Сколько стоил клик в Google Ads в России в четвертом квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика, а также доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за четвертый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Google по 1,5 миллионам кликов в 32 тематиках и 622 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

event-компания;

автомобильные запчасти и аксессуары;

бизнес-помощь;

билеты авиа и автобусные;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

другое;

заработок онлайн;

канцелярия и полиграфия;

компьютерное оборудование и сети;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель внутренняя и матрасы;

медицинская клиника;

мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;

обучение;

одежда, обувь и аксессуары;

освещение и люстры;

подарки;

посуда;

продажа ПО;

промышленное оборудование;

рыбалка, охота и туристическое снаряжение;

система управления фрилансерами и биржа фриланса;

спортивные товары;

стройматериалы;

товары для животных;;

финансы;

электроника и гаджеты;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Таким образом, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,02–$0,16, а в третьем квартале был в диапазоне $0,02–$0,25.

Клик в контекстно-медийной сети Google также стал дешевле — $0,02–$0,08, в то время, как в Q3 он стоил $0,03–$0,11.

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России

Самым дорогим регионом для продвижения стала Москва: $0,04–$0,44 (в 3-м кв. $0,04 – $0,54), а также Республика Марий Эл: $0,03–$0,38 (в 3-м кв. $0,04–$0,31), Брянская: $0,03–$0,34 (в 3-м кв. $0,03–$0,3) и Амурская области: $0,03–$0,33 (аналогично Q3).

Дешевле всего клик стоил в Еврейской автономной области: $0,02–$0,09 (в 3-м кв. $0,03–$0,1), Ленинградской области: $0,01–$0,08 (в 3-м кв. $0,01 – $0,1) и Ненецком автономном округе: $0,01–$0,05.

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Заработок онлайн»: $1,36–$3,2 (в 3-м кв. $0,75–$1,85), а также «Юриспруденция»: $0,89–$1,22 (в 3-м кв. $0,3 – $0,62), «Билеты авиа и автобусные»: $0,95–$1,18 и «Маркетинг»: $0,43–$1,04 (в 3-м кв. $0,49 – $1,06).

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Красота и здоровье»: $0,06 (в 3-м кв. $0,02 – $0,06), «Электроника & гаджеты»: $0,01–$0,05 и «Подарки»: $0,01, как и в Q3.

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в России были тематики«Маркетинг»:$0,06–$0,27 (в 3-м кв. $0,04–$0,1), а также«Стройматериалы»:$0,12–$0,14,«Заработок онлайн»:$0,09–$0,17 (в 3-м кв. $0,09–$0,16) и«Event-компания»:$0,1–$0,12.

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Красота и здоровье»:$0,02–$0,06 (в 3-м кв. $0,1–$0,18), «Другое»: $0,03 (в 3-м кв.$0,02–$0,05) и «Дом и сад»:до $0,02(в 3-м кв.$0,01–$0,06).

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В четвертом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стал дешевле — $0,03–$0,28 (в 3-м кв. $0,04–$0,36), так же как и с мобильного устройства — $0,02–$0,14 (в 3-м кв. стоил $0,02–$0,24).

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах России мобильный трафик составляет 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в четвертом квартале наблюдалась в Магаданской области (без изменений), а также Адыгейской и Карачаево-Черкесской Республиках (в 3-м кв. 85%), и составила порядка 90%.

Наименьшая доля в Чувашской Республике, Ярославской и Липецкой областях — 70%, когда в третьем квартале показатель был немного выше и составлял 75%.

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Промышленное оборудование» — более 95% (на несколько процентов ниже, чем в Q3), «Подарки» — 90% (в 3-м кв. 95%) и «Event-компания» — порядка 85%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках«Посуда» и «Продажа ПО» — немного выше 50% (во третьем квартале показатель был 65%), а также«Маркетинг»— 35% (в 3-м кв. 40%).

Выводы