Сколько вам придётся потратить на цветы 14 февраля

В магазине Flowwow есть товары, которые действительно подешевели, но есть и такие, что подешевели сразу после подорожания. Цена на вторые в основном поднялась так, чтобы со скидкой получилось без изменений. Есть товары, которые со скидкой получились дешевле, а есть и такие, что в итоге оказались дороже.Цена 26 января — 4220 рублей. Цена 12 февраля — 4575 рублей. Цена со скидкой — 4185 рублей.