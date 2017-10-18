PPC 2.0: İşletmenizin pazarlama kampanyası için neden önemlidir?

İyi yapılandırılmış birçok web sitesi yüksek trafik elde etmek için başarısız oluyor ve satış yakalayamıyor. Neden? Çünkü site üzerinde çalışmanın ötesinde, web sitenizin sesi olacak etkili bir pazarlama stratejisi üzerinde çalışmalısınız, insanları net tasarımı ve yararlı içeriği değerlendirmeye teşvik etmelisiniz.

Unutmayın: Bir web sitesine sahip olmak, yalnızca sizin için çalışıyorsa anlamlıdır. Doğru izleyiciyi çekmede başarısız olması ve bu nedenle daha fazla satmaya yardımcı olması durumunda - bu mükemmel fırsatı harcıyorsunuz demektir. İçeriğe dayalı reklamcılık, web sitenize trafik çekmek için en iyi çözümlerden biridir. Arama motorlarından, sosyal ağlardan ve diğer web sitelerinden doğru kişileri çekmenize yardımcı olabilir.

Nasıl çalışır? İçeriğe bağlı reklamlar, bir dizi anahtar kelime üzerinde ayarlanır ve webdeki insanlara gösterilir. PPC 2.0’dan söz edecek olursak; kar getiren kitleyi özellikle çektiğimiz anlamına gelmektedir. Bu, içeriğe bağlı reklamcılık kampanyasının yepyeni bir türüdür.

PPC: Gizli silahınız

Kullanıcılar, PPC ile SEO’yu karşılaştırdığında genellikle anahtar farklılığı görürler: PPC daha hızlıdır, SEO ise uzun vadelidir. Bu doğrudur, bu iki element farklı yaklaşım ve çalışma yöntemi gerektirir ve her ikisi de farklı sonuçlar verir. Daha iyi veya daha kötü değil - sadece farklı. Karşıt güçlü yönlerinin olması ve karşılıklı olarak birbirlerini tamamlayabilmeleri onları mükemmel bir takım yapan şeydir.

PPC’ye ihtiyacınız olduğunu bildiğinizde:

Hızlı sonuçlar

Pazarlama stratejinizi geliştirmeyi düşündüğünüzde, çoğunlukla SEO akla gelen ilk şeydir. Bununla birlikte, üst düzey bir uzmana sahip olsanız bile, birkaç ay SEO ile ciddi bir trafik artışı oluşturmak imkansızdır.

İyi bir içerikle mükemmel sonuçların ötesine geçmeyi umut etseniz bile, dürüst olalım: PPC makul bir fiyat için gereken trafik akışını verecektir. Bu, iyi düzenlenmiş bir SEO stratejisindeki her web sitesinin gerçek zorunluluğunu ortadan kaldırmaz, ancak bunun gibi nitelikli bir trafiğe ihtiyaç duyduğunuz durumlar vardır.

Özellikle, güncel etkinliklerle çalışırken hızlı trafik artışına yüksek gereksinim duyulabilir. Kendi popülerlik zirveleri olan belirli bir alanda çalışıyorsanız, sonuçları beklemeyeceksiniz, PPC kısa zaman aralığı içerisinde bu sonuçları size aktaracaktır. PPC 2.0 size yalnızca miktarı değil aynı zamanda satışların artmasını sağlayacak, üretilen trafiğin kalitesini de verecektir.

Yeniden hedefleme (Görüntülü Reklamlar)

Hedef kitle ile çalışırken, daha geniş kampanyaları başlatmaktan çok halihazırda sitenizle ilgilenen müşterilere hitap etmek potansiyel olarak daha etkilidir. PPC 2.0 ile daha önce sitenizi ziyaret etmiş veya sitenizden alışveriş yapmış kullanıcılara ulaşabileceksiniz, bu, yeni gelenlerin sitenizi ziyaret etmesini beklemekten çok daha fazla yatırım getirisi sağlayacaktır.

Hedeflenen anahtar kelimeler organik olarak sıralanmaz

Her zaman, web sitesinin SERP'de (arama motoru sonuç sayfasında) ilk beş sırada yer alamayacağı anahtar kelimeleri vardır. Kesinlikle, her zaman üste gelmek için kullanılabilecek daha spesifik terimler vardır, ancak aynı zamanda kendi alanınızla yakından bağlantılı olan daha genel sözcük öbekleri hakkında konuşurken, arama sonuçlarında PPC, kısa bir zaman aralığı içerisinde size ilk sırayı verebilir.

Ayrıca, çalışmakta olduğunuz alanda en yoğun ilgi gören dönemlerde veya genel olarak ürün veya hizmet türünüze yönelik kullanıcıların ilgisini artırmak için kullanılabilir.

Arama Motoru Sonuç Sayfası (SERP)’de daha fazla alan

İki akıl her zaman bir taneden iyidir, arama motoru sonuç sayfasında en üstteki iki pozisyon her zaman birden iyidir. Yeni müşteri çekme şansı iki katına çıkar. Doğru kitleyle alakalı açık bir reklamınız olması durumunda, kesinlikle satışa dönüşecek güçlü bir trafik artışı elde etmiş olursunuz.

