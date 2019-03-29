Mobil uygulamayı oluşturdunuz ve mağazalara başarılı bir şekilde eklediniz; peki sonraki adımlar ne olmalıdır? Kullanıcılarınız için Google Play’deki 2 386 125, App Store’daki yine hemen hemen aynı sayıda uygulamayla nasıl rekabet edeceksiniz? Mobil uygulamalar için SEO gibi bir şey var mı? Elbette var. Bu yöntem kümesine Uygulama Mağazası Optimizasyonu (ASO) adı verilir, bu yazımızda detaylarıyla açıklayacağız.

ASO ve SEO arasında ortak olan nedir?

SEO optimize ediciler, bir siteyi, arama sonuçlarındaki derecelendirmesini artırmak ve sahibine daha fazla kâr getirmek için geliştirmeyi hedeflemektedir. ASO'nun amacı, anahtar sorgulara göre mağaza derecelendirmesindeki uygulama konumlarını yükseltmek ve bir uygulama sayfası görüntülemesinden sonra organik yüklemelerin sayısını artırmaktır.

ASO'yu ek maliyet olmadan tek başıma yapabilir miyim?

Ana maliyetler farklı izleme hizmetleri ve grafik materyal üretimi ile ilgilidir. Elbette, ayrı bütçeler tahsis ederek uzmanlaşmış ajans hizmetlerini kullanmak mümkündür. Bu durumda ASO bütçesi PPC’den biriyle karşılaştırılabilir, ancak daha değerlidir; uygulama sayfasının optimizasyonu, ASO faaliyetleri duraklatıldıktan veya bittikten sonra bile organik arama trafiği getirecektir.

Sonuç olarak kaç tane ücretsiz kurulum yapabilirim?

Organik (ücretsiz) kurulumların payı, uygulama temasına ve diğer trafik kanallarındaki çabaların yoğunluğuna bağlıdır. Dönüşüm oranındaki artışın az ya da çok kesin değeri yalnızca test yoluyla elde edilebilir. Ortalama olarak, organik kurulumların ve ödemelerin yüzdesi 70/30 olarak derecelendirilmiştir.

Temel ASO faaliyetlerinden sonra kurulumlardaki artışı tahmin etmek kolay değildir. Anahtar sözcüklerin derecelendirilmesinde pozisyonları iyileştirmek mümkündür ancak aynı zamanda grafiksel unsurları yanlış yönlendirebilir (yükleme oranını doğrudan etkileyebilir).

Genel olarak kurulumlardaki artış, arama sonuçlarında yer alan konuma ve anahtar kelimelerin rekabetçiliğine ve frekansına bağlıdır.

Organik kurulumlara neden önem verilmelidir?

Organik kurulumların avantajı kullanıcı sadakatinin üst düzeyde olmasıdır. Aramayı kullanarak uygulamayı indirenler daha düzenli kullanımlar ile ilgilenmekteler. Netpeak deneyimlerine göre, bu tür kullanıcılar arasındaki geri dönüşlerin payı, PPC tarafındaki oranlardan çok daha yüksek.

Kullanıcılar mağazalardaki uygulamaları nasıl arayabilir?

Çoğu durumda kullanıcılar, uygulama işlevlerini tanımlayan belirli başlığı veya ana anahtar kelimeleri (cümleleri) kullanarak arama yapar.

Bir ya da iki anahtar kelimeye bağlı olarak uygulamanın aranması normaldir. App Store’un arama paneline sorgular yazarken, Google Play kullanıcıları arama ipuçlarını gözlemlerken, bir kişi sorgu sözcüklerinden oluşan uygulama başlıklarını görür.

"Tarifler" sorgusu için arama ipuçlarına örnekler.

Yazım hataları, mobil cihaz klavyesini kullanırken sıklıkla olur. Bununla birlikte, arama algoritmalarının çoğu dikkate alınmaktadır.

Google Play'de ve Apple App Store'da uygulama sayfasının ana öğeleri nasıl optimize edilir?

Uygulama optimizasyon süreci temel olarak birkaç adıma ayrılabilir:

App Store Optimizasyon faaliyetlerinden önce ana KPI'nın belirlenmesi.

Başvurunun denetlenmesi + ana rakiplerin araştırması.

Temel uygulama optimizasyonu.

Farklı öğelerle A / B testi gerçekleştirme.

Sayfa içi: Neler optimize edilebilir?

Uygulama pozisyonlarını iyileştirmek için metin öğelerini optimize etmek gereklidir. Optimize etmek için, uygulama başlığına, açıklamasına ve "anahtar kelimeler" alanına alakalı arama sorguları eklemelisiniz.Apple App Store için anahtar arama kuyruklarının maksimum uzunluğu 100 karakterdir.

