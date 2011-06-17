Два модных слова о социальных привычках

На КМФР'2011 в одном из докладов, посвященных Digital'у, прозвучали два любопытных термина: "кидалт" и "энчантмент". Кидалт - kid + adult в буквальном переводе значит "взрослый ребенок". Так называют взрослых людей с детскими увлечениями. Примечательно, что впервые этот термин появился в печатной прессе в 1985 году в газете The New York Times для описания мужчин 30 лет и старше, увлекающихся компьютерными играми, мультфильмами, фэнтези и бесполезными, но красивыми и часто дорогими гаджетами. Вероятно, к таким увлечениям стоит отнести и "лайки" в социальных сетях. Энчантмент - enchantment в переводе, кроме прочего, значит "очарование, восхищение, волшебство". В новом контексте оно означает ощущение удовлетворения от чего-либо удивительного и бесполезного. Яркий тому пример - check in'ы в Foursquare.