SEO

Автоматизированный парсинг сайтов с помощью Kimono и таблиц Google
Марина Демьяненко
206726 207 43
1427210551
18

Все сталкивались с ситуацией, когда нужно собрать и систематизировать большое количество информации. Для стандартных задач по SEO-оптимизации сайта есть готовые сервисы, например, Netpeak Checker — для сравнения показателей конкурирующих сайтов или Netpeak Spider — для парсинга внутренней информации по сайту. Но что, если задача нетривиальна и готовых решений нет? Есть два пути: делать все руками и долго, или загнать рутинный процесс в матрицу, автоматизировать его и получать результат в разы быстрее. О таком кейсе и пойдет речь.

Что такое парсинг сайтов и зачем он нужен

Парсинг — это синтаксический анализ информации. Под парсингом HTML, как правило, подразумевают выборочное извлечение большого количества информации с других сайтов и ее последующее использование.

Eсли говорим, что парсим сайт — это значит, что с помощью формул таблиц Google или приложения Kimono находим на странице необходимый участок кода, в котором заключена нужная нам информация.

Эти части кода повторяются в пределах одной страницы и на других страницах, имеющих аналогичную структуру. Парсер помогает нам выделить и импортировать повторяющиеся данные автоматически, существенно сэкономив время и предупредив возможные ошибки копирования этой информации вручную.

В нашем случае нужно было регулярно составлять по 20 однотипных таблиц, и на одну таблицу уходило по 40-50 минут.

Перед нами стояла цель: автоматизировать извлечение данных с других сайтов для каждой из ячеек этой таблицы и ускорить составление таблиц.

Что будем использовать для парсинга

Для парсинга нам понадобятся:

  • приложение-скрейпер для Google Chrome — Kimono;
  • таблицы Google Docs;
  • несколько базовых выражений на xPath для формулы importxml.

Парсинг данных с помощью функции importxml в таблицах Google

Предположим, нам нужно получить много значений расстояний по прямой между двумя заданными населенными пунктами. Вводим города попарно и хотим автоматизировать импорт расстояний между ними. Нам понадобятся:

  • таблица Google Docs;
  • несколько базовых выражений на xPath для формулы importxml.

Вначале находим сайт, на котором есть необходимая нам информация. Вводим два города, а расстояние должно расположиться в третьей ячейке таблицы. Что сделать, чтобы спарсить часть нужной нам информации в таблицу Google? Использовать importxml. Как правильно использовать importxml Определяем, в каких HTML-тегах заключена нужная нам информация

1. Кликаем правой кнопкой мыши на заголовке с расстоянием и выбираем «Просмотр кода элемента». Необходимая строка заключена в html-тэге h1.

2. Проверяем адрес страницы — он имеет подходящий вид (http://marshrut.su/rasstojanie/mezhdu-gorodami/mezhdu-gorodami?ot=Астана&do=Варшава).

3. Формируем URL с помощью оператора «concatenate» — склеиваем части адреса и введенные нами города.

=concatenate("http://marshrut.su/rasstojanie/mezhdu-gorodami/?ot=";A3;"&do=";B3)

4. Используем «importxml» — первым аргументом будет «concatenate» (формируемый им URL), вторым — простое выражение на xPath — «//h1». Так мы указали, что необходимо спарсить в ячейку таблицы все заголовки h1. Нам повезло — такой заголовок используется один раз на странице, поэтому нам не придется обрабатывать массив данных.

=importxml(concatenate("http://marshrut.su/rasstojanie/mezhdu-gorodami/?ot=";A3;"&amp;do=";B3); "//h1")

5. Получаем всю строку «Расстояние от… до… км». Обрезаем лишнее из этой строки с помощью «mid». Чтобы вычислить длину отрезка, который необходимо сократить, определим длины названий городов с помощью «len» и просуммируем с длинами других слов. Получаем конечную формулу:

=mid(importxml(concatenate("http://marshrut.su/rasstojanie/mezhdu-gorodami/?ot=";A3;"&do=";B3); "//h1");len(B3)+len(A3)+19;10)

Теперь можем ввести сколько угодно пар городов, «протянуть» ячейку C2 вниз и моментально получить все расстояния между этими городами. Теперь можем ввести сколько угодно пар городов

Формула парсинга расстояния между городами в Google SpreadSheets

Истории бизнеса и полезные фишки

Парсинг данных с помощью importhtml

Нам понадобится:

  • только таблица Google Docs.