Uygulama başlığı

App Store

Başlık için maksimum 50 karaktere izin vermektedir. App Store'daki görünür bölümün azami uzunluğunun 30 karaktere kadardır, başlığın geri kalan kısmı ise kesilmektedir.

Google Play

Katalog sayfasındaki görünür bölümü dikkate alarak, başlığı 30 karakterle sınırlamayı önermektedir.

Her iki mağaza da başlık değerlerini aralıklandırma faktörü olarak kullandığından öncelikli anahtar soruları başlığa daha yakın yerleştirilmelidir.

Kısa açıklama (yalnızca Google Play için)

Metin alanı, "Daha fazla"ya kadar görüntülenir. Maksimum uzunluk, 80 karakterdir. Temel sorular hesaba katılarak bir uygulamanın temel fikri burada açıklanmalıdır.

Tam açıklama

App Store içinde açıklama 4000 karakterle sınırlandırılmıştır ve derecelendirme faktörü olarak değerlendirilmez.

Tavsiye: arama sonuçlarında uygulama sayfası araştırılırken okunması için iyi düşünülmüş metinler hazırlanmalıdır.

Metnin görünür kısmı, “Daha fazla” butonuna kadar tam açıklama verir; her bir satırda 120 olacak şekilde toplam 360 karakter içermelidir.

İlk üç satırı buna göre doldurmanız önerilir:

Kısa cümleler (ayırmadan).

Boş satır.

İlk noktaya göre metinli satır.

Bu durumda, açıklama düz metinden, hatta eğlenceli bir metinden daha iyi görünecektir. Google Play'de tam açıklama, derecelendirme faktörleri olarak sayılır. Metin sınırı 4000 karakterdir.

İdeal anahtar kelimeler frekansı 4000 sembol içerisinde 4-5'ten fazla değildir. Uygulamanın arama sonuçlarında pek fazla anahtar kelime bulunamayacağı için, burada aşırıya kaçmamak önemlidir.

Tanıtım için arama sorgularına yönelik bilgiler, ilk 167 karakterde verilmelidir.

Anahtar Kelimeler alanı (yalnızca App Store için)

Bu alan 100'den fazla karakter içermemelidir. ITunes Connect'te uygulama hesabında belirtilebilir, App Store'da sıradan kullanıcılar için bu alanın içeriği mevcut değildir.

Yapılması gerekenler:

Her 100 karakter kullanılmalıdır;

Geliştiricinin unvanından veya adından gelen sorgular tekrar edilmemelidir;

Diğer marka isimleri kullanılmamalıdır;

Sorgular, öncelikleri esas alınarak düzenlenmelidir (anahtar kelime düzeninin önemi ile ilgili birçok argüman olsa da, biz bu şekilde yapmak için öneririz).

Kategori

En alakalı kategoriyi seçmek önemlidir. Akıllıca seçmek için akılcı olmanız ve rakip kategorileri denemiş olmanız gerekir. Google Play’de “oyunlar” ve “tüm aile için” dahil alt kategorilerle 53 kategori, App Store’da ise alt kategori olmaksızın 25 kategori bulunmaktadır.

Google Play, geçtiğimiz yıl 8 kategori daha ekledi ve diğer ikisi için başlıkları değiştirdi.

Google Play kategorilerindeki değişimler.

Metinle birlikte yapılması gereken tek şey budur. Ancak, kullanıcıların "Yükle" düğmesine basmalarını istiyorsanız, yalnızca katalog listesinin en üstünde olmak yeterli değildir. Listedeki uygulamanın görünümü ve ayrıntılarıyla birlikte uygulama sayfasının, kullanıcıların ilgisini çekmesi ve kullanıcıların yüklemeyi arzulaması gerekir.

Simge

Simge giriş sayfasındaki uygulama ile ilgili ilk izlenimi oluşturan bir öğedir. Her katalog için yönerge boyutlarına uyulması önerilir (App Store ve Google Play'in grafik öğeleri için genel kullanım kılavuzu). Aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır:

Metin kullanılmamalıdır, metin başlık içindir;

Şeffaflık ve küçük ayrıntılardan kaçınılmalıdır;

Hiçbir fotoğraf veya ekran görüntüsüne simge olarak izin verilmez.

Ekran görüntüleri

Ekran görüntüsü kutusu optimizasyonu, dönüşüm oranlarını yüklemelere dönüştürmenin etkili bir yoludur. Ekran görüntüleri aracılığıyla bir kullanıcı, önceden hazırlanmış arama sorgularını kullanmak mümkün olduğunda, altındaki metin açıklamasıyla uygulamanın içeriğini kolayca görebilir.

