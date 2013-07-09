Маркетинг

Какую роль сыграют очки Google в электронной коммерции?
Катерина Коламбет
13183 3 7
1373361895
6

Если вы еще не слышали про очки, которые разработали в Google, то в двух словах: это полноценный футуристический гаджет в виде очков. Вы можете использовать их как смартфон, чтобы узнать кратчайший путь из пункта «а» в пункт «б», внезапно загуглить что такое «карабел», зачекиниться на рейс, сделать фотографию или что угодно другое, в чем вам поможет обычный ПК. Всё это вы делаете при помощи голосовых команд, начинающихся с фразы «Okay, glass...». Пока все в интернетах спорят, хорошее или плохое это изобретение, кое-кто уже подумал, какую роль оно может сыграть в электронной коммерции, а я лишь делюсь вольным переводом.

Google Glass

Если вы следите за новыми разработками, должно быть, видели «навороченные» куртки с экранами LED, сенсорами и даже встроенными клавиатурами. У нас уже был об этом пост: Internet of Things. Все эти вау-гаджеты появляются и быстро исчезают, так и не выходя в массовое производство. Возможно, причина в том, что нам нравится вариант кинуть смартфон в карман, а ноутбук — в сумку, но не хочется носить всё это на себе в виде других гаджетов. Чтобы пойти в массы, очкам Google нужно покорить не только гиков (но в США рано или поздно появятся монобрендовые магазины Google, в которых будут раскупать Google Glass за 1500 у.е.). Скажем, было бы удобно чтобы очки синхронизировались с iPhone — тогда можно было бы на ходу сохранять заметки, сравнивать цены/товары в разных магазинах и делать многое другое. Например, фотографироваться в примерочной кабинке, отправляя фото подружке с вопросом «мне в этом хорошо?» :) Еще можно гуглить вещи, увиденные на других. Но рассмотрим конкретнее.

1. Распознавание изображений

Вы можете сделать фото товара (ценника с штрихкодом), чтобы узнать подробную информацию о товаре и динамику изменения цен.

2. Сравнение цен

Можно найти, где дешевле можно купить тот или иной товар.

3. Геолокационный таргетинг

Можно настроить рекламные уведомления, которые будут возникать в то время, как человек проходит мимо магазина. Ошеломительные скидки, новые товары и т.д. Что-то вроде таргетированных на конкретные локации SMS-сообщений только для тех, кто носит Google Glass. Учитывая, что рекламные сообщения будут возникать только при нахождении в определенном месте — появляется контекст. Такие объявления потенциально несут ценность для аудитории, а потому не будут раздражать как прочий спам. Но все равно представьте, сколько сообщений вы получите, прогуливаясь по оживленной улице в любом мегаполисе.

4. Платежи

Это, скорее, возможность для жителей США: авторизироваться в Google Wallet и делать покупки при помощи моргания.

5. QR коды / прямые ссылки

QR-коды удобны для перехода по ссылке или сохранения ее на потом. (Правда, вы тоже не запоминаете ссылки, написанные на биллбордах и других рекламных носителях в офлайне?)

QR-коды удобны для перехода по ссылке или сохранения ее

Многих беспокоит вопрос приватности в связи с Google Glass, так вот есть кое-что похуже от одного из берлинских рекламных агентств:

Это называется Bone Conduction. Хороший пример того, что с неправильным понимаем маркетинга, но при помощи новейших технологий получается туфта.

3
3
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
электронная коммерция
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Больше постов

Комментарии (7)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok