Netpeak довольно часто пересекается с понятием бизнес-клубов: во-первых, у нас есть Cluster , клуб владельцев малого бизнеса, который насчитывает больше 1000 участников в Украине, Казахстане, Болгарии и России.

Во-вторых, когда агентство открывает новые направления или выходит в другие страны, мы ищем профильные тусовки, чтобы получить там полезные контакты и информацию «без воды».

Тем не менее, бизнес-клубы имеют в глазах некоторых людей неоднозначную репутацию — мол, настоящий предприниматель не шатается по болтологическим мероприятиям, а работает. Поэтому мы решили проговорить в этой статье выгоды участия в подобных сообществах и спросить у реальных предпринимателей — согласны ли они с этими тезисами. Если у вас есть, что добавить из вашего опыта — пишите, присылайте, будем рады.

1. «Не с кем поговорить»

Несколько лет назад в Киеве, на одной из встреч местных предпринимателей, владелец книжного интернет-магазина эмоционально назвал собравшихся «клубом анонимных больных», объяснив затем, что он имел в виду: что предпринимательство — специфический, нестабильный род деятельности, но люди этим занимаются, потому что по-другому не могут. При этом часто даже родственники и семья предпринимателя не очень понимают его стремления, отсюда и возникают вопросы типа «Когда ты уже найдешь нормальную работу?».

В итоге человеку, развивающему бизнес, по сути и не с кем поговорить о своих главных увлечениях и обменяться опытом, кроме как с единомышленниками.

Отличная иллюстрация проблемы от Дарьи Кист

2. Поиск клиентов «напрямую»

Достучаться к людям, принимающим решения, в целом непросто, особенно в тематике B2B, где меньше рекламных инструментов, чем в массмаркете. Тематические деловые ивенты и закрытые встречи — одно из немногих мест, где их можно «поймать» напрямую, потому что:

на каком бы уровне не находился бизнес, его топам все равно нужна полезная информация, зависящая от проблем на этом уровне: малый бизнес хочет узнать, как масштабироваться, а более крупному уже интересны, например, вопросы GR (government relations), взаимодействия с государством. Поэтому «выходить в люди» все равно приходится;

некоторые предприниматели, добившись многих своих целей в жизни, испытывают социальную потребность обучать других, делиться опытом.

Ну а выловив руководителя интересной вам компании и имея проработанное предложение, можно гораздо быстрее обсудить нужные вопросы и заключить сделку.

К примеру, коллеги из клуба RUTALKS рассказывали, что когда участники на встречах представляются и коротко рассказывают, чем занимаются, это регулярно дает плоды: так разработчики строительного ПО договорились о 10 встречах с потенциальными клиентами, а иностранная компания, выходящая на рынок РФ, нашла дилеров.

Журналисты CMS Magazine опросили в конце 2019 года около 300 компаний разного профиля на предмет «по каким критериям вы выбираете подрядчиков для заказа digital-услуг» и получили такой график:

Исследование подтвердило, что живое знакомство и общение по-прежнему больше всего влияет на успешные сделки. Некоторые компании нанимают подрядчиков только через тендер (корпоративная политика), но опять-таки, часто зовут туда людей, с которыми уже налажен контакт. Что интересно — выставки, считающиеся традиционно важными в b2b, заняли последнее место.

3. Поиск решений сложных вопросов

Этот пункт — прямое продолжение предыдущего, там где мы проговаривали, что руководителям приходится выходить «в люди», чтобы узнать полезную информацию и обменяться опытом по решению тех или иных проблем.

В бизнесе есть много неочевидных моментов, которые узнаются только с опытом, и которые мало кто будет рассказывать в интернете — обычно на эти темы общаются вживую.

4. Поиск топ-менеджеров

Как самые хорошие вакансии часто не попадают на сайты трудоустройства и распространяются в узких кругах «для своих», так и хорошие менеджеры С-уровня не всегда светятся в общем доступе, и найти их можно только в деловых и профильных тусовках.

Кроме того, при поиске управленца, операционного директора и подобных позиций, такое предложение как раз и можно делать человеку, имеющему собственный малый бизнес, или имевшему такой опыт. Некоторые люди с предпринимательским бэкграундом спокойно воспринимают возвращение в найм, если в компании, куда их приглашают, хорошо построены процессы, есть достаточно стабильные финансовые поступления и определенная степень свободы действий.

Только люди, которые пробовали развивать свой бизнес, по настоящему понимают, какая это хорошая штука, оказывается — вовремя получать свою руководительскую зарплату и не ломать голову каждый месяц, где взять деньги на зарплату сотрудникам.