App Store: Maksimum ekran görüntüsü sayısı 5’tir. Uygulama sayfası açıldıktan sonra görülebilecek ilk iki tanesi en önemlileridir.

Açıklamada video varsa, yalnızca bir ekran görüntüsü görünür olmalıdır.

Google Play: Maksimum ekran görüntüsü sayısı 8’dir. Mevcut her ekran resmini kullanmanın yanı sıra her cihaz boyutu için kendi setini oluşturmak önemlidir.

Cihaz çerçevesi ve açıklamalarıyla, ekran görüntülerini kendisi oluşturmak isteyen kullanıcılar için bir hayat kurtarıcı olan ücretsiz jeneratör programlarını kullanabilirsiniz: http://www.appstoreoptimization.io/ ve http://theapplaunchpad.com.

Her bir mağaza için gerekli uygulama ekranı sayısını kaydedin.

Onları servise yükleyin, arka planı, cihaz çerçevesini seçin, görüntüleneceği ekran ve stile ek açıklama ekleyin.

ITunes Connect'te ve Google Play'de yüklenmeye hazır, her cihazın ekran görüntülerinin paketini indirin.

Bu yöntem aynı zamanda yerelleştirilmiş ekranlar oluşturmak için de uygundur.

Tanıtım videosu

App Store: Video uzunluğu 15-30 saniye arasında olmalıdır. App Store'da yalnızca bir lokalizasyon için video eklenmesi mümkündür, bu nedenle, video, uygulama kullanımı hakkında animasyonlu tanıtım yapmak için önerilir.

Videoda metin kullanmaktan kaçının, bu sayede video farklı ülkeler için daha uygun olacaktır. Ve ön izleme için en çekici slaytı seçin.

Google Play: Video süresi 30 saniyeden 2 dakikaya kadar olmalıdır. Google Play tarafından desteklenen, her dil için ayrı bir videonun olması mümkündür.

Tüm önemli bilgiler videonun ilk 5 saniyesine yerleştirilmelidir, bu tüm platformlar için temel kuraldır. Kullanıcıların yalnızca küçük bir kısmı videonun tamamını izlemek istemektedir.

Yerelleştirme

Uygulamanız farklı bölgelerdeyse, uygulama sayfası öğelerini lokalize etmeniz gerekir: doğru çevirilerle birlikte başlıkları, açıklamaları, anahtar kelimeleri uygulayın, her dil için ekran görüntüleri dizisi oluşturun.

Yerelleştirme için, iTunes Connect ve Google Play Geliştirici Konsolu'nu ziyaret etmeli, uygulama seçmeli ve sayfa uyarlamasında kullanılacak dilleri işaretlemelisiniz. Sonraki adım, belirli bir dil için başlık, açıklama kısımlarını ve diğer bilgileri doldurmaktır.

App Store'da, IOS uygulaması sürümü ilk indirilirken yeni diller de dahil olmak üzere bazı meta verileri değiştirmek mümkündür.

Sorgular nasıl toplanır?

Semantik koleksiyonun klasik yöntemleri kısmen elverişlidir, çünkü web’de bilgi aramak için kullanılan frekanslar ve cümleler daima mobil aramaya tekabül etmemektedir. Sizin (ve arkadaşlarınızın) uygulamayla ilişkilendirilen kelimelerin ve cümlelerin listesini yapmakla başlanması tavsiye olunur. Ve sonra yalnızca sorgu havuzunu analiz etmek ve genişletmek için özel araçlar kullanın.

Faydalı araçlar:

Google Anahtar Kelime Planlayıcı. Mobil arama sorgularının sıklığına dikkat etmeniz gerekir.

Anahtar Kelime Planlayıcı'da çalışmanın tek dezavantajı, Google'ın kampanyalar için yeterli bütçeye sahip olmayan bu AdWords hesapları için sorgulara ilişkin kesin bilgileri kısıtlamasıdır. Bundan böyle yalnızca frekans aralığı ile ilgili bilgiler mevcut olacaktır.

Keywordtool.io. Ücretsiz sürümde, dil seçenekleri ve farklı arama bölgelerini içeren App Store'daki başlıklardan gelen sorgular için temel bir toplayıcı mevcuttur.

Keyword.io. Bu araçlar, herhangi bir ülkedeki Google Play için düşük frekanslı sorgular listesini genişletmeye uygundur. Rakiplerin anahtar cümlelerinin analizinde kullanılabilecek ek bir semantik kaynağıdır. Başlıkları ve açıklamaları manuel olarak incelemek veya AppAnnie, AppFollow, Mobile Action, ASODesk gibi özel hizmetleri izlemek mümkündür. Bu araçlar, birçoğu ücretsiz deneme süresi öneren araçlar gibidir.

