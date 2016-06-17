15 июля — пятая юбилейная конференция «8P: Бизнес в сети»

Праздник всегда хочется устроить с размахом: позвать друзей и отметить так, чтобы запомнилось. 15 июля в Одессе флагманская конференция агентства Netpeak «8P: Бизнес в сети» отметит юбилей.
Мы ждем 900 участников, готовим 4 конференции в одной, верстаем кастомные аватарки, собираем фидбеки, устраиваем турниры по подготовке к докладам — делаем действительно знаковое событие.
Почему 8P 2016 никак нельзя пропустить?
8P — конференция с историей. Если вкратце, вот что было «в предыдущих сериях»:
А теперь подробно о том, что вас ждет на 8P 2016.
Профессиональная тусовка
8P славится своим сообществом продвинутых игроков рынка. Мы уже ждем участников из Depositphotos, K50, Alytics, SimilarWeb, OWOX, Ostrovok, iProspect, METRO Cash&Carry, Provectus, Ciklum, Karabas, Таврия В, Zootovary, On Clinic и других топовых компаний.
Новый формат программы и докладов
В этом году мы в очередной раз обновили формат программы 8Р. Теперь каждый поток — отдельная мини-конференция:
Мы выбрали четыре актуальные темы в сфере интернет-маркетинга, чтобы сделать конференцию максимально полезной для всех участников: фаундеров и СEO интернет-магазинов и стартапов, SEO и PPC-специалистов.
Форматы старых добрых докладов тоже освежим. Акцент все так же на кейсах и неочевидных фишках из первых рук. Но теперь сервисы и агентства будут выступать вместе с представителями клиентской стороны, чтобы наиболее полно осветить детали кейсов.
В программе собрали лучших спикеров Польши, России, Украины, Франции:
- Павел Левчук (Depositphotos, Киев);
- Олег Саламаха (Serpstat, Киев);
- Петр Аброськин (Yandex, Москва);
- Ярослав Гавриш (Zootovary.com, Киев);
- Алексей Рылко (iProspect, Париж);
- Мария Опритова (К50, Москва);
- Максим Уваров (NeedForData, Москва);
- Александра Тачалова (Alextachalova.com, Санкт-Петербург);
- Алексей Чекушин (Ostrovok, Москва);
- Александр Егоров (Alytics, Москва);
- Вячеслав Волоха (Citrus.UA, Одесса);
- Владимир Шпак (TemplateMonster, Николаев);
- Оксана Куликова (METRO Cash&Carry, Киев) и другие.
В целом за день конференции участники услышат 40 докладов и примут участие в двух круглых столах.
Турнир докладов
В этом году мы решили сделать подготовку докладов максимально прозрачной для наших участников. Теперь мы награждаем классными бейджами спикеров за каждый выполненный этап подготовки, а также за дополнительный контент. Так что в каждом профиле докладчика можно увидеть «доску почета».
А итоги собираем в турнирной таблице. Например, в данный момент у нас лидируют Константин Карпалов из GDM group, Алексей Рылко из iProspect и Марина Бриль из Netpeak.
Доклады прямо на пляже: мечта или реальность?
Буквально на днях замерили расстояние от одного из залов с потоком до кромки моря. Получилось ровно 15 метров. Мы нашли идеальное место для нашей вечеринки на пляже — Otrada Beach Club.
В перерывах между докладами можно будет купаться в море или бассейне, загорать и отдыхать. А после захода солнца мы начнем юбилейное after-party. Будет живая музыка, диджей, коктейли и танцы до утра ;)
Почем билеты?
Мы зовем на праздник 8P всех друзей. И чтобы у всех получилось прийти, сделали билеты доступными, как никогда.
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А если еще не решили, участвовать или нет, посмотрите 40 секунд видео с отзывами наших участников о прошлых 8Р:
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