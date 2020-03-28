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Комикс: как работает экономика в XXI веке
Георгий Рябой
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Недавно наши друзья из МИФ выпустили книгу «Экономикс» — комикс Майкла Гудвина, Дэвида Баха и Джоэла Бакана о том, как работает экономика и почему иногда не работает. Иллюстратором издания стал Дэн Бурр. Мы публикуем фрагмент истории — о новых вызовах для экономики и роли обычных граждан в их решении.

Мы полагаемся на природу

Богачи потребляют больше

Мы еще можем что-то изменить

телевидение

Средства на эти расходы можно получить благодаря кредитам

Мы даже могли бы попробовать новые виды налогов

демократия непременное условие развития

чего мы ждем от экономики

все зависит только от нас

Люди находят способы работать ради более эффективной экономики

многие из наших проблем взаимосвязаны

может показаться, что это невозможно, но так уже было

поднимемся ли мы на этой волне

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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