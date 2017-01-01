Я подготовил ежеквартальное исследование о стоимости клика, опираясь на выборку проектов агентства Netpeak. Подробнее о выборке и анализе результатов рекламных кампаний агентства я рассказывал в посте
Данные отчета будут полезны PPC-специалистам для планирования новых рекламных кампаний, а также для оптимизации существующих.
Смотрите в предыдущих выпусках, сколько стоил клик в Казахстане в
Как проводилось исследование
Для Казахстана я учитывал данные по 1 226 283 кликам в 23 тематиках и 15 городах страны.
Доли анализируемых каналов распределились так:
- Google Ads — 1 034 101;
- Яндекс.Директ — 192 182.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 23 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- электроника;
- канцелярия и полиграфия;
- IT;
- стройматериалы;
- мебель и интерьер;
- одежда обувь и аксессуары;
- авто;
- доска объявлений;
- туризм;
- недвижимость;
- красота и здоровье;
- дом и сад;
- обучение;
- страхование;
- тяжелая промышленность и производство;
- спортивные товары;
- детские товары;
- подарки;
- финансы;
- гипермаркет;
- ювелирные изделия;
- новости и информация;
- доставка товаров из США;
- другое.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений
Стоимость клика в поисковой сети Google: $0,05 — $0,17.
Клик по медийному объявлению стоил $0,05 — $0,11.
Самым дешевым каналом в Google Ads была видеореклама: стоимость клика редко превышала $0,02.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам
Если сравнить стоимость клика по значениям нижнего и верхнего квартиля, то заметной разницы между регионами практически нет: $,006 — $0,19. Но если смотреть на медиану, самым дорогим регионом Казахстана для поискового продвижения в Google стал Павлодар ($0,15), далее Северо-Казахстанская область и Алматы по $0,14.
Рекламодателям из Акмолинской области клик в поисковой сети Google обошелся в $0,12.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
Финансы и недвижимость со стоимостью клика $0,18 — $0,23 возглавили рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижения в Google Ads.
«Новости и информация», а также «канцелярия и полиграфия» стали самыми дешевыми тематиками: $0,01 — $0,06.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам
Тематики «канцелярия и полиграфия» и «новости и инфо» в поиске были самыми дешевыми, а в контекстно-медийной сети они стали самыми дорогими ($0,15 — $0,19).
В списке самых дешевых тематик контекстно-медийной сети Google оказались «дом и сад», «одежда, обувь и аксессуары» и «авто» со стоимостью клика $0,02 — $0,06.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типу устройств
Значительной разницы в стоимости клика в зависимости от типа устройств нет. Самый дорогой трафик закупается с настольных компьютеров ($0,06 — $0,11). Самый дешевый — с мобильных ($0,04 — $0,10).
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений
В отличие от Украины и России, стоимость клика в Рекламной сети Яндекса в Казахстане выше, чем в поиске, и составила $0,05 — $0,15. Клик в поисковой сети стоил $0,02 — $0,07.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам
Значительной разницы в стоимости клика для поисковых объявлений в Яндексе между регионами Казахстана нет. Средняя стоимость клика $0,07 — $0,09.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекса по тематикам
Самой дорогой тематикой в поисковой сети Яндекс.Казахстан стала «недвижимость», ($0,30 — $0,63). Далее идут «страхование», «авто» и «стройматериалы» со стоимостью клика $0,05 — $0,10.
«Новости и инфо», «гипермаркет», «дом и сад» — самые дешевые тематики ($0,02 — $0,03).
Стоимость клика в Рекламной сети Яндекса по тематикам
«Недвижимость» возглавила рейтинг самых дорогих тематик в Рекламной сети Яндекса в Казахстане. Стоимость клика: $0,18 — $0,44.
Дешевле всего клик по рекламному объявлению обходился в тематиках «гипермаркет», «дом и сад», «канцелярия и полиграфия» $0,03 — $0,07.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типу устройств
Независимо от типа устройства, стоимость клика в Яндекс.Казахстан примерно одинакова.
Выводы
- Для Казахстана в третьем квартале 2017 года стоимость клика в поисковой сети в Яндекс.Директ составила $0,02 — $0,07. В Google Ads за клик платили $0,05 — $0,17.
- Клик в медийной рекламе стоил $0,05 — $0,15.
- Значительной зависимости стоимости клика от региона или типа устройства в Казахстане не наблюдалось.
- «Финансы» и «недвижимость» — самые дорогие тематики для поискового продвижения ($0,19 — $0,63).
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