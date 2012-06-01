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Лучшие книги, на которые мы нашли время в 2011-м
Катерина Коламбет
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Как известно, есть два фактора, меняющих жизнь: люди, с которыми человек знакомится, и книги, которые он читает. Про хорошие книги не хочется писать банальщину. У нас есть довольно большая библиотека деловой литературы, но многие не забывают и про художественную. Если вам интересно, что прочитали и чем прониклись нетпиковцы в 2011-м — этот пост для вас.

Деловая литература

«Rework», «Getting real», 37signals.

«Человеческий фактор: успешные проекты и команды», Том Демарко и Тимоти Листер. «Доставляя счастье», Тони Шей. «От хорошего к великому», Джим Коллинз. «Позитивная иррациональность», Дэн Ариэли. «Нейромаркетинг», Мартин Линдстром. «Клиенты на всю жизнь», Карл Сьюэлл. «О рекламе», Дэвид Огилви. «Не заставляйте меня думать», Стив Круг. «СПИН-продажи. Управление большими продажами», Нил Рекхэм, Ричард Рафф.

Приз читательских симпатий: «Стив Джобс», Уолтер Айзексон.

Художественная литература

Кстати, напомню про сервис Small Demons — тут собраны все «якори» и артефакты из огромного количества художественных книг.

А какие книги из всех прочитанных в прошлом году впечатлили вас больше всего?

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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