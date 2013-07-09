Какую роль сыграют очки Google в электронной коммерции?

Если вы еще не слышали про очки, которые разработали в Google, то в двух словах: это полноценный футуристический гаджет в виде очков. Вы можете использовать их как смартфон, чтобы узнать кратчайший путь из пункта «а» в пункт «б», внезапно загуглить что такое «карабел», зачекиниться на рейс, сделать фотографию или что угодно другое, в чем вам поможет обычный ПК. Всё это вы делаете при помощи голосовых команд, начинающихся с фразы «Okay, glass...». Пока все в интернетах спорят, хорошее или плохое это изобретение, кое-кто уже подумал, какую роль оно может сыграть в электронной коммерции, а я лишь делюсь вольным переводом.

Если вы следите за новыми разработками, должно быть, видели «навороченные» куртки с экранами LED, сенсорами и даже встроенными клавиатурами. У нас уже был об этом пост: Internet of Things. Все эти вау-гаджеты появляются и быстро исчезают, так и не выходя в массовое производство. Возможно, причина в том, что нам нравится вариант кинуть смартфон в карман, а ноутбук — в сумку, но не хочется носить всё это на себе в виде других гаджетов. Чтобы пойти в массы, очкам Google нужно покорить не только гиков (но в США рано или поздно появятся монобрендовые магазины Google, в которых будут раскупать Google Glass за 1500 у.е.). Скажем, было бы удобно чтобы очки синхронизировались с iPhone — тогда можно было бы на ходу сохранять заметки, сравнивать цены/товары в разных магазинах и делать многое другое. Например, фотографироваться в примерочной кабинке, отправляя фото подружке с вопросом «мне в этом хорошо?» :) Еще можно гуглить вещи, увиденные на других. Но рассмотрим конкретнее.

1. Распознавание изображений

Вы можете сделать фото товара (ценника с штрихкодом), чтобы узнать подробную информацию о товаре и динамику изменения цен.

2. Сравнение цен

Можно найти, где дешевле можно купить тот или иной товар.

3. Геолокационный таргетинг

Можно настроить рекламные уведомления, которые будут возникать в то время, как человек проходит мимо магазина. Ошеломительные скидки, новые товары и т.д. Что-то вроде таргетированных на конкретные локации SMS-сообщений только для тех, кто носит Google Glass. Учитывая, что рекламные сообщения будут возникать только при нахождении в определенном месте — появляется контекст. Такие объявления потенциально несут ценность для аудитории, а потому не будут раздражать как прочий спам. Но все равно представьте, сколько сообщений вы получите, прогуливаясь по оживленной улице в любом мегаполисе.

4. Платежи

Это, скорее, возможность для жителей США: авторизироваться в Google Wallet и делать покупки при помощи моргания .

5. QR коды / прямые ссылки

QR-коды удобны для перехода по ссылке или сохранения ее на потом. (Правда, вы тоже не запоминаете ссылки, написанные на биллбордах и других рекламных носителях в офлайне?)

Многих беспокоит вопрос приватности в связи с Google Glass, так вот есть кое-что похуже от одного из берлинских рекламных агентств:

Это называется Bone Conduction. Хороший пример того, что с неправильным понимаем маркетинга, но при помощи новейших технологий получается туфта.