Можно получать данные без знания xPath — через importhtml. Для использования этой формулы достаточно указать URL, тип (таблица или список) и номер. Формула импортирует массив данных, с которым дальше можно будет работать при помощи формул таблиц Google.

Формулы парсинга работают не всегда, все зависит от верстки страницы. Если importxml не подходит — пробуйте importhtml. Если и он не работает — используйте Kimono. А можно и вовсе начать с Kimono.

Парсинг данных с помощью Kimono

Существует множество программ, скриптов или приложений для браузера, основная функция которых — сбор данных из сети (парсинг) и их структурирование. Такие программы называются скрейперы, или scrapers.

Kimono — мощный и быстрый в настройке скрейпер с интуитивно понятным интерфейсом. Позволяет парсить данные с других сайтов и позже обновлять их. Бесплатный.

Познакомиться поближе и получить краткий мануал об использовании можно здесь (на русском) или на moz.com (на английском). Давайте попробуем спарсить что-нибудь хорошее с помощью Kimono. Например, дополним созданную нами таблицу с городами списком курортов в стране Города 2. Как это можно реализовать при помощи Kimono Labs. Нам понадобятся:

  • приложение для Google Chrome — Kimono;
  • таблица Google Docs.

1. Находим сайт с необходимой нам информацией — то есть перечнем стран и их курортов. Открываем страницу, откуда необходимо получить данные.

2. Кликаем на иконку Kimono в правом верхнем углу Chrome.

3. Выделяем те части страницы, данные из которых нам необходимо спарсить. Если нужно выделить новый тип данных на той же странице, кликаем на «+» справа от «property 1» — так указываем Kimono, что эти данные нужно разместить в новом столбце.

Все страны на странице выделены с помощью Kimono (приложение Chrome) Все страны на странице выделены с помощью Kimono (приложение Chrome)

4. Кликнув на фигурные скобки <> и выбрав «CSV», можно увидеть, как выбранные данные будут располагаться в таблице.

Предварительный просмотр расположения данных в таблице Предварительный просмотр расположения данных в таблице

5. Когда все данные отмечены:

  • кликаем «Done» (в правом верхнем углу);
  • логинимся в Kimono, чтобы привязать API к своему аккаунту;
  • вводим название будущего АРI;
  • кликаем «Create API».

Создаем новое API в Kimono Создаем новое API в Kimono

6. Когда API создано, переходим в таблицу Google, куда хотим загрузить выбранные данные. Выбираем «Connect to Kimono» и кликаем на название нашего API — «Resorts». Список стран и ссылок на страницы с курортными городами выгружается на отдельный лист.

Синхронизируем Kimono с Google SpreadSheets Синхронизируем Kimono с Google SpreadSheets

После синхронизации Kimono выгружает данные на отдельный лист

После синхронизации Kimono выгружает данные на отдельный лист

7. Переходим снова на сайт, берем для примера Ирландию, и снова выбираем через Kimono города, которые необходимо спарсить. Создаем API, называем его «Resorts in countries». Задаем Kimono шаблон для парсинга Задаем Kimono шаблон для парсинга

8. Переходим по ссылке в Kimono Labs. Теперь нам нужно спарсить список курортных городов по всем странам, а не только по Ирландии. Чтобы это сделать, переходим на вкладку «Crawl setup».

