москва — $0,04–$0,44, а дешевле всего клик стоил в Ненецком автономном округе: $0,01–$0,05. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише«Заработок онлайн»: $1,36–$3,2, наиболее дешевым клик был в нише«Подарки»: $0,01. Клик по объявлению с компьютера в Google стал дешевле — $0,03–$0,28, так же как и с мобильного устройства— $0,02–$0,14.
- Клик в контекстно-медийной сети стал дешевле — $0,02–$0,08, а в 3-м квартале он находился в диапазоне$0,03–$0,11. Наиболее дорогой тематикой в КМС была«Маркетинг»: $0,06–$0,27, а дешевле всего за клик платили в нише «Дом и сад»: $0,02.
- В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла 80% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q3.
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