5. Поиск ментора

Когда люди начинают развивать бизнес, они быстро приходят к пониманию, что им очень бы пригодился наставник по бизнесу, который даст «выжимку» полезного опыта и сэкономит много времени.

Иногда это какие-то технические знания и навыки — например, как лучше строить документооборот — а иногда моральные, что не менее важно.

Например, чтобы изжить из себя и своих продавцов манеру выпрашивать «милостыню» у клиента (очередную оплату по счёту) и вести себя, как полноправный партнер клиента, или чтобы в первый раз заключить сделку с крупным клиентом — тут нужны еще определенные сдвиги в мышлении.

Опытные предприниматели и владельцы крупных бизнесов регулярно делятся опытом или даже берут кого-то под «крыло» (и даже бесплатно) потому, что могут. Они уже достигли многого, и хотят поставить перед собой какой-то новый вызов. Поэтому в какой-то момент жизни им становится интересно передавать свои знания, реализовываться в качестве наставника.

6. Поиск партнера для совместного запуска или масштабирования бизнеса

Одна из самых известных выгод нетворкинга — когда люди познакомились и рассказали о своих проектах, то часто находятся точки пересечения даже в самых, казалось бы, несвязанных друг с другом тематиках. И из этого регулярно вырастают интересные сотрудничества, спецпроекты, стартапы и крутые бизнес-идеи.

7. Обмен межпрофильными решениями

Участники рынка из определенной отрасли, как правило, достаточно хорошо знают популярные решения, ошибки и новости своей сферы. Но если на встрече есть представители разных тематик — это хорошая возможность послушать, как выстраивают процессы в других условиях.

При этом есть вероятность, что можно адаптировать услышанное для своего бизнеса. Живой пример: был случай, когда специалисты авиационной отрасли помогли энергетикам с решением важной проблемы (разработка определенной лопасти для агрегата). Энергетики тратили деньги, проводили исследования, в то время как у авиационщиков давно существовало простое и недорогое решение.

Подытожим: зачем нужны бизнес-клубы

для развития предпринимательства в целом;

для описания общих проблем рынка и их решения;

для общения с государством: группе влиятельных людей это делать проще, чем когда обращается один человек.

для повышение безопасности бизнеса. Легче защитить свои интересы вместе с опытными единомышленниками, чем в одиночку.

Отзывы предпринимателей о бизнес-клубах

Мукенов Марат, основатель и руководитель транспортной компании KLARIN, работаем с 2006 года, филиалы в городах Самара, Уфа, Казань и Санкт-Петербург

Хожу на различные собрания бизнес-клубов с 2012 года. До 2012 года о существовании бизнес-клубов я просто не знал. Мне повезло, я попал в бизнес-клуб, который активно развивался и его основатель достаточно активный предприниматель.

Формат клуба был простой — раз в неделю по средам вечером были сборы (они и сейчас есть), каждый задает 3 вопроса, решение которых его крайне волнует. Я сам активно развивающийся человек, мне было интересно услышать ответы других на мои запросы/вопросы. В результате разговоров возникают общие интересы, вопросы.

Пытаешься находить подрядчиков на свои жизненные и бизнесовые ситуации. Я пробовал решить следующие вопросы:

упаковка бизнеса;

маркетинг в бизнесе;

найм персонала.

Эти свои вопросы, в общем-то, в формате этого бизнес-клуба я не решил, так как считаю, что проблема таких клубов одна — никто не проверяет участников, есть ли у них бизнес вообще, насколько они адекватны в решениях бизнес-вопросов по своей теме, есть ли у них кейсы и т.д. Предоставляют такие бизнес-клубы только знакомство и продвигают свои услуги – обучение, проведение мероприятий, консалтинг и прочее.

И в процессе общения возникает некое доверие и иллюзия того, что ты знаешь человека. Обычно не знаешь, просто ты привык доверять другим людям. Теперь, имея такой опыт (несколько неудавшихся проектов) и, не найдя клиентов в свой бизнес, я очень осторожно отношусь к бизнес-клубам. Поскольку, понимаю — какой бизнес-клуб мне бы приглянулся.

Кстати, я их нашел для себя и стараюсь регулярно приходить на их встречи. Но, повторю, клиентов в свой бизнес из таких клубов я так и не нашел. Забавно!

Так какие должны быть бизнес-клубы?

