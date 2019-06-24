Sosyal medya pazarlamasıyla başarılı olmak için: Twitter erişiminizi ve takipçilerinizi artırmak

Gelin, sizlerle Twitter’daki izleyicileriniz ve potansiyel müşterileriniz hakkında konuşalım. Bütün pazarlama çevrelerinin kabul ettiği üzere; içerik kraldır. Bu, bütün platformlar için geçerlidir ve Twitter için de elbette istisnasız durum böyledir.

Tweet’leriniz değer getirmelidir, ama öncelikle insanlara ulaşmalıdır. Görüntüleri ve videoları kullanarak, yayın planlamasını; kitleniz, çevrimiçi etkinliğinin zirvesine ulaştığında tam olarak yayımlamak için kullanılması, sizinle etkileşime giren kullanıcıları izleme ve hızla yanıtlama - bunların hepsi doğru stratejilerdir, ancak çalışacak kitlenizin olmaması durumunda bir şey ifade etmemektedir.

Bu makalede, izleyici kitlesini genişletmek ve ve yeni takipçiler kazanmaktan söz edeceğim. Sonuçta daha fazla takipçi eşittir daha fazla etki, daha fala etki eşittir daha fazla potansiyel müşteri demektir.

Hesap görünürlüğü

Kendinizi, hesabınızdan geçen herkese tanıtmak ve kim olduğunuz, ne yaptığınız hakkında açık bir mesaj vermek için Twitter profilinizi tamamen doldurmanız gerekir. Bu, profil görünürlüğünüz için bir anahtardır. İnsanlar özellikle Twitter’da, işinizin ne olduğunu anlamaya vakit harcamak istemez, bunu onlara iletmek sizin görevinizdir.

Çevrimiçi görünürlüğünüzü artırmak için bir diğer ipucu, Twitter hesabınızı diğer bilgi kanallarınız aracılığıyla çapraz şekilde tanıtmanız. Örneğin, blogunuzda işinizle ilgili uzun bir yazı yazabilir veya ortam üzerinde orta karakterde gösterebilir; sonunda insanları Twitter’da sizi takip etmeye davet edebilir veya onları orada etkileşime girmeye teşvik edebilirsiniz.

Facebook, YouTube gibi diğer sosyal medya mecraları üzerinden de Twitter hesabınızı tanıtabilirsiniz. Aslında Twitter bir haber akışı medya organı olma konusunda gerçekten iyi olduğundan, YouTube takipçilerinizin veya Blog okuyucularınızın sizi Twitter’da takip etmelerini isteyebilirsiniz; burada yeni içerikleriniz geldiğinde onlara haber verirsiniz.

Etiketler kullanın (hashtag)

Etiketler, tweet’lerinizi belirli bir konuyla ilişkilendirmek için kullanılır. Bunu yaparsınız çünkü, ne söylediğinize merak duyan insanlar belirli kriter ve şartlar dahilinde arama yapmaktadır.

Örneğin, “arama motoru optimizasyonu” hakkında veya “tıklama başına ödeme” hakkında konuşmak istiyorsanız, tweet’lerinizde #SEO ve #PPC gibi etiketler kullanmalısınız. Yalnızca, aşırıya kaçmamalısınız. Buradaki temel kural, tweet başına en fazla 3 etiket kullanılmasıdır.

Uygun etiketi seçmek kendi başına bir iştir. Bununla birlikte size yardımcı olabilecek servisler var. Örneğin, Hashtagify ve Ritetag gibi.

Takipçilerinizin sayısını artırma

Hesabınız yeterince popüler hale gelmeden ve tweetleriniz başkalarının akışına organik olarak geçmeden önce, dışarı çıkıp yeni takipçiler bulmak durumunda kalacaksınız. İlk bakışta sıkıcı bir rutine benzeyebilir ama gelecekte işe yarayacaktır.

İlk olarak yapmanız gereken, sizinle alakalı hedef kitleyi bulmaktır. İşinizi veya ilgi alanlarınızı içeren birkaç anahtar kelimeyi yazmak ve aramak için Twitter gelişmiş arama’yı kullanabilirsiniz. Örneğin, “içerik pazarlaması” için arama yaparsanız, bu konuyla ilgili en yeni ve en son tweet’lere göz atabilir, profilinde içerik pazarlamacılığı kullanan kişileri görürsünüz ve bu konuyla ilgili canlı yayınları bile bulabilirsiniz.

Bununla birlikte, etkilenenleri ve işinizle ilgilenen kişileri bulmak için üçüncü parti hizetleri kullanabilirsiniz. Araçlar üzerinde durmayacağız ancak, burada birkaç iyi örneği var:

https://klear.com/

Artık sizinle aynı sayfada kimlerin olduğunu görebilirsiniz - kendileriyle iletişime geçmeye başlayın; tweet’lerine cevap verin, bir sohbet başlatın, daha da önemlisi onları takip edin.

Ancak faydasız, spam (istenmeyen gönderi) yorumlardan ve günde 100 kişiyi takip etmekten kaçının. Bu tür davranışların sonucunda hesabınızın askıya alınması ihtimali vardır. Sonuç olarak kimse spam gönderenlerden hoşlanmaz.

Konuşmak için her zaman faydalı bir şeyler ya da en azından pozitif bir şeyler bulmaya çalışın. Bir internet kullanıcısının dediği gibi “komik olmak iyidir, faydalı olmak ise altındır.”

Haftada 20 kişiyi takip ederek başlamanızı ve takipçi sayınız arttıkça bu sayıyı artırmanızı tavsiye ederim. Buradaki sır, birkaç gün sonra sizi takip edip etmediklerini kontrol edin (eğer takip etmiyorlarsa siz de takibi bırakın). Bir hesabı binlerce takip edilen ve 20 takipçi ile sonlandırmak istemezsiniz.

Bunun adı, “takip et-takibi bırak” stratejisidir. Sizi takip edenleri izlemek için Twitter’ı ya da aşağıdaki gibi harici bir aracı kullanabilirsiniz:

http://www.twitonomy.com/

https://friendorfollow.com/

Bir kişiliğe sahip olun

Twitter’da, çok tweet atan ancak gerçekte ilgi çekmeyen, sadece ses çıkaran; isimsiz, sıkıcı ve sinir bozucu binlerce bot hesap bulunur. Onlardan birisi gibi lanse edilmek sizin yararınıza olmayacaktır. Hesabınızın ne olursa olsun, kişilerin sizinle bağlantı kurabileceği bir kişiliğe sahip olması faydanıza olacaktır.

Bu kişiliği göstereceğiniz yol tamamen size bağlıdır. İşletmeler için en basit yol, işle alakalı olmayan bazı tweetleri de araya karıştırmaktır. Bu bir bayram tebriği veya çalışanlarınızın yaptığı “ mannequin challenge” videosuyla alakalı olabilir. Temel olarak size her şeyi gösterecek olan insan faktörüdür, tüm iş ve ciddiyet elbette ki robot gibi duygusuz olmamalıdır. Kullanışlı içeriğinizi, kişisel katkınızla birleştirdiğinizde ve tweetinize bireysellik kattığınızda, hesabınızı kitleniz arasında popüler ve etkileyici hale getirme yolunda hızla ilerliyorsunuz demektir.

Twitter hesabınızı nasıl yönettiğinizi ve takipçi sayınızı nasıl artırdığınızı öğrenmek istiyoruz, Bize sosyal medyadan iletin veya aşağıya yorumlarınızı bırakın.