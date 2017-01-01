Cколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2017

Я подготовил ежеквартальное исследование о стоимости клика, опираясь на выборку проектов агентства Netpeak. Подробнее о выборке и анализе результатов рекламных кампаний агентства я рассказывал в посте «Как мы внедрили BI-аналитику в отделе контекстной рекламы» .

Данные отчета будут полезны PPC-специалистам для планирования новых рекламных кампаний, а также для оптимизации существующих.

Смотрите в предыдущих выпусках, сколько стоил клик в Казахстане в первом и втором кварталах 2017.

Как проводилось исследование

Для Казахстана я учитывал данные по 1 226 283 кликам в 23 тематиках и 15 городах страны.

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google Ads — 1 034 101;

— 1 034 101; Яндекс.Директ — 192 182.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

электроника;

канцелярия и полиграфия;

IT;

стройматериалы;

мебель и интерьер;

одежда обувь и аксессуары;

авто;

доска объявлений;

туризм;

недвижимость;

красота и здоровье;

дом и сад;

обучение;

страхование;

тяжелая промышленность и производство;

спортивные товары;

детские товары;

подарки;

финансы;

гипермаркет;

ювелирные изделия;

новости и информация;

доставка товаров из США;

другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой сети Google: $0,05 — $0,17.

Клик по медийному объявлению стоил $0,05 — $0,11.

Самым дешевым каналом в Google Ads была видеореклама: стоимость клика редко превышала $0,02.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Если сравнить стоимость клика по значениям нижнего и верхнего квартиля, то заметной разницы между регионами практически нет: $,006 — $0,19. Но если смотреть на медиану, самым дорогим регионом Казахстана для поискового продвижения в Google стал Павлодар ($0,15), далее Северо-Казахстанская область и Алматы по $0,14.

Рекламодателям из Акмолинской области клик в поисковой сети Google обошелся в $0,12.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

Финансы и недвижимость со стоимостью клика $0,18 — $0,23 возглавили рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижения в Google Ads.

«Новости и информация», а также «канцелярия и полиграфия» стали самыми дешевыми тематиками: $0,01 — $0,06.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

Тематики «канцелярия и полиграфия» и «новости и инфо» в поиске были самыми дешевыми, а в контекстно-медийной сети они стали самыми дорогими ($0,15 — $0,19).

В списке самых дешевых тематик контекстно-медийной сети Google оказались «дом и сад», «одежда, обувь и аксессуары» и «авто» со стоимостью клика $0,02 — $0,06.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типу устройств

Значительной разницы в стоимости клика в зависимости от типа устройств нет. Самый дорогой трафик закупается с настольных компьютеров ($0,06 — $0,11). Самый дешевый — с мобильных ($0,04 — $0,10).

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

В отличие от Украины и России, стоимость клика в Рекламной сети Яндекса в Казахстане выше, чем в поиске, и составила $0,05 — $0,15. Клик в поисковой сети стоил $0,02 — $0,07.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам

Значительной разницы в стоимости клика для поисковых объявлений в Яндексе между регионами Казахстана нет. Средняя стоимость клика $0,07 — $0,09.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Самой дорогой тематикой в поисковой сети Яндекс.Казахстан стала «недвижимость», ($0,30 — $0,63). Далее идут «страхование», «авто» и «стройматериалы» со стоимостью клика $0,05 — $0,10.

«Новости и инфо», «гипермаркет», «дом и сад» — самые дешевые тематики ($0,02 — $0,03).

Стоимость клика в Рекламной сети Яндекса по тематикам

«Недвижимость» возглавила рейтинг самых дорогих тематик в Рекламной сети Яндекса в Казахстане. Стоимость клика: $0,18 — $0,44.

Дешевле всего клик по рекламному объявлению обходился в тематиках «гипермаркет», «дом и сад», «канцелярия и полиграфия» $0,03 — $0,07.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типу устройств

Независимо от типа устройства, стоимость клика в Яндекс.Казахстан примерно одинакова.

Выводы

Для Казахстана в третьем квартале 2017 года стоимость клика в поисковой сети в Яндекс.Директ составила $0,02 — $0,07. В Google Ads за клик платили $0,05 — $0,17. Клик в медийной рекламе стоил $0,05 — $0,15. Значительной зависимости стоимости клика от региона или типа устройства в Казахстане не наблюдалось. «Финансы» и «недвижимость» — самые дорогие тематики для поискового продвижения ($0,19 — $0,63).

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