основатель должен быть активным предпринимателем, желательно действующим, который не боится узнавать как идут дела у бизнесов тех, кто пришел в бизнес-сообщество. Основатель должен иметь ряд определенных компетенций, в которых он эксперт, и это несет пользу бизнес-клубу. Например, он системный управленец или профессиональный юрист, бухгалтер, логист, риэлтор, который многое сделал в бизнесе и теперь развивает бизнес-сообщество;

крупный бизнесмен, который своими результатами вдохновляет других на развитие своих проектов;

чисто обучающий проект , в котором много курсов, спикеров (они могут быть приглашенными) и реально есть кейсы по росту доходов его участников;

это проект, где участники вместе, синергично, под опытным управлением, командой, создают новые бизнесы, инвестиционные проекты, финансовые портфели, создают сообщество, члены которого имеют ряд преимуществ, например, скидки у поставщиков. Тематика таких бизнес-клубов может быть очень разной;

главное одно — задача бизнес-сообщества — это создание экологичной системы, которая помогает предпринимателям системно улучшать свои бизнесы.

Анна Некрасова, студия дизайна интерьера и ландшафтного дизайна Domiani

Так мы постоянно учимся, то периодически посещаем различные бизнес-клубы. Участвовали в таких сообществах как «Бизнес Молодость», «Питерские предприниматели», «Лайк-центр», и прочие.

Большинство из них — образовательные проекты. То есть, организаторы создают некие тусовки, и аккумулируют вокруг себя начинающих предпринимателей с целью продажи своих различных обучающих программ и мастер-классов.

Основная боль всех начинающих предпринимателей это «одиночество».

Когда человек уходит с наемной работы и начинает свое дело, то он превращается в белую ворону. Его окружение не способно понять его проблемы, связанные с продвижением собственных услуг, наймом сотрудников; его грузят бесполезными советами люди, которые сами никогда ни одного бизнеса не запускали.

Основная идея всех этих клубов — это создать «дружественную» среду единомышленников для предпринимателей, где можно обсудить как реальные проблемы, так и послушать выступления различных спикеров на тему, маркетинга, продаж, автоматизации бизнеса.

Идея в принципе здравая, но на практике, все эти «единомышленники» превращаются в тех же советчиков, как и обычные друзья и родственники. Каждый участник мнит себя великим экспертом, и пытается давать советы в тех бизнесах, в которых он не разбирается. Подчас советы эти чрезвычайно вредны.

Также оставляет желать лучшего состав этих клубов. Очень часто туда берут всех подряд, не проверяя реальный опыт, и есть ли у кандидатов свой бизнес.

Очень важно фильтровать людей, желающих вступить в тот или иной клуб, быть экспертом в той или иной области — чтобы каждый участник был полезен для сообщества.

Также очень важно создавать определенные правила, регламенты общения в данных сообществах. Например, в клубе, в котором мы сейчас состоим, все участники делятся на небольшие группы и встречаются раз в месяц для обсуждения текущих задач и постановки целей на следующий месяц.

Во время этих встреч каждый участник выносит на повестку дня свой запрос — тему или проблему, актуальную для него сейчас.

И затем его коллеги дают свою обратную связь.

У нас есть правило — никто не дает никаких советов, рекомендаций или необоснованных мнений, дабы не оказывать давления на собеседника. Обратная связь дается через личные кейсы. Люди рассказывают о том, как они сталкивались с подобной проблемой в прошлом, и как ее решили — то есть, просто делятся своим опытом. Поэтому можно всех послушать и решить, чей опыт (при желании) применить в своем проекте.

Не могу однозначно сказать: полезны бизнес клубы, или нет. Думаю, что все хорошо в меру, посещать подобные мероприятия иногда полезно, если этим не злоупотреблять.

Олег Суворов, CryptoBanda

Бизнес-клубы и бизнес — это единое целое. Иначе говоря, ни один бизнес не строится без партнеров. Иногда твоими лучшими партнерами становятся предприниматели из ниш, которые тебе ранее казались с твоей несовместимыми — однако, на деле получается супер симбиоз.

Нетворкинг для предпринимателя — основа основ. Поэтому лично я регистрируюсь и посещаю максимальное количество бизнес-семинаров и сообществ (с соответствующей целевой мне аудиторией, разумеется), в том числе онлайн. Каждое мероприятие — это ряд полезных контактов; каждый контакт — это множественные варианты коллабораций и возможностей заработать.

Не столько важно само мероприятие, организатор и концепт, как количество гостей и понимание, что это за люди.

Мой алгоритм: я гуглю и ищу в Яндексе сообщества и мероприятия с определенной (релевантной моему бизнесу) тематикой.

