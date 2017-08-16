SEO

Как найти и закрыть внешние спамные ссылки — подробная инструкция
Алена Березецкая
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Проводить отключение внешних ссылок нужно обдуманно и только если вы уверены, что именно они повлияли на санкции поисковых систем. Ошибкой в данном случае будет в спешке закрывать все внешние ссылки с помощью Google Disavow Tool — не надо так.

Вместо паники прочтите эту старую статью — она успокаивает.

Не помогло? Тогда ловите инструкцию.

Когда нужно чистить ссылочную массу?

Прямой сигнал о том, что нужно что-то менять — предупреждение в Google Search Console. Проверить, получили ли вы предупреждение, можно по пути: «Поисковый трафик» — «Меры, принятые вручную».

Когда нужно чистить ссылочную массу

Предупреждение о санкциях за спамные ссылки выглядит так:
Предупреждение о санкциях за спамные ссылки
При обнаружении данного предупреждения в порядке приоритета необходимо заняться проверкой внешней ссылочной массы. Если вы самостоятельно занимались наращиванием внешней ссылочной и знаете, какие ссылки не отличались хорошим качеством, лучше их сразу снять. В ином случае необходимо проверить качество ссылок.

Как посмотреть качество внешних ссылок?

Выгружаем ссылки

1. Ahrefs. Можно экспортировать отчет как по внешним ссылкам, так и по внешним доменам.

Можно экспортировать отчет как по внешним ссылкам, так и по внешним доменам
2. Google Search Console. В рубрике «Ссылки на ваш сайт» раздела «Поисковой трафик» можно загрузить соответствующий отчет.

В рубрике «Ссылки на ваш сайт» раздела «Поисковой трафик» можно загрузить соответствующий отчет
Система предложит скачать файл в формате CSV или открыть в формате документа Google. В справке Google указано, что на данный момент в отчете учитываются ссылки с переадресацией 301 и 302, поэтому достаточно отчета с основного домена.

3. Яндекс.Вебмастер. Отчет по внешним ссылкам можно найти в рубрике «Внешние ссылки» раздела «Ссылки».

Отчет по внешним ссылкам можно найти в рубрике «Внешние ссылки» раздела «Ссылки»

В нижней части страницы расположена кнопка, нажатие на которую влечет за собой загрузку отчета по внешним ссылкам в виде архива:

В нижней части страницы расположена кнопка, нажатие на которую влечет за собой загрузку отчета по внешним ссылкам в виде архива

Следующий шаг — проведение анализа полученных ссылок.

Как анализировать качество ссылок

1. Пробейте полученный список доменов на значение ТИЦ с помощью Netpeak Checker.

2. Отберите домены с нулевым ТИЦ. Это верный признак того, что с сайтом что-то не так.

Нулевой ТИЦ очень часто указывает на то, что сам сайт находится под фильтрами Яндекса за некачественный контент, либо ссылочный профиль. Тяжело предположить ситуацию, в которой одна поисковая система будет высоко оценивать то, что другая считает некачественным.

3. Каждый отобранный домен проверьте вручную на соответствие нормам по таким критериям, как тематичность, спамность, посещаемость. Читайте подробно о том, как анализировать ссылочную массу.

При анализе ссылок следует особо пристально смотреть на доноры с анкорными ссылками. Очень важно, чтобы анкоры соответствовали главным ключам страницы вашего сайта. Если большое количество анкоров повторяется, проверку и отклонение таких ссылок необходимо производить в первую очередь. При этом отклонение безанкорных и брендовых ссылок необходимо осуществлять только в крайнем случае.

4. Подготовьте Google Docs со списком доменов, которые не прошли проверку.

Как снять спамные ссылки

Вначале стоит попробовать договориться с вебмастерами — написать им письмо с просьбой снять линк. Если ссылки покупались на бирже — удалить в установленном на данной бирже порядке. И только потом, если владельцы сайтов не отвечают, обращайтесь к Google Disavow Tool.

Для отклонения ссылок достаточно правильно сформировать и загрузить файл с линками.

Файл со списком ссылок должен быть сформирован по определенным правилам.

  1. Расширение файла — .txt. Создавайте файл в стандартном блокнот или Notepad++.
  2. Файл должен быть в кодировке UTF-8 или 7-bit ASCII.
  3. Каждая ссылка начинается с новой строки. Какие-либо разделительные знаки не используются.
  4. Для отклонения целого домена (например, site.com) достаточно прописать строку domain:site.com.
  5. 5. В файле можно прописывать комментарии. Для этого в новой строке необходимо установить значок # и далее вводить сам текст.

Файл со списком ссылок должен быть сформирован по определенным правилам

Для загрузки необходимо перейти на страницу Disavow Tool и выбрать «Отклонение ссылок». Появится диалоговое окно с предупреждением о возможных негативных последствиях отклонения и предложением выбрать файл:
Появится диалоговое окно с предупреждением о возможных негативных последствиях отклонения и предложением выбрать файл
Если в какой-то момент вы осознали, что внесли в список не все ссылки или появились новые домены для отклонения, можно загрузить новый файл (старый не будет учитываться), либо просто внести правки в текущий документ, предварительно его выгрузив.

Если в какой-то момент вы осознали, что внесли в список не все ссылки или появились новые домены для отклонения, можно загрузить новый файл

После загрузки файла вы можете отправить письмо представителям Google с просьбой рассмотреть запрос. Это необязательный, но желательный шаг. Для отправки письма перейдите по пути «Поисковый трафик» — «Меры, принятые вручную»:

После загрузки файла вы можете отправить письмо представителям Google с просьбой рассмотреть запрос

Пример письма:

Здравствуйте!

Мы получили уведомление, что к нашему сайту были применены ручные санкции. После получения оповещения мы провели сбор и анализ всех внешних ссылок. Были выявлены некачественные и искусственные по нашему мнению ссылки. Часть ссылок мы удалили вручную.

Примеры ссылок:
http://domain.com.ua/qwe1
http://site.com/poi7

Те ссылки, которые не получилось удалить, мы отправили в инструмент Google Disavow Tool.

Просим рассмотреть наш запрос. Надеемся на ваше понимание и ждем ответа.

Готово! Остается подождать, пока изменения вступят в силу. Не стоит надеяться, что Google перестанет учитывать спамные ссылки моментально: до 48 часов необходимо ботам для обнаружения нового файла и еще от нескольких недель до нескольких месяцев на их сканирование и отклонение.

Выводы

  1. Снимать ссылки с помощью Google Disavow Tool можно только при полной уверенности, что именно они негативно повлияли на ваш сайт.
  2. Перед применением Disavow Tool следует попытаться удалить нежелательные обратные ссылки, попросив об этом владельцев сайтов-доноров или биржи ссылок. Считайте этот инструмент последней инстанцией.
  3. Google не удаляет ссылки, а просто перестает их учитывать.
  4. Даже, если вы отклонили обратные ссылки, они все равно будут продолжать отображаться в Google Search Console.
  5.  На отклонение ссылок после загрузки файла может уйти достаточно много времени: от нескольких недель до нескольких месяцев.
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Яндекс.Вебмастер санкции поисковых систем фильтры поисковых систем ссылочный профиль вывод сайтов из-под фильтров ссылочная масса Google Search Console
Алена Березецкая

SEO-специалист агентства Netpeak

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