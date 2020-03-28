Комикс: как работает экономика в XXI веке

Недавно наши друзья из МИФ выпустили книгу «Экономикс» — комикс Майкла Гудвина, Дэвида Баха и Джоэла Бакана о том, как работает экономика и почему иногда не работает. Иллюстратором издания стал Дэн Бурр. Мы публикуем фрагмент истории — о новых вызовах для экономики и роли обычных граждан в их решении.

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