По возможности, ищу бесплатные (как написал выше, главное не контент мероприятия, а количество и профиль участников, возможность общения с ними). Далее все соцсети уже сами начинают мне выдавать в рекламе нужные мне мероприятия и я смотрю удобные мне по таймингу и локации.

Михаил Палей, основатель инвестиционного клуба «Хедлайнеры», основатель Ассоциации импакт-инвесторов, со-основатель Ассоциации компьютерного спорта, член Общественной палаты Московской области, обширный опыт в инвестициях и private banking (Газпромбанк)

Люди приходят в бизнес-клубы прежде всего за качественным нетворком, поскольку модель бизнес-клуба предполагает наличие определенного фильтра на участников. Это может быть ограничение по уровню членских взносов, доходу компании, сфере деятельности, локации (землячества) и так далее.

Качественный нетворк для бизнесменов — это не светская тусовка, а доступ к полезной информации, возможным партнерам, целевым сделкам.

Для создателей бизнес-клубов качество их сообщества определяет ценность бренда клуба., которая впоследствии может неплохо монетизироваться.

Это традиционная, универсальная модель бизнес-клубов, которая, на мой взгляд исчерпала себя в силу своей универсальности и не приносит участникам ощутимых дивидендов. Часто такие бизнес-клубы создаются с единственной целью – собрать членские взносы и создать видимость элитарности.

Бывают и другие модели, в качестве примера можно привести закрытый инвестиционный клуб «Хедлайнеры». Причиной его появления стало стремление основателей популяризировать идею импакт-инвестиций, т.е. решение социальных проблем через инновационные бизнес-модели. Цель клуба — поддержка импакт-бизнеса, оказывающего позитивное влияние на общество, решающего экологические, образовательные и другие задачи. Оказалось, что подобное узкое таргетирование не только не ограничивает возможности закрытого сообщества, но даже делает его более устойчивым, масштабным, интересным и полезным для участников.

Мы стараемся отбирать для наших презентаций только масштабируемые проекты, которые смогут принести прибыль и решить определенные социальные задачи. Такие встречи интересны как создателям проектов, так и инвесторам, вкладывающим в инновации и задумывающимся о завтрашнем дне. Ценность бизнес-клуба можно измерить количеством заключенных сделок между или вместе с его участниками.

На мой взгляд сегодня положение в мире таково, что бизнес обязан задуматься, какое будущее он формирует своей деятельностью. Приятно видеть, что думающих людей становится больше и клубы, подобные «Хедлайнерам», призваны помочь таким людям объединить свои усилия по преобразованию общества.

Помимо этого на базе клуба создаются отраслевые подразделения, куда привлекаются лидеры отраслей, рассказывающие участникам о последних тенденциях рынка. Так, мы провели встречи, посвященные MedTech, EdTech, FoodTech и на очереди еще много подобных мероприятий. Это встречи камерного формата, но по интересу к ним и по результатам этих встреч видно, что такой формат наиболее удобен для бизнесменов, желающим находить партнеров и единомышленников.

Елена Корнилова, генеральный директор компании «АдверСтайл»

В последние годы в России стали очень популярны бизнес-клубы, они же клубы для предпринимателей. Есть ли от них польза? Какие мероприятия там проходят? Как бизнес-клубы устроены изнутри?

Я посещала несколько бизнес-клубов как гость; два года была резидентом «Трансформатора» (теперь это «Клуб 500») и сейчас являюсь соорганизатором нового бизнес-клуба. Итак, зачем это нужно?

Есть такое понятие: предпринимательское одиночество. Некоторые думают, что люди из бизнеса хотят общаться друг с другом из-за «понтов» или чего-то подобного. На самом деле, искать общества людей с теми же целями и задачами — это естественно. Архитекторы хотят общаться с архитекторами, программисты — с программистами, а предприниматели — с предпринимателями.

У нас, предпринимателей — свои проблемы, которые сложно обсудить с одноклассниками или соседями по даче. А нам, как и всем, нужно обмениваться опытом, спрашивать совета у коллег. Поэтому бизнес-клубы популярны. Они дают бизнесменам эту возможность. Я сама довольно долго искала такое сообщество и была очень рада присоединиться к нему.

Чем мы занимаемся в бизнес-клубах? В большинстве бизнес-клубов используется формат «мастермайнда».Этот инструмент взаимодействия зародился в США.

Владельцы крупных бизнесов, не конкурирующие друг с другом, решили организовать для себя «группу поддержки». Они встречались раз в месяц и обсуждали насущные задачи в бизнесе и в жизни.

Формат стал популярен и сейчас активно используется почти во всех российских бизнес-клубах. В России