Они не сошли с ума — зачем Netpeak развивает бесплатный продукт для бизнеса

Три года назад мы запустили Netpeak Cluster — бесплатный проект для начинающих предпринимателей. В рамках Кластера бизнесы, которые не могут позволить себе сотрудничество с агентством, получали поддержку от наших специалистов: консультации и аудиты рекламных кампаний.

С июля 2020 мы изменили формат проекта, потому что благодаря нашим специалистам и участникам в Netpeak Cluster создали инструмент. Он бесплатный, доступен для всех предпринимателей и помогает прокачать рекламные кампании. Зачем мы тратим больше денег на развитие инструмента без прямой монетизации — рассказываю в этом посте.

Как все начиналось

Идея создания Netpeak Cluster появилась в конце 2017 года. Анализируя входящие заявки на услуги агентства, мы понимали, что малый бизнес отказывается от сотрудничества с Netpeak из-за высокой стоимости услуг. Однако терять интересные и перспективные проекты не хотелось, поэтому мы решили делиться опытом и экспертизой, помогать бизнесам растить прибыль и затем приходить к нам.

Несколько историй об участниках проекта, их бизнесе читайте в посте: «Свой бизнес: инсайты и трудности».

Как всё организовали?

Создали сайт, который активно рекламировали и продвигали на собственных площадках (в блоге, социальных сетях и так далее). Создали телеграм-чат. Сюда подключили одного из наших специалистов по контекстной рекламе.

Пользователь проходил регистрацию на сайте и подавал заявку на участие в Кластере. В заявке указывал имя, контакты, компанию и GAID (идентификатор аккаунта в Google Ads). Затем получал запрос на подключение к нашему управляющему аккаунту Google Ads.

После регистрации мы добавляли участника в чат: здесь он общался с другими предпринимателями, задавал вопросы нашему специалисту, получал аудит своих рекламных кампаний.

Также были другие плюшки: скидки от партнеров, закрытые вебинары, промокоды от Google на 2000 гривен.

Кстати, доступ к некоторым онлайн встречам мы открыли для всех — топ 5 лучших вебинаров для онлайн-предпринимателей.

Как рос Кластер

Поначалу пользователи добавлялись в сообщество предпринимателей органически — мы размещали информацию о платформе в блогах и рассылках внутри Netpeak Group, у партнеров проекта. Таким образом привлекли около 300 участников.

После первой сотни участников наш специалист перестал успевать отвечать на сообщения в чате. Он работал над Netpeak Cluster в свободное от агентских проектов время, которого становилось все меньше.

Мы расширили команду в три раза и решили растить комьюнити — покупали платный трафик в Google и Facebook, запускали ремаркетинг по посетителям сайта и предлагали присоединиться к платформе клиентам, с которыми не удалось подписать контракт.

После рубежа в 500 участников, пришлось подключить к процессу обработки заявок двух менеджеров (позже двое выросли в команду лидгенов). Они помогали «теплым» лидам пройти регистрацию и получить ответы на вопросы. Также менеджеры привлекали «холодных» лидов — находили небольшие компании, звонили и предлагали подключиться к проекту.

Со временем PPC-специалисты начали «зашиваться» от количества поступающих обращений.

Проанализировав вопросы участников Кластера по контекстной рекламе, я поняла, что чаще всего они простые. Поэтому к PPC-команде подключили 10 человек с грейдом Junior, а трех Middle-специалистов оставили на случай нестандартных ситуаций.

Механизм работал четко — лидгены приводили новых пользователей, те задавали вопросы специалистам, и чат проекта превращался в огромную переговорную. Чат существует до сих пор и в нем нет ни флуда, ни политики, ни рекламы. Just business.

Мы снова столкнулись с проблемой перегруза команды PPC — тогда для связи с нашими спецами я сделала Telegram-бота, благодаря которому участники перестали писать специалистам в личку и отвлекать их от работы. Бот направляет обращения в ПланФикс (наш корпоративный таск-менеджер), где специалист их точно не пропустит.

Также на распространенные вопросы вроде «С чего начать работу с Google Ads?» бот отвечает автоматически.

Напомню, что проект был и остается бесплатным. При этом мы тратили и тратим на него от $5 000. Деньги идут на ФОТ, бюджеты на рекламу, поддержку сайта и CRM.

Уперлись в потолок

Мы перепробовали все каналы привлечения клиентов, доступные для проекта, и поняли, что своего максимума уже достигли. Кроме того, оставались нюансы, из-за которых люди боялись подключаться к нам или отключались:

Недоверие. Мы запрашиваем доступ к рекламному аккаунту Google Ads. Это нужно, чтобы помогать пользователям не на абстрактных примерах, а опираясь на данные их рекламных кампаний. Некоторые пользователи до сих пор считают, что мы подключаем клиентов к себе по другим причинам — от обучения наших специалистов до «угона» аккаунтов и слива данных конкурентам. Перебои с поддержкой. Когда количество участников перевалило за 1000, наши специалисты не могли гарантировать ответ день в день. Многих это расстраивало и, не дождавшись ответа, люди уходили из проекта. Несоответствие ожиданий реальности. Я часто получала подобные фидбеки: «Думал, что вы сделаете аудит моих кампаний и настроите рекламу так, чтобы она приносила результаты».

Аудит аккаунта занимает не менее двух часов. Это очень много для специалиста, работающего над проектом на парт-тайме. Внесение каких-либо изменений в аккаунт нашими силами должно подкрепляться договором и актом выполненных работ, что невозможно в случае некоммерческого проекта.

Мы посчитали и поняли, что отрабатывать и закрывать эти страхи долго и дорого. Поэтому наняли разработчика на полдня и начали создавать автоматический аудитор. В отличие от наших специалистов он доступен 24/7, помогает быстро запустить аудит и, соответственно, гораздо быстрее получить результат.

Заручившись поддержкой PPC-департамента, мы начали покорять разработку — PPC-шник с огромным опытом подсказывал, как именно нужно проверять аккаунты пользователей, разработчик писал соответствующий код.

Мы сообщили о релизе инструмента в конце прошлой осени — когда разработали MVP-модель с понятным дизайном и возможностью проверки поисковых кампаний (как показывает практика, большинство онлайн-рекламодателей работают именно с поиском). Тогда продукт был частью большой экосистемы Netpeak Cluster и назывался Netpeak CAT — Netpeak Cluster Automatic Tool.

Внешний вид старого интерфейса

Разработка шла медленно, а я собирала фидбеки и сделала выводы:

Инструмент нравится пользователям больше, чем проверка специалиста. Да, человек проверит более детально, но к нему нельзя обращаться 24/7. Ожидания не совпадают с реальностью. Наша разработка двигалась медленно, мы проводили исследования непосредственно перед релизом новой фичи и наспех собирали отчет из получаемых данных. Пользователям нужно больше — понятный вид отчетов, возможность сравнить данные и настроить инструмент под себя, проверка всех типов кампаний и, конечно же, поддержка специалиста. Продвигать инструмент легче и эффективнее, чем сообщество.

Что такое сообщество? Уже сформированная группа людей, в которой нужно представиться, самому искать интересных собеседников и быть готовым помогать. Продукт — инструмент, который можно доставать «из ящика» по мере необходимости и сразу получать результат.

С продуктом не придётся переписываться несколько дней подряд.

Поэтому в июле 2020 решили сконцентрироваться на разработке продукта.

Где мы сейчас и что будет дальше?

После пивота произошел ряд изменений в команде:

разработчик парт-таймер стал работать над продуктом полный рабочий день;

мы наняли техрайтера;

подключили тимлида разработки и тестировщика;

в команде лидгенов по-прежнему два человека, но мы полностью переписали их скрипты.

Мы регулярно обучаем лидгенов азам контекстной рекламы, чтобы они могли корректно представить продукт, донести его пользу и при этом не создать ложные ожидания.

Проанализировав все отзывы и узкие горлышки в наших процессах, пересмотрели подход к разработке и наполнению продукта.

Сейчас Netpeak Cluster это:

Бесплатный аудитор рекламных кампаний в Google Ads, который:

проверяет поисковые и торговые кампании;

дает детальный отчет по эффективности ключевых слов;

проверяет объявление и расширения на наличие орфографических ошибок;

мониторит наличие битых ссылок;

отслеживает рентабельность расходов на рекламу.

Разработчик трудится над другими возможностями инструмента, ряд фич уже на стадии тестирования.

Сообщество. Пользователей Кластера мы по желанию добавляем в закрытый чат, где они могут найти единомышленников и пообщаться на темы онлайн-продвижения. В чате нет рекламы, общение максимально полезное — настолько, что его обсуждения иногда можно использовать как руководства к действию. Поддержка. Мы планируем от нее отказаться, но пока инструмент не стал «специалистом в кармане», каждый пользователь продукта может дополнительно проконсультироваться с нашими PPC-специалистами.

Сейчас на продукт тратим в 2,5 раза больше, чем до пивота, но он остается бесплатным. Дело в том, что развитие малого и среднего бизнеса — одна из ступеней миссии компании.

Кроме того, Netpeak Cluster помогает нам показывать предпринимателям, что крутой маркетинг — это к Netpeak, а также поддерживает наш статус премиум-партнера Google.

С точки зрения процессов — улучшили разработку. Как это происходит сейчас:

я ставлю задачу — условно, речь идёт о генерации какого-то отчета. Спрашиваю, что нужно сделать, чтобы его получить?

разработчик проводит исследование и выясняет, какие данные нужно выгрузить, как их сгруппировать и обработать, чтобы получить нужный отчёт;

выяснив, вносит задачу в планировщик.

На данный момент специалист загружен на 2-3 итерации вперед и параллельно выполняет разработку еще нескольких функций, требования для которых он уже исследовал и обработал. Раньше все происходило более хаотично, без логичного процесса.

Таким образом мы регулярно выпускаем новые доработки не в сыром виде с кучей багов, а целостные и готовые к применению.

Сейчас сфокусированы на покрытии всех потребностей онлайн-предпринимателя. Например, внедрение отчетов по контекстно-медийным кампаниям. Параллельно разрабатываем новый UX/UI дизайн сервиса.

Запомнить

Netpeak Cluster — помощник для рекламодателя. Инструмент за пару минут анализирует множество элементов: кампании, объявления, ключевые слова и другое.

Свыше 1000 предпринимателей уже используют наш инструмент. Его также применяют специалисты агентства — Кластер помогает экономить время на аудитах и быстро находить ошибки в кампаниях.

Мы работаем над инструментом, который сделает контекстную рекламу простой и понятной для каждого. Наш бэклог заполнен задачами примерно до середины 2021 года, и уже скоро мы представим Netpeak Cluster 2.0 — сервис с новым дизайном, улучшенными алгоритмами, множеством пунктов проверки и возможностью кастомизировать его под свои потребности. И да, он останется бесплатным. Подключайтесь к нам, чтобы прокачать свои кампании уже сегодня.