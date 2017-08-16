Как найти и закрыть внешние спамные ссылки — подробная инструкция

Проводить отключение внешних ссылок нужно обдуманно и только если вы уверены, что именно они повлияли на санкции поисковых систем. Ошибкой в данном случае будет в спешке закрывать все внешние ссылки с помощью Google Disavow Tool — не надо так.

Вместо паники прочтите эту старую статью — она успокаивает.

Не помогло? Тогда ловите инструкцию.

Когда нужно чистить ссылочную массу?

Прямой сигнал о том, что нужно что-то менять — предупреждение в Google Search Console. Проверить, получили ли вы предупреждение, можно по пути: «Поисковый трафик» — «Меры, принятые вручную».

Предупреждение о санкциях за спамные ссылки выглядит так:



При обнаружении данного предупреждения в порядке приоритета необходимо заняться проверкой внешней ссылочной массы. Если вы самостоятельно занимались наращиванием внешней ссылочной и знаете, какие ссылки не отличались хорошим качеством, лучше их сразу снять. В ином случае необходимо проверить качество ссылок.





Как посмотреть качество внешних ссылок?

Выгружаем ссылки

1. Ahrefs. Можно экспортировать отчет как по внешним ссылкам, так и по внешним доменам.



2. Google Search Console. В рубрике «Ссылки на ваш сайт» раздела «Поисковой трафик» можно загрузить соответствующий отчет.



Система предложит скачать файл в формате CSV или открыть в формате документа Google. В справке Google указано, что на данный момент в отчете учитываются ссылки с переадресацией 301 и 302, поэтому достаточно отчета с основного домена.

3. Яндекс.Вебмастер. Отчет по внешним ссылкам можно найти в рубрике «Внешние ссылки» раздела «Ссылки».

В нижней части страницы расположена кнопка, нажатие на которую влечет за собой загрузку отчета по внешним ссылкам в виде архива:

Следующий шаг — проведение анализа полученных ссылок.

Как анализировать качество ссылок

1. Пробейте полученный список доменов на значение ТИЦ с помощью Netpeak Checker.

2. Отберите домены с нулевым ТИЦ. Это верный признак того, что с сайтом что-то не так.

Нулевой ТИЦ очень часто указывает на то, что сам сайт находится под фильтрами Яндекса за некачественный контент, либо ссылочный профиль. Тяжело предположить ситуацию, в которой одна поисковая система будет высоко оценивать то, что другая считает некачественным.

3. Каждый отобранный домен проверьте вручную на соответствие нормам по таким критериям, как тематичность, спамность, посещаемость. Читайте подробно о том, как анализировать ссылочную массу .

При анализе ссылок следует особо пристально смотреть на доноры с анкорными ссылками. Очень важно, чтобы анкоры соответствовали главным ключам страницы вашего сайта. Если большое количество анкоров повторяется, проверку и отклонение таких ссылок необходимо производить в первую очередь. При этом отклонение безанкорных и брендовых ссылок необходимо осуществлять только в крайнем случае.

4. Подготовьте Google Docs со списком доменов, которые не прошли проверку.

Как снять спамные ссылки

Вначале стоит попробовать договориться с вебмастерами — написать им письмо с просьбой снять линк. Если ссылки покупались на бирже — удалить в установленном на данной бирже порядке. И только потом, если владельцы сайтов не отвечают, обращайтесь к Google Disavow Tool.

Для отклонения ссылок достаточно правильно сформировать и загрузить файл с линками.

Файл со списком ссылок должен быть сформирован по определенным правилам.

Расширение файла — .txt. Создавайте файл в стандартном блокнот или Notepad++. Файл должен быть в кодировке UTF-8 или 7-bit ASCII. Каждая ссылка начинается с новой строки. Какие-либо разделительные знаки не используются. Для отклонения целого домена (например, site.com) достаточно прописать строку domain:site.com. 5. В файле можно прописывать комментарии. Для этого в новой строке необходимо установить значок # и далее вводить сам текст.





Для загрузки необходимо перейти на страницу Disavow Tool и выбрать «Отклонение ссылок». Появится диалоговое окно с предупреждением о возможных негативных последствиях отклонения и предложением выбрать файл:



Если в какой-то момент вы осознали, что внесли в список не все ссылки или появились новые домены для отклонения, можно загрузить новый файл (старый не будет учитываться), либо просто внести правки в текущий документ, предварительно его выгрузив.

После загрузки файла вы можете отправить письмо представителям Google с просьбой рассмотреть запрос. Это необязательный, но желательный шаг. Для отправки письма перейдите по пути «Поисковый трафик» — «Меры, принятые вручную»:

Пример письма:

Здравствуйте!



Мы получили уведомление, что к нашему сайту были применены ручные санкции. После получения оповещения мы провели сбор и анализ всех внешних ссылок. Были выявлены некачественные и искусственные по нашему мнению ссылки. Часть ссылок мы удалили вручную.



Примеры ссылок:

http://domain.com.ua/qwe1

http://site.com/poi7



Те ссылки, которые не получилось удалить, мы отправили в инструмент Google Disavow Tool.



Просим рассмотреть наш запрос. Надеемся на ваше понимание и ждем ответа.

Готово! Остается подождать, пока изменения вступят в силу. Не стоит надеяться, что Google перестанет учитывать спамные ссылки моментально: до 48 часов необходимо ботам для обнаружения нового файла и еще от нескольких недель до нескольких месяцев на их сканирование и отклонение.

Выводы