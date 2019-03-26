Сейчас никого не удивишь чек-листами, списками самых распространенных ошибок для интернет-магазинов и сайтов, топами ошибок — интернет просто завален этим и вы наверняка читали множество таких статей. Поэтому я постарался рассказать про ошибки, на которые не всегда обращают внимание — их трудно найти соответствующими программами и сервисами проверки.

Нет времени искать ошибки на сайте — доверьте это нашим специалистам. Мы знаем, как оптимизировать сайт так, чтобы он приносил больше прибыли.

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1. Дублирование текста

До сих пор встречаются ситуации, когда из-за технических особенностей сайта или CMS происходит дублирование контента. Это касается не только текстового контента, но и списка характеристик, таблиц с данными или даже изображений.

И такое мы увидим на каждой странице пагинации.

Почему это плохо?

Обесценивается сам контент, так как он уже не является уникальным. На сайте существуют страницы, которые предлагают одинаковую информацию пользователю. Поисковая система такие страницы может посчитать малополезными и это станет причиной ухудшения ранжирования для всех страниц. Поисковые системы с большой долей вероятности могут исключить такие страницы из индекса.

Что делать?

Проверьте страницы пагинации. Очень часто текст с главной страницы категории дублируется на второй и последующих страницах пагинации — это вызвает много проблем с ранжированием основной категории. Проверьте страницы фильтров, которые вы открываете к индексации — при создании фильтров текст может автоматически дублироваться на новых страницах. Проверьте страницы товаров. Как правило, дублирование на страницах товара происходит по следующим причинам: товар однотипный и текст просто дублируется;

товар одного бренда и просто скопирована информация от этого бренда;

информация о товаре скопирована с других сайтов. Проверьте страницы брендов. Необходимо посмотреть, какой имеется текст (и имеется ли он вообще) на страницах брендов. Он может быть скопирован и продублирован на других страницах (товары, категории). Убедитесь, что контент присутствует только на одной индексируемой странице.

2. Товарный каталог «теплое с мягким»

Иногда структура сайта продумана не до конца. Это особенно заметно со временем, когда товарный ассортимент магазина расширяется и «всплывают» все огрехи структуры. Самая распространенная проблема — в одном каталоге очень много товаров, которые там не должны находиться. Как правило, это бывает в категориях «Аксессуары», но такую ошибку можно встретить и в обычных категориях.

Например, есть категория «Квадрокоптеры». Вы заходите на страницу категории и видите каталог, где вам предлагают… сначала камеру от квадрокоптера… хм, потом крыло квадрокоптера, аккумулятор квадрокоптера, запчасти квадрокоптера. А есть ли тут квадрокоптеры вообще? Вы находите квадрокоптер только на третьей странице. Почему? В этой категории разместили все запчасти и сделали по умолчанию сортировку каталога по минимальной цене — в итоге получается категория с квадрокоптерами, где на первой странице не видишь квадрокоптеров.

Вот пример такой категории:



Почему это плохо?

Релевантность целевой страницы даже по текстовому вхождению окажется ниже, чем у других страниц (которые могут и не являться целевыми). Поведенческие факторы такой страницы будут хуже и негативным образом повлияют на ваш сайт. С большой долей вероятности пользователи покинут такой сайт, а не будут искать, где же находится нужный им товар (в нашем случае квадрокоптеры).

Что делать?

Разбивайте товары по категориям, чтобы они соответствовали своим сущностям: запчасти к запчастям, аксессуары к аксессуарам, расходники к расходникам и так далее. Если в каталоге хотя бы 5% товаров не соответствует назначению категории, стоит задуматься о том, чтобы выделить для них новую категорию (или переместить в соответствующую). Если есть непреодолимые обстоятельства и разбивать категорию нельзя, убедитесь, что на первой странице у вас действительно есть товар, обозначенный в заголовке.

