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Про креативного директора Google Creative Lab
Катерина Коламбет
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Джи Лии (Ji Lee) — человек, который занимает пост креативного директора в Google с июля 2008 года. Именно он «наводит порядок» в Нью-Йоркском Google Creative Lab.

Должно быть, все видели его известную визитку:

А вот эту, может быть, не все:

малоизвестная визитка

Сразу отметим его неиссякаемую энергию и творческий потенциал — он успевает засветиться и в онлайне, и в офлайне, а самое интересное в его деятельности — то, как он интегрирует онлайн в оффлайн.

Самые известные его проекты для Google: видео-истории про поиск (первая история — «Парижская любовь»), Google new и «Favourite Places» в оффлайне. Также вы можете помнить его инфографику «10 уровней интимности в сегодняшних коммуникациях».

«Goolery» — проект для вдохновленных Google.

проект для вдохновленных Google

Кроме основной работы в Google, он берется за «халтуры» (айдентику, пром. дизайн, разработку нестандартных стратегий и материалов для продвижения чего-либо в онлайне или офлайне) для известнейших компаний (работал с брендами Nike, Jaguar, Coca-Cola, Samsung, Canon, Heineken, Head&Shoulders, Beck's Beer, Old Spice и Pizza Hut) и занимается личными сайд-проектами, но об этом чуть позже.

занимается личными сайд-проектами

Эти часы называются «Waatchi» — Лии придумал их для рекламного агентства Saatchi & Saatchi. Посыл простой: эти ребята всегда «заглядывают» вперед.

эти ребята всегда «заглядывают» вперед

А это просто необычный календарь.

просто необычный календарь

Джи Лии работает в жанре Public Art (искусство в общественном пространстве).

искусство в общественном пространстве

Эти две работы из его личного проекта Bubbles.

две работы из его личного проекта Bubbles

«Parallel Reality» — в Нью-Йоркском офисе Google есть парочка «параллельных миров» (остальные — в частных квартирах).

И поближе:

Представьте, когда приходит гость и вынужден подождать некоторое время - он оглядывается и замечает на потолке... что-то интересное.

Инсталляция встречи R2D2 и Rhino поближе:

Джи получил ряд престижных наград в области дизайна и креатива, самой серьезной из которых можно считать Титанового Каннского Льва (2008 г.). Поразительно, но этот человек находит время, чтобы читать доклады на конференциях (в Нью-Йорке, Берлине, Кыргызстане, Сеуле, Кейп Тауне, Сан Паоло и даже в Санкт-Петербурге); он преподает мастер-классы в Колумбийском и Гарвардском университетах, а также в Нью-Йоркской Школе визуального искусства и Школе дизайна Парсонса. Его работы принимали участие в выставках в США, Корее, Голландии, России, Сербии и Португалии.

Проект «Duchamp Reloaded» — «Перезагрузка Duchamp'a»

В 1913 году Марсель Дюшам собирал разные предметы на улице и позже устраивал их экспозицию в музеях. 96 лет спустя, если бы Дюшам был жив, он сделал бы совершенно обратное. За него это сделал Джи Лии. Да, кстати, композиция не случайна: в свое время Дюшам представил публике идентичную «скульптуру» — сейчас она стоит около трех миллионов долларов (что делает это велосипедное колесо самым дорогим в мире).

Биллборд Delete в Нью-Йорке

На улицах мегаполиса слишком много рекламы — биллборды, ситилайты, вывески, витрины и т.д. В Нью-Йорке — сотни нелегально установленных биллбордов. 25 апреля 2009 года был организован проект — 126 биллбордов отдали в введение художникам — каждый мог нарисовать что угодно — выразить свой протест или добавить в мир немного концептуальности и красоты. Как легко догадаться, на фото — работа Лии. Еще Джи Лии успел открыть арт-центр в Бишкеке и поработать над продвижением нового музея современного искусства в Нью-Йорке.

на фото — работа Лии

Кстати, архитекторы прозвали это здание — «стопкой коробок с обувью».

архитекторы прозвали это здание

стопка коробок

вариация коробок

 

И бонус-трек:

бонус-трек

Написать обо всём, что придумал и сделал Джи Лии решительно невозможно! На его сайте можно проводить часы свободного времени и получать удовольствие.

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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