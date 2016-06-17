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15 июля — пятая юбилейная конференция «8P: Бизнес в сети»
Анастасия Здорикова
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Праздник всегда хочется устроить с размахом: позвать друзей и отметить так, чтобы запомнилось. 15 июля в Одессе флагманская конференция агентства Netpeak «8P: Бизнес в сети» отметит юбилей.

Мы ждем 900 участников, готовим 4 конференции в одной, верстаем кастомные аватарки, собираем фидбеки, устраиваем турниры по подготовке к докладам — делаем действительно знаковое событие.

Почему 8P 2016 никак нельзя пропустить?

8P — конференция с историей. Если вкратце, вот что было «в предыдущих сериях»: 

5 лет конференции 8P — инфографика

А теперь подробно о том, что вас ждет на 8P 2016.

Профессиональная тусовка

8P славится своим сообществом продвинутых игроков рынка. Мы уже ждем участников из Depositphotos, K50, Alytics, SimilarWeb, OWOX, Ostrovok, iProspect, METRO Cash&Carry, Provectus, Ciklum, Karabas, Таврия В, Zootovary, On Clinic и других топовых компаний.

Денис Горовой «На 8P сочетаются деловой и неформальный стиль, поэтому можно в неформальной обстановке поговорить со своими партнерами, конкурентами. А это самое ценное», — Co-Founder компании Prom.ua (группа Evo) Денис Горовой.

Новый формат программы и докладов

В этом году мы в очередной раз обновили формат программы 8Р. Теперь каждый поток — отдельная мини-конференция: Новый формат программы и докладов

Мы выбрали четыре актуальные темы в сфере интернет-маркетинга, чтобы сделать конференцию максимально полезной для всех участников: фаундеров и СEO интернет-магазинов и стартапов, SEO и PPC-специалистов.

Форматы старых добрых докладов тоже освежим. Акцент все так же на кейсах и неочевидных фишках из первых рук. Но теперь сервисы и агентства будут выступать вместе с представителями клиентской стороны, чтобы наиболее полно осветить детали кейсов.

В программе собрали лучших спикеров Польши, России, Украины, Франции:

  • Павел Левчук (Depositphotos, Киев);
  • Олег Саламаха (Serpstat, Киев);
  • Петр Аброськин (Yandex, Москва);
  • Ярослав Гавриш (Zootovary.com, Киев);
  • Алексей Рылко (iProspect, Париж);
  • Мария Опритова (К50, Москва);
  • Максим Уваров (NeedForData, Москва);
  • Александра Тачалова (Alextachalova.com, Санкт-Петербург);
  • Алексей Чекушин (Ostrovok, Москва);
  • Александр Егоров (Alytics, Москва);
  • Вячеслав Волоха (Citrus.UA, Одесса);
  • Владимир Шпак (TemplateMonster, Николаев);
  • Оксана Куликова (METRO Cash&Carry, Киев) и другие.

В целом за день конференции участники услышат 40 докладов и примут участие в двух круглых столах.

Турнир докладов

В этом году мы решили сделать подготовку докладов максимально прозрачной для наших участников. Теперь мы награждаем классными бейджами спикеров за каждый выполненный этап подготовки, а также за дополнительный контент. Так что в каждом профиле докладчика можно увидеть «доску почета». Турнир докладов

А итоги собираем в турнирной таблице. Например, в данный момент у нас лидируют Константин Карпалов из GDM group, Алексей Рылко из iProspect и Марина Бриль из Netpeak.

Доклады прямо на пляже: мечта или реальность?

Буквально на днях замерили расстояние от одного из залов с потоком до кромки моря. Получилось ровно 15 метров. Мы нашли идеальное место для нашей вечеринки на пляже — Otrada Beach Club.

В перерывах между докладами можно будет купаться в море или бассейне, загорать и отдыхать. А после захода солнца мы начнем юбилейное after-party. Будет живая музыка, диджей, коктейли и танцы до утра ;) Доклады прямо на пляже: мечта или реальность?

Почем билеты?

Мы зовем на праздник 8P всех друзей. И чтобы у всех получилось прийти, сделали билеты доступными, как никогда.

К тому же, не забудьте использовать промокод NetpeakBlog на скидку 10%.

Купить билет.

А если еще не решили, участвовать или нет, посмотрите 40 секунд видео с отзывами наших участников о прошлых 8Р:

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инфографика бизнес в сети
Анастасия Здорикова

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