SEO önerileri

Yukarıda bahsettiğim gibi, PPC ve SEO, en kaliteli pazarlama kampanyası için mükemmel bir eşleşme. PPC her zaman daha derin anahtar kelime analizi ve sınıflandırması ile daha iyi bir SEO stratejisi geliştirmeye yardımcı olabilir. Veriler daha etkin bir şekilde toplanır ve gerçek değerleri tanımlayan tüm anahtar kelimeleri kapsar.

Üstelik, en değerli anahtar kelimeleri tanımladıktan sonra onlarla çalışmaya devam etmek isterseniz, bir anahtar kelimenin trafik ve verimlilik derecesini PPC ile test etmek SEO’dan daha basit ve hızlıdır. İhtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş veriler gerçek zaman düzeninde toplanır: bunlar aylık veriler veya kesin olarak derecelendirilmiş veriler olabilir. PPC 2.0 genel araştırmayı yeni seviyeye taşır ve tüm kararlar, daha derin analizlere ve daha güvenilir verilere dayanır.

Sonuçlara odaklanma

PPC 2.0 ile sıradan bir reklamcılık kampanyası arasındaki temel fark, PPC 2.0'ın doğrudan: satışların üretilmesi ve tanımlanan amaca ulaşmaya odaklanmak gibi hedefleri olmasıdır. Sonuç elde etmek, satışları artırmak için bir iş hedefi belirlemelisiniz, ekibimiz buna ulaşmanın en etkili yolunun hazırlanmasına odaklanacaktır.

Reklam Otomasyonu

Açıkça tanımlanmış hedeflerle çalışmak önemlidir. Fakat bu, optimizasyon ve içerik için tek çözüm değildir. Otomasyon, aynı zamanda büyük miktarda veriyi hızlı ve etkili bir şekilde işlemekten sorumlu olduğu için bağlamsal reklamcılığın en önemli unsurlarından biridir ve bu sayede en alakalı bilgileri herhangi bir gecikme olmaksızın gerçek zamanlı olarak almanızı garanti eder. Verileri işlemek, toplamak, işleme ve dağıtma sürecini organize etmek için özel olarak tasarlanmış birçok araç bulunmakta ve bu tür servislerle çalışmak belirli bilgi ve tecrübe gerektirmektedir. Netpeak’te, bu tür araçları kendimiz geliştirdik, bu da, güvenilir ürünü aramak, fazladan para ödemek ve toplam pazarlama kampanyasındaki entegrasyon için ekstra zaman harcamak, veri analizi ile çalışmak için bir uzman kiralamak zorunda kalmayacaksınız demektir. Servislerimizi mümkün olduğunca açık ve kolay kullanılır yaptık. Üstelik, bu sorumluluğu tarafımızdan üstlenmekteyiz, böylece tüm iç süreçleri otomatikleştirmekten endişe duymanıza gerek kalmayacaktır.

Özellikle, denetçi ile reklamlar oluşturuyor ve onları optimize ediyoruz. Bu araçlar, kalitemizi kaybetmeden 7/24 çalışmamızı sağlıyor. Araçlarımız tüm reklam kampanyalarını düzenler ve eğer varsa hataları gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırır. Bu nedenle, her bir kampanyayı her yönüyle korumakta ve mevcut kalitesini her zaman iyileştirmekteyiz. Ayrıca kişisel kullanıcı panosu aracılığıyla kampanya verilerinize ve raporlarınıza 7/24 tam erişime sahip olursunuz. En son bilgileri istediğiniz zaman ve herhangi bir yerden her türlü mobil cihazdan almanızı garanti ederiz. Siz seyahatteyken, iş toplantısındayken veya ailenizle tatildeyken kampanyalarınızı kontrol etmenizi kolaylaştırır.

Özetle avantajlar:

Yukarıda bahsedilen adımların hepsini takip etmek gerekli olsa da, ciddi bir deneyim ve içeriğe dayalı reklamcılığın tüm özelliklerini tam olarak anlamadan tüm gizli taşları hesaba katmak zordur. Netpeak 1500’den fazla başarılı proje ve 10 yılı aşkın bir tecrübeyle, etkinliğini ve güvenilirliğini teyit etmektedir. Çalışmalarınız süresince, her bir üyenin pratikte verimliliğini kanıtladığı en iyi PPC ekibini oluşturmayı başardık ve farklı projeler üzerine çalıştığımız uzun geçmişimiz hala en büyük başarımızdır. Siz müşterilerimiz bu yazıyı okurken yüzlerce mal ve hizmet satılmaktadır. Bu ilham verici değil mi?

Gerçek şu ki, size gümüş kurşun teklif etmiyoruz, ancak doğru araçlarla ve kalifiye uzmanlardan oluşan bir ekiple iş hedeflerinize ulaşmanın yolunu biliyoruz. Biz zaten hepsini bir araya getirdik ve binlerce gerçek projede metodolojimizin etkinliğini ve kararlarımızın güvenilirliğini kontrol ettik.

Artık geçmişin içeriğe dayalı reklamcılığını unutabilirsiniz. PPC 2.0, çevrimiçi reklamcılıktan çok daha fazlasıdır.