Sayfa dışı optimizasyon: neler optimize edilebilir?

Derecelendirme ve değerlendirmeler

Derece düşürme, arama ve dönüşüm oranındaki konumları ve yüklemeleri düşürebilir. Kullanıcıyı uygulama hakkında sorgulayan açılır pencereyi ayarlamak mümkündür, ancak uygun bir anda kullanıcı uygulaması etkileşimine müdahale etmeyin. Kullanıcı, bazı işlemleri başarıyla tamamladıktan sonra pop up'ın görünmesi en iyisidir. Yanıt pozitif ise, kullanıcıdan uygulamayı derecelendirmesini isteyebilirsiniz. Cevabın negatif olması durumunda, kullanıcıdan geri bildirimde bulunması için bilgi alması gerekir (bu yöntem, kullanıcının olumsuz inceleme bırakmasından iyidir).

"Soru formu" nu kullanmak çok önemlidir. Uygulamayı değerlendirmek için istekte bulunmak, kullanıcıları daha sık rahatsız eder ve onları geri çevirir.

Google Play’de yorumları yanıtlamak mümkündür. Olumsuz yorumları en kısa zamanda cevaplamanızı öneririz; inceleme yazarı geliştiricinin cevabı ile e-posta bildirimi alır. Kullanıcının uygulamaya yüksek bir puan verme şansı da vardır.

App Store derecelendirmesi, yeni bir uygulama sürümü saklamak üzere yüklendiğinde her varsayılana sıfırlanır.

Uygulama İndeksleme ve Derin Bağlantılar

Uygulama içeriğinin arama sistemleri sonuçlarında endekslenmesi ek bir yükleme kaynağı olabilir. IOS ve Android platformları için dizin oluşturma ayarlama kılavuzu, Firebase Uygulama İndeksleme'de bulunabilir.

Bu arada, birinin Firebase yardımıyla mobil uygulamaların analizine daha yakından bakması gerekir. Uygulama Google dizinine eklendikten sonra, arama sonuçlarıyla etkileşim için çeşitli seçenekler bulunur. Uygulama kullanıcı tarafından yüklenmezse, uygulama mağaza sayfasına bağlantı, arama sonuçlarında görünür ve mağazaya yönlendirildikten sonra uygulama indirilebilir. Uygulama zaten yüklüyse ve ilgili web sayfasına sahipse, arama sonuçlarında web sayfasını tıkladıktan sonra kullanıcıya ulaşır.

Organik Google aramasından gelen ek trafik dışında, uygulama indekslemenin, uygulama derecelendirmesini olumlu yönde etkileme olasılığı vardır.

Sayfa optimize edildi. Sıradaki ne?

Temel uygulama optimizasyonu yapıldıktan ve sonuçların ölçülmesinden sonra yerel değişikliklerin detaylı olarak test edilmesine başlamak mümkündür. A / B testinin her tekrarından sonra görünürlük ve dönüşümde tam olarak nelerin iyileştiğini görebilirsiniz.

Tecrübelerimize göre, her A / B testinden sonra potansiyel dönüşüm oranının %15-45 arasında artış sağlaması civarında mümkündür.

Mağazada bulunan uygulama sayfalarıyla aynı açılış sayfalarını oluşturan SplitMetrics gibi Google Play Geliştirici Konsolu’na veya diğer ticari entegre edilmiş ücretsiz test araçlarını kullanmak mümkündür. Harici trafik bu açılışa yönlendirilmelidir (arama mağazasından değil).

ASO, hem de SEO, bir kerelik bir etkinlik değildir. Yapılan tüm değişikliklerin sonuçlarını sürekli olarak test etmek ve izlemek, rakipleri araştırmak ve mobil dünyadaki tüm ana eğilimlerin farkında olmak önemlidir. Maraton koşusuna hazır olun.

Özet

Uygulama mağazalarında organik trafiği artırmayı ve kurulum oranlarını iyileştirmeyi hedeflerseniz şunları yapmanız gerekir:

En alakalı anahtar sorgularını tanımlayın.

Metin öğelerine sorgular uygulayın (başlık, açıklama, anahtar kelimeler alanı).

Grafik öğeleri optimize edin (simge, ekran görüntüleri, video).

Uygulama içeriğinin dizine eklenmesini ve derin bağlantıları ayarlayın.

Promosyon için önemli olan ülkeler için uygulamayı yerelleştirin.

Sürekli olarak test edin ve sonuçları ölçün.

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