3. Фильтры по цене

Представим гипотетическую ситуацию: вы продаете «Электрические веники» и у вас есть 100 товаров в категории «Электрические веники». Все веники имеют стоимость от 100 до 1000 грн. Но есть один уникальный товар — электровеник лимитированной серии Hyper Electro Dry Clean 5000, инкрустированный золотом, и он стоит 343 000 грн. Если в такой категории будет фильтр в виде ползунка от 100 грн до 343 000 грн, то использовать его будет крайне неудобно и практическая полезность такого фильтра будет стремиться к нулю. Двигая ползунок, вы либо ничего не отфильтруете, либо отфильтруете сразу все. Причина кроется в больших крайних значениях.

Давайте рассмотрим пример такой ошибки.

В данной категории 126 товаров.

Мы используем фильтр и оставляем меньше половины от заявленного диапазона.

Отфильтровано всего 10 товаров из 126.

Ок, нас уже не остановить и мы идем до конца.

Что мы видим?

Мы убрали ползунок до максимума, а нам отфильтровали лишь четверть товаров. А теперь представьте, что на мобильном устройстве такой фильтр будет еще меньше. Полезен этот фильтр? Явно нет. Будет ли раздражать пользователь? Уж поверьте, да.

Почему это плохо?

Ухудшается юзабилити сайта и это негативным образом скажется на поведенческих факторах. А если у вас еще нет продуманной системы фильтров, пользователь скорее всего уйдет с сайта, прежде чем разберется во всем. Возвратившихся пользователей также скорее всего не будет и вы не сможете завоевать лояльность у пользователей.

Что делать?

Протестировать использование фильтра и удобство его использования. Не размещать в товарном каталоге позиции с большой разницей в цене. Предложить пользователям альтернативу: заготовки в виде фильтрации по цене (недорогие, до 200 грн, от 200 до 500 грн и так далее).

4. Низкое качество изображений

В погоне за технической оптимизацией многие забывают про объективные визуальные факторы, которые могут негативно отражаться на сайте. К примеру, изображения. Да, их нужно оптимизировать, но ведь у сайта есть не только техническая, но и эстетическая составляющая. Многие просто размещают фото низкого качества. Однажды я встретил на сайте фотографии товара, которые были сделаны... в 80-х!, отсканированы и размещены на сайте.

Как мы видим выше, изображения сделаны неудачно, из-за чего трудно отличить марку телефона, реальный цвет, размер экрана. Заинтересованный в покупке посетитель вероятно уйдет с сайта — наверняка перед покупкой он захочет загуглить, как выглядит телефон, и найдет более привлекательное предложение на другом сайте.

Почему это плохо?

Ухудшение поведенческих факторов (увеличиватеся риск повышения процентов отказа, переходов по внутренним страницам). Контент может быть воспринят как дублирующийся, а если изображения еще и низкого качества, то поисковая система может не различить одну модель товара от другой. Ваш сайт будет в проигрышном положение с коммерческой стороны — такие изображения равносильны их отсутствию.

Что делать?

Убедиться, что изображения вашего товара полезные: на них четко виден и различим товар, они открываются в удобном формате, есть несколько альтернативных вариантов. Сделать несколько вариантов изображений одного товара: вид сверху, сбоку, в упаковке, и так далее. По возможности сделать 3D-фото. Настроить микроразметку и Open Graph, чтобы даже ссылка в Telegram показывала ваш товар во всей красе.

5. Возможность выбора региона там, где она не нужна

Для большинства услуг регион имеет первостепенное значение, но для товаров, как правило, он играет роль только при оформлении покупки, когда пользователь знакомится с условиями доставки. Поэтому, если у вас нет разных ценовых предложений, заставлять пользователя выбирать регион не совсем уместно.

Если мы зашли на сайт и нас сразу заставляют сделать выбор, мы начинаем думать следующим образом: «Какой выбрать регион, если я из Новгорода, хм... Новгорода нет, есть Нижний Новгород. А почему есть Запрудня, но нет Новгорода? А где вообще находится Запрудня...». Вместо этого мы могли бы уже с полминуты находиться на сайте и двигаться к покупке.

