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Сколько вам придётся потратить на цветы 14 февраля
Анализ изменений цен на московских сайтах доставки цветов за месяц до Дня святого Валентина и накануне праздника.

Netpeak Software
Сколько вам придётся потратить на цветы 14 февраля
А вот и не факт!
Источники данных
В исследовании участвовали четыре сайта, которые мы взяли из ведущих позиций списка Google по запросам, связанным с доставкой цветов в Москве:

  • flower-shop.ru (проанализировали 2000 товаров);
  • flowwow.com (проанализировали 1000 товаров);
  • moscvettorg.ru (проанализировали 700 товаров);
  • megaflowers.ru (проанализировали 300 товаров).
Всего было просканировано 4000 товарных страниц. Разница в количестве вызвана разным числом товаров на сайтах. Некоторые страницы были закрыты от краулеров или находились на поддоменах, которые в анализе не участвовали.

В конце статьи есть ссылка на файл со всеми данными и ссылками на соответствующие страницы.
Как проводился анализ
Мы настроили пользовательский поиск в программе Netpeak Spider так, чтобы вытащить данные из элементов страниц, в которых содержались названия товаров и цены.

Элемент страницы с необходимой информацией:
С подробной инструкцией можно ознакомиться тут.
Первый раз цены были собраны 26 января, повторно — 12 февраля 2018 года.
Парсинг цен с помощью Netpeak Spider:
Результаты
Flower-shop
Изменение цен в магазине flower-shop.ru

      Flowwow
      Flowwow.com — второй сайт по количеству проверенных цен. Это агрегатор товаров, на котором каждый продавец устанавливает свою цену.

          В среднем цены выросли на 12%, максимальная накрутка — 90%, причём на букет «Для любимой», который 14 февраля, вероятно, будет самым продаваемым.
          Изменение цен в магазине flowwow.com
              В магазине Flowwow есть товары, которые действительно подешевели, но есть и такие, что подешевели сразу после подорожания. Цена на вторые в основном поднялась так, чтобы со скидкой получилось без изменений. Есть товары, которые со скидкой получились дешевле, а есть и такие, что в итоге оказались дороже.

              Цена 26 января — 4220 рублей. Цена 12 февраля — 4575 рублей. Цена со скидкой — 4185 рублей.
                  Moscvettorg
                  Moscvettorg.ru — на этом сайте цены поднимались не только чаще, чем на предыдущих, но и наценка оказалась значительно выше.

                      Из 670 проанализированных товаров
                          В среднем цены выросли почти на 30%, а максимальная накрутка составляет 194%.

                              Изменение цен в магазине moscvettorg.ru
                                  Некоторые из подорожавших товаров сейчас можно найти на акционной странице с ярлыком «Супер Цена».
                                      Megaflowers
                                      Проанализировали 310 товаров. Цены на сайте Megaflowers.ru в среднем выросли на 35%. Но размер максимальной накрутки составил 64%— гораздо меньше, чем у предыдущего магазина.

                                      Кстати, если бы вы заказывали букет 12 февраля, но оформляли заказ на 14 февраля, пришлось бы заплатить еще больше.
                                          Повышение 2.0
                                              Изменение цен в магазине Megaflowers
                                                  Стоит отдать должное магазину Megaflowers: они не скрывают, что цена в праздничные дни повышается, и предоставляют информацию о расценках в обычный период.

                                                      Эпилог
                                                      Мы не имеем никакого отношения к цветочному бизнесу или к магазинам, которые участвовали в исследовании.

                                                      Мы не можем утверждать, чем именно вызван рост цен, так что выводы делайте сами.

                                                      Кстати, один из магазинов успел поднять цены на некоторые товары ещё раз, пока мы писали эту статью, так что не исключено, что к вечеру 14 февраля цены вырастут ещё.

                                                      Ссылка на файл со всеми данными.
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                                                          Анастасия Здорикова

                                                          Работает в Netpeak c 2014 года в качестве PR-менеджера конференций 8P и Online Advertising.
                                                          Основные обязанности: продвижение и репутационный менеджмент ивентов, работа с инфопартнерами и СМИ, SMM, email маркетинг, контент-менеджмент, организация пресс-конференций.

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