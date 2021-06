Контент-маркетинг в стиле Google Колибри

Несмотря на то, что новый алгоритм Google довольно много обсуждался, не все понимают новые правила игры. Представляю вашему вниманию вольный перевод этой статьи. Мне понравилось, что авторы провели параллель поисковых запросов с этапами воронки продаж.

Если хотите попробовать, как работает Колибри, зайдите в Google на смартфоне и активируйте голосовой поиск. Пусть ваш запрос будет 'Tottenham Hotspur'. Google будет искать информацию про этот английский футбольный клуб, но не просто информацию в общем, а самые последние новости касательно него. Снова активируйте микрофон и уточните запрос: 'how old are they?' / сколько им лет. В ответ вы получите ссылку на Википедию. Задайте другой вопрос, например, про то где они играют — сразу получите информацию про White Hart Lane (стадион в Лондоне). Это и есть принцип работы Колибри — вам не нужно искать иголку в стоге сена, Google сам подсунет нужные ответы-ссылки (играет роль цепочка вопросов).

Как это влияет на контент?

Логическая связь поисковых запросов и последовательных ответов больше всего напоминает разговор. И вовсе не нужна научная степень по астрофизике, чтобы понять к чему все это приведет. Поисковая система скоро будет предугадывать, что мы собираемся спросить. Вот поэтому и стоит подумать уже сейчас про контент-маркетинг. Подумайте вот о чем: если кто-то перешел на ваш сайт, после того как ввел в строку поиска какой-то соответствующий вашему профилю деятельности запрос, есть большая вероятность того, что последует другой поисковый запрос-уточнение. Все это вызвано хотя бы тем, что в прошлом многие веб-мастера клепали безразмерные статьи с ключевиками, потому что а) Google любит свежий контент и б) большое количество ключевиков сыграют свою роль в ранжировании сайта. Всё изменилось, когда Google решил вынести на поверхность действительно качественные страницы (хорошо оформленные и отвечающие на вопросы пользователей). Новые правила игра заставляют пересмотреть то, как мы наполняем сайт контентом.

Понимание намерения или думайте как Колибри

Старайтесь разгадать цепочку мыслей — какой запрос будет уточнять предыдущий, и какой последует за ним. Контент на сайте должен предвосхищать эти вопросы: там уже должны быть ответы (можно на разных страницах, но тогда должна быть удобная навигация). Рассмотрим пример про стиральные машины. Понятно, что на сайте ритейлера должен быть ассортимент бытовой техники с изображениями и описаниями, но подумайте, о чем спросит потенциальный клиент прежде, чем закажет товар: Верхушка воронки: просто ищем информацию

Как работает стиральная машина?

Чем отличаются экологичные стиральные машины от остальных

Сколько электроэнергии потребляют стиральные машины?

Какие стиральные машины производятся в Великобритании?

Вредит ли жесткая вода стиральным машинам?

Серединка воронки: анализируем товары и делаем выбор

Лучшие стиральные машины, бренды, сравнение

Какие функции есть в разных стиральных машинах?

Какие стиральные машины потребляют меньше электроэнергии

Сколько в среднем длится цикл стирки

Какими стиральными порошками лучше пользоваться стиральные машины

Финал: готовы купить, сравниваем цены и выбираем где купить

Доставка и установка стиральной машины

Отзывы про стиральную машину %xxxxxxx%

Легко ли установить стиральную машину %xxxxxxx%

Насколько %xxxxxxx% шумная в сравнении с остальными?

%xxxxxxx% Сравнение цен

Послепродажный сервис: информация для клиентов

Сколько действует гарантия, где находится сервисный центр

Нужно ли мне чистить фильтр?

Проблема с программой — кажется, она не работает

Почему в отсеке для порошка собирается грязь

Какие выбирать программы для разных стирок

Чтобы понравиться Google Колибри, нужно «соединить точки» так, чтобы получилась цельная картинка. У вас должен быть сайт, исчерпывающе отвечающий на вопросы пользователя. Сначала он приходит с одним вопросом, но он быстро уйдет, если сразу не увидит ответ на другой (хотя бы в виде ссылки на страницу).

Напоследок покажу ТЗ для SEO-копирайтера, которое действует уже давно в Netpeak (будет дополняться, но пока оно соответствует курсу, который задал Google)

Тезисы для текста:

О чем эта страница? Почему пользователь искал и нашел ее? (Подчеркнуть для пользователя проблему, за решением которой он пришел). Как описываемый товар/услуга решает проблему пользователя? Какие виды товара/услуги существуют и в чем их особенности? Как сделать правильный выбор, среди предложенных вариантов? В чем преимущества сервиса данного сайта? (В чем отличие от конкурентов?) Призыв к действию на основании всех вышеизложенных аргументов. Возможность заполнения брифа клиентом (или сообщение о факте его заполнения).

Примечание: используйте эту информацию в качестве важной подсказки, но не как истину в первой инстанции — любой проект может иметь индивидуальные особенности, которые преобладают над общей структурой деятельности.