Пользователь не попадает сразу на ваш сайт и первое впечатление может быть испорчено. Вы предлагаете пользователю не самую важную на этом этапе информацию (представьте, что вы сразу просите у него выбрать почту для доставки — это странно).

Что делать?

Выбор региона для интернет-магазина товара нужно предлагать только:

если у вас есть офлайн-точки;

если цена на товар отличается в разных регионах;

если условия доставки отличаются для разных регионов.

Выбор региона можно сделать в виде меню или всплывающих элементов в боковых частях экрана и верхней части.

Выбор региона не должен занимать более 25% процентов экрана и препятствовать просмотру основного контента.

Выбор региона не должен препятствовать взаимодействию с контентом — пользователь должен кликнуть на любом пустом месте сайта и продолжить взаимодействие с сайтом.

6. Большое количество всплывающих окон

Эта проблема частично пересекается с предыдущей — у вас на сайте появляется слишком много всплывающих окон.

Как видно из примера, пользователь не успел понять, что происходит с регионом, а ему сразу показывают еще одно всплывающее окно. Это может вызвать дополнительный негатив.

Почему это плохо?

Пользователя сразу загружают огромным количеством информации, которую трудно обработать. Пользователю не предоставляют право выбора и последовательно ограждают от основного контента.

Что делать?

Убедитесь, что всплывающие окна настроены правильно и не вызывают негатив или увеличение отказов. Протестируйте варианты появления окон (это должно происходить не при первом заходе на сайт или по истечении определенного времени).

7. Неочевидные и непонятные фильтры

Зачастую недоумение вызывает непонятная и нелогичная система фильтрации.

Что, к примеру, означают такие фильтры:

Еще один похожий пример:

Что значит «опционально»? Это с камерой или без? Но такие фильтры уже есть. Что означает «1»? Почему не написать «1 камера»? Почему не сделать фильтр с двумя или тремя камерами. Вопросов больше, чем нужно.

И ещё:

Почему два фильтра «маленький» и два фильтра «средний», чем они отличаются? Если маленький до 25 см, а средний до 50 см, то просто средний — это какой? Видимо, владельцы и сами не смогут ответить на эти вопросы.

Почему это плохо?

Фильтры не соответствуют какой-либо логике и сделаны «для галочки». Если страницы фильтров будут открывать к индексации, то они определенно могут стать дублями. Пользователь будет реже пользоваться такими фильтрами и навигация по сайту будет менее активной.

Что делать?

Создать четкую и понятную структуру фильтров: они не должны противоречить друг другу, они не должны пересекаться или быть составной частью других фильтров. Давать понятное название фильтров, чтобы пользователь, даже их не используя, мог точно определить, что его ждет при выборе фильтра (не пишите «малый» — пишите «от 5 см до 10 см»).

Запомнить

Описанные ошибки зачастую возникают из-за невнимательности и/или однобокого подхода к оптимизации. Вы можете убедиться, что такие ошибки с большой долей вероятности вам не покажут многие автоматические программы. Крайне важно не подходить к оптимизации как к конвейеру, а смотреть на сайт с точки зрения обычного пользователя.

Вы можете провести оптимизацию вашего сайта, но он не будет продвигаться. Что нужно сделать в таком случае:

Тщательно изучите ваших конкурентов в топ-5 — сравните, что у них лучше. Найдите самые «некачественные» сайты в своей тематике. Сравните со своим сайтом. Если найдете похожие элементы, возможно стоит их изменить. Попробуйте использовать свой сайт как пользователь — проанализируйте полученный опыт, опишите проблемы, с которыми столкнулись, и устраните их.

Знаете другие неочевидные ошибки, снижающие конверсию интернет-магазина? Делитесь ими в комментариях.

Повторим еще раз ошибки интернет-магазинов с Ромой из Netpeak: