Бренд — не то, что пишется на граните, у бренда есть кожа, кровь и кости, это живой организм, он развивается. Когда приходит время — меняется, но не под весом внешних обстоятельств, а ради тех, для кого он существует.

Месседжи, миссия компании должны пронизывать всю ее структуру — от названия до поста в соцсетях с анонсом новой фичи. Мы долго концентрировались только на улучшениях продуктов и услуг, пришло время обратить внимание на вывеску.

Выросло целое поколение тех, кто не прописывал «www» в адресную строку, кто не помнит споры о том, как правильно: internet или Internet. А те, кто помнит, давно ввели в оборот «сеть», «гугл», «эппл», «фейсбук». Да, кириллизация касается брендов напрямую и это нормальная стадия их эволюции.

Почему Туезуфл, а не Нетпик

Первый аргумент на поверхности: выбранное имя не отягощено смыслами и этимологией («net peak» — топ интернета), в него проще закладывать нужные месседжи.

Андрей Чумаченко, Chief Marketing Officer, партнер агентства Туезуфл

Мы просто взяли то, о чем говорили и думали многие, и вынесли это на поверхность. Туезуфл — это Netpeak 2.0.

Судя по аналитике поисковых запросов, для десятков тысяч пользователей Netpeak — Туезуфл.

Данные о количестве запросов из отчета «Эффективность» Google Search Console блога Туезуфл

Один из примеров UGC в выдаче Google

Валерий Красько, CEO агентства Туезуфл в РФ

В изменении нейминга кроется одна из лучших черт нашей компании. Как бы клиент с нами не общался — мы всегда поймем, что он говорит.

Мы проанализировали данные от наших менеджеров по работе с лояльностью клиентов и выявили, что в 63% случаев новых контактов со стороны клиентов возникает непонимание того, как писать имя бренда. Список используемых вариантов из переписки (первое касание):

Netpik;

Netpek;

Netpeek;

Netpeack;

Netpick;

Netpeac;

Netpac;

Netpak;

Net Peak.

Менеджеру в ответ приходится поправлять пользователя, в результате — недопонимание и разбор рекламаций, которых можно было легко избежать.

Несколько лет назад модный дом Yves Saint Laurent стал называться Saint Laurent. Название укоротил креативный директор Эди Слиман, и это было первое решение, которые принял Слиман на своей должности. Мир моды возмущался: из названия убрали имя основателя бренда, но Слиман был непреклонен. Он ориентировался на новую целевую аудиторию молодых, дерзких людей.

Неля Серебро, главный редактор блога Туезуфл

Медиа больше не могут полагаться на сторонние платформы для развития трафика. Прямой трафик наряду с SEO — вот на что нужно обратить внимание. А если мы говорим о директ-трафике, то важно дать возможность пользователю как можно быстрее найти ресурс. Я провела исследование по скорости клавиатурного набора в фокус-группе сотрудников: «блог netpeak» в строке поиска набирают в среднем 5,5 секунд, «блог туезуфл» — 2,9 секунды. Скорость стала определяющим аргументом.

Ребрендинг коснется и образовательных продуктов — в бесплатной Академии блога Туезуфл уже две с половиной тысячи студентов.

История с Германией

Германия традиционно занимала высокие позиции в списке стран по брендовым запросам нашего агентства.

К сожалению, большая часть этого трафика была нецелевой — нашим менеджерам звонили с вопросами о создании сайта, а все потому, что в немецком Прюме расположилась одноименная студия, предоставляющая услуги разработки.

Немецкий клон Netpeak

Количество наших европейских клиентов растет с каждым месяцем и ассоциации с брендом-тезкой совсем не к месту.

Опять-таки это не прецедент: бренды меняют нейминг, когда того требует стратегия развития. Команда новосибирской сети магазинов одежды «Гулливер» также решила изменить название ради роста целевого трафика (теперь это «Гигант»). Причина ренейминга — сеть путали с фабрикой-тёзкой по производству мороженого.

Клиентоориентированность в наше время — пустой звук. Об этом все говорят, но мало кто воспринимает всерьез. Важно создавать комфортные условия для пользователей, идти навстречу запросам потенциальных клиентов. Именно поэтому мы становимся Туезуфл.

Туезуфл — это и есть Netpeak.