Расположение вкладки по настройкам обхода страниц в Kimono Labs Расположение вкладки по настройкам обхода страниц в Kimono Labs

9. В «Crawl Strategy» выбираем «URLs from source API». Появляется поле с выпадающим списком всех API. Выбираем созданное нами ранее API «Resorts» и из него автоматически загружается список URL для парсинга. Кликаем синюю кнопку «Start Crawl» (начать обход) и следим за статусом парсинга. Kimono обходит страницы, парсит данные по заданному ранее шаблону и добавляет их в таблицу — то есть делает все то же самое, что и для Ирландии, но уже для всех других стран, что ввели автоматически и без нашего участия. Как добавить в Kimono список URL для парсинга, используя уже существующий API

Как добавить в Kimono список URL для парсинга, используя уже существующий API

10. Когда таблица сформирована, синхронизируем Kimono Labs с таблицей Google — точно так же, как делали это в шестом пункте. В результате, в таблице появляется второй лист с данными.

Выгружаем полученные данные из Kimono Labs в Google SpreadSheets

Выгружаем полученные данные из Kimono Labs в Google SpreadSheets.

Предположим, хотим, чтобы в таблице отображались все курортные города в стране города прибытия. Данные на листах Kimono обрабатываем с помощью формул для таблиц Google, и выводим в строку список городов, где еще можно отдохнуть в Австралии, кроме Сиднея.

Например, это можно сделать так. Разметить массив данных (список городов), используя логические функции и возвращая значение ячейке, равное TRUE или FALSE. На примере ниже выделили для себя города, которые находятся именно в Австралии:

  • TRUE = город находится в Австралии;
  • FALSE = город находится в другой стране.

Выделение необходимой части данных из всего массива с помощью формул таблиц Google Выделение необходимой части данных из всего массива с помощью формул таблиц Google

По меткам TRUE определяем начало и конец обрабатываемого диапазона, и выводим в строку соответствующие этому диапазону города.

Конечная обработка данных

Конечная обработка данных

Отображаемый результат

Отображаемый результат

По аналогии можем вывести курортные города и для других стран.

Мы специально привели здесь достаточно простой и пошаговый пример — формулу можно усложнить, например, сделать так, чтобы достаточно было ввести страну в колонку С, а все остальные вычисления и вывод городов в строку происходили автоматически.

Результаты автоматизации

Как говорилось вначале, нам регулярно нужно составлять по 20 однотипных таблиц. Это рутинный процесс, съедающий по 40-50 минут на одну таблицу, и по 16 часов времени на каждые 20 шт. Согласитесь, 2 рабочих дня на одинаковые таблички — необоснованная трата времени. После автоматизации на одну таблицу уходит 5-10 минут, а на 20 — около 2 часов. Таблица имеет 17 ячеек, парсинг производится из 5 источников. Заполнение таблицы происходит автоматически при заполнении всего 2 ячеек с исходными данными.

Настройка и автоматизация парсинга суммарно заняла 30 часов времени, то есть потраченное время «окупится» уже на этапе генерации второй 20-ки таблиц.

Ручная работа vs. автоматизация

Автоматизация парсинга больших объемов данных и их обработки дает хорошие результаты. В нашем случае, на составлении каждых 20 таблиц экономим 14 часов рабочего времени специалистов, и приличную сумму клиентских средств :)

Полезные ссылки:

Возникли вопросы или что-то не получается? Будем рады помочь в комментариях.

UPD: 18.02.2016. Облачный сервис Kimono закрывается 29 февраля 2016. С этого дня данные на kimonolabs.com не будут доступны. На описанный в статье метод апдейт не повлияет. Для парсинга остается приложение Chrome.

207
188
1
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
парсинг сайтов автоматизация парсинга больших объемов данных оптимизация работы SEO-специалиста функция importxml в таблицах Google парсинг данных с помощью importhtml автоматизация SEO
Марина Демьяненко

В интернет-маркетинге с 2010 года, в Netpeak — c 2014.

Работала с более чем 40 проектами широкого спектра тематик, среди которых крупные региональные и международные проекты, такие как depositphotos.com, kupikupon.ru, aviata.kz, ideipodarkov.net.

Ведет проекты для англоязычных рынков. Координирует команду из 3 человек.

Пишет на темы поискового продвижения, инноваций в SEO, автоматизации и аналитики.

Больше постов

Комментарии (43)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok