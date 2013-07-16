Бизнес

Блиц-интервью с Максимом Фалдиным, сооснователем онлайн-торгового центра Wikimart (г. Москва)
Vladimir Polo
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В прошлом году мы публиковали интервью с Михаилом Сливинским, ведущим аналитиком департамента поискового продвижения в компании Wikimart, в этот раз поговорим с Максимом Фалдиным, сооснователем этой легендарной компании, благо прошедшая пару дней назад конференция 8P позволила пообщаться с Максимом вживую.

— Вы бывали в Одессе раньше? Какие у вас ассоциации с нашим городом?

Был много раз в детстве. Во возрослом возрасте приезжал 2 года назад, когда с друзьями повторили трип «О чем говорят мужчины» на моей машине — без остановки проехали от Москвы до Одессы, посетили известный клуб «Ибица». Ассоциации – море, солнце, одесские крошечные дворики с соседями в домашних халатах и цветочными вазами на окнах, выходящих друг на друга. Жванецкий и «Молодая гвардия».

— Почему вы выбрали именно такое название для своего проекта (Wikimart)? Были ли за время существования сайта какие-либо спорные ситуации с Wikipedia?

Wikipedia – некоммерческий проект, создана не для споров. Так что ни c ней, ни с Wikileaks мы ни о чем не спорили. Мы хотели создать название для инвесторов и покупателей. Долго думали. И нашли очень подходящее название, отражающее суть проекта и его амбиции.

— Вы получили бизнес-образование в Стэнфорде. Как вы считаете, когда образование MBA в СНГ достигнет того же уровня, что и на Западе? К примеру, если речь идёт о Сколково.

Никогда. Для этого нужно перенести район Силиконовой долины в район пересечения МКАДа и Кутузовского проспекта, а также огородить от российских чиновников.

— Сейчас во всём мире всё более и более популярным становится использование геймификации в бизнес-процессах. Какие элементы геймификации вы используете в Wikimart? Что можете сказать об их эффективности конкретно для вашей компании?

Геймификацию не используем, зато с удовольствием используем игровые механики, если речь идет об этом. Для примера можно привести «Конкурс женских достоинств», приуроченный к 8 марта — конкурс среди женской половины, в котором мы успешно разыграли машину.

— Еще вы как-то рассказывали о том, как неординарно у вас проходят корпоративы. Да и в сети довольно часто проскакивают интересные упоминания о компании – вспомнилась записка на двери о том, что ребятам разрешено играть в CS на рабочем месте в последний день года. Как вы считаете, где грань между работой и игрой? Не было ли ситуаций, когда кто-то «заигрался», и это негативно сказывалось на эффективности работы?

Мы позволяем нашим работникам приходить на работу тогда, когда они сами захотят, вести себя так, как их воспитали папа с мамой, носить все, что им угодно, мы не контролируем, чем конкретно занимаются сотрудники Викимарт на своих рабочих местах. Помимо CS у нас много других игрушек, включая игровые приставки с телевизорами. Но ежегодно мы следим, чтобы каждый департамент компании расставался с 10% сотрудников по причине низкой производительности труда. Мы верим, что только через KPIs и мониторинг выполнения задач и проектов можно построить продуктивную компанию. А в игры люди будут играть. Даже при самой строжайшей дисциплине.

— Как в вашей компании обстоят дела с «текучкой» персонала? Если есть проблемы, то как вы с ними боретесь?

Проблемы безусловно есть. Рынок электронной коммерции очень динамичный, текучка в линейном персонале – естественное явление. Единственный способ борьбы с ней – больше нанимать. Текучка офисного персонала – это то, с чем нужно действительно бороться. Здесь ответ заключаеся в строительстве корпоративной культуры, но это очень длинный разговор…

— В апреле 2013-го было объявлено об официальном выходе Amazon на российский рынок. Какую роль, по вашему мнению, это сыграет? Как отразится на рынке?

Я думаю, что Амazon в ближайшие 2-3 года заберет рынок электронных книг в очень существенной доле – от 50 до 80%. С их маркетинговым бюджетом и низкими ценами, фантастическим сервисом и очень хорошим продуктом (Kindle) они не оставят ни одного шанса Ozon.ru и всем остальным, кто пытается оперировать на этом рынке. С учетом того что, 70% своей валовой прибыли Ozon заработал на продаже бумажных книг, а доля бумажных книг падает, у Ozon очень плачевные перспективы стать прибыльной компанией.

— Максим, назовите напоследок три книги, которые вы бы посоветовали прочитать каждому?
  • «Good to great», James Collins — для бизнеса.
  • «Guns, germs and steel», Jared M. Diamond – для общего развития
  • «Жизнь и судьба», Василий Гроссман – для души.
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Vladimir Polo

Специалист в менеджменте, экономике и маркетинге.
Имеет 10 лет опыта управления, из них 7 лет — в IT-сфере.
В 2012 году присоединился к Netpeak.
С 2012 по 2014 год — BDO в Netpeak.
С 2014 по 2016 год — CEO в Q-page.
С 2016 года — Основатель и CEO AcademyOcean.com.
Спикер, автор статей на русском и английском языках.
Увлекается маркетингом, систематизацией, фотографией и путешествиями на автомобиле.

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