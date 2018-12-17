Prime Property Group: в 5 раз больше лидов в нише продажи недвижимости на Кипре

Мы уже писали о том, почему сфера недвижимости —
Период продвижения: ноябрь 2016 — декабрь 2017.
Результат: снижение CPA в три раза (-68%) и увеличение количества лидов в 5 раз (+357%).
Особенности проекта
Prime Property Group специализируется на продаже вилл, квартир, апартаментов и других объектов недвижимости на Кипре. Это не просто компания-посредник, а еще и один из крупнейших предпринимателей Кипра.
Важно: Чаще всего недвижимость на Кипре покупают, когда получают гражданство по государственной инвестиционной паспортной программе.
Учитывая высокий средний чек сделки и большой заработок с нее, конкуренция за обращения очень жесткая, а цена за лид — до 800 евро.
В такой дорогой нише существует своя специфика маркетинга:
- Менеджеры компании настойчиво обрабатывают лид в течение года после заявки.
- Компании оплачивают потенциальным клиентам четырёхдневное проживание на Кипре.
- Здесь активно используют сайты-сателлиты. Например, на скриншоте — аффилированные компании:
На наш взгляд, в продвижении проекта были особенности, которые изначально создавали трудности в развитии и могли дать неполную картину по результатам рекламы. Так, из-за специфики работы проекта мы не могли внедрить коллтрекинг и виджет обратного звонка, а также полноценно отслеживать действия на сайте.
Важно: мы не фиксировали некоторые способы обращений. Отметим, доля обращений через форму на сайте — низкая.
Задачи продвижения
- Генерация лидов по гражданству Кипра и ПМЖ.
- Присутствие в поисковой выдаче как элемент брендинга.
- Второстепенная задача — генерация лидов по направлению «Покупка недвижимости».
Что мы сделали
Интересные аспекты
- подключение медийных инструментов: Рекламной сети Яндекса (РСЯ), контекстно-медийной сети Google (КМС), ремаркетинга;
- тестирование новых геотаргетингов;
- тестирование лендингов;
- оптимизация по поведенческим показателям.
1. Подключили медийные инструменты: Рекламную сеть Яндекса, контекстно-медийную сеть Google и ремаркетинг
Начинали мы с поиска: использовали тематические запросы по всевозможным направлениям.
Так выглядела структура поисковых кампаний:
С ростом стоимости клика мы предположили: несмотря на более низкую конверсионность, итоговая цена за обращение из медийных источников может быть сопоставима со стоимостью действия пользователя в поиске. Наши предположения оправдались. В итоге, благодаря рекламе в Рекламной сети Яндекса и контекстно-медийной сети Google мы привели более половины лидов:
Какие таргетинги сработали лучше? Мы делали ставку на ключевые слова, связанные с Кипром и иммиграцией, но эффективнее оказался аудиторный таргетинг по интересам:
2. Протестировали новые геотаргетинги
Благодаря активности команды клиента мы начали тестировать геотаргетинги. У Prime Property многоязычный сайт и услуга, которая не зависит от местоположения клиента. Поэтому теоретически мы не были ограничены исходными установками по геотаргетингу.
Самые интересные выводы:
- надо пробовать Яндекс.Директ не только на страны СНГ, но и на остальной мир: трафика мало, но он недорогой. Кроме того, русскоязычные пользователи продолжают пользоваться сервисами Яндекса и посещать сайты РСЯ. Стоимость действия по кампаниям на «Other Regions» в РСЯ нас приятно удивила;
- если для стран России и стран СНГ по паспортному и ПМЖ-направлению эффективнее был основной корпоративный сайт, то для других стран (Великобритания, Индия, страны Евросоюза) — одностраничные лендинги;
- отлично работают кампании на брендовые названия конкурентов.
3. Протестировали лендинги
Клиент принял решение создать специальные лендинги по инвестиционному гражданству и ПМЖ. В итоге вышло три лендинга (каждый в двух языковых версиях).
4. Оптимизировали поведенческие показатели
Учитывая сложности с отслеживанием целевого действия и низкой CR на основном сайте, мы приняли решение оптимизироваться по поведенческим показателям. Как на лендингах, так и на основном сайте настроили цель в Google Analytics «Активность на сайте больше 60 секунд», которая соответствовала целям лидогенерации. Благодаря этому смогли загрузить в автоматический оптимизатор конверсий Google Ads в КМС-кампании достаточное количество данных. При средней стоимости действий в $265, средняя стоимость действий кампаний в контекстно-медийной сети составила $91.
Результаты и выводы
С отскоками и коррекциями, но в долгосрочной перспективе нам удалось снизить CPA и добиться его стабильного и невысокого для тематики значения.
Понедельная динамика количества лидов и CPA:
Помесячная динамика количества лидов и CPA:
Если сравнивать последние три месяца продвижения с первыми стабильными тремя месяцами (где на графике CPA уже упала с небесных $1000+), то результат — снижение CPA в три раза (-68%) и увеличение количества лидов почти в 5 раз (+357%).
Это постепенный результат, который удалось поддерживать на постоянной основе, а количество лидов измерялось изначально десятками, а затем сотнями.
По типам кампаний:
По итогам работы над этим кейсом, рекомендуем использовать возможности, которые могут показаться нестандартными.
В высококонкурентных тематиках с дорогим трафиком цените этот трафик — растите конверсию (даже если нужно будет сделать несколько дополнительных площадок) и дисциплинируйте отдел продаж.
Отзыв клиента
Валерий Сухинский, Head of IT Department Prime Property Group
Даже когда доверяешь продвижение бизнеса первоклассным специалистам, присутствует доля сомнения: иногда эксперты считают, что их опыта в нише достаточно для высоких результатов. В случае с Netpeak нас ждал приятный сюрприз. Команда проекта учитывала наши пожелания и предложения, грамотно реализовывала их с технической точки зрения. В то же время в сотрудничестве с агентством мы узнали много нового о своих потенциальных клиентах. Это до сих пор помогает нашим менеджерам качественно обрабатывать заявки, которые поступают на сайт.
Команда проекта
- Алекс Айчеу — PPC Team Lead;
- Дмитрий Самойлов — Middle PPC Project Manager.
Дмитрий Самойлов, Middle PPC Project Manager
Продвижение недвижимости в интернете — всегда вызов для интернет-маркетолога. В этом кейсе целостное видение проекта и знание специфики рынка позволили провести ряд тестов, которые увеличили количество обращений и снизили их стоимость. Для данной ниши это только первый шаг к целевому действию — продаже квартиры или дома. Со своей стороны мы сделали всё, чтобы в работу к менеджерам на стороне клиента пришли только заинтересованные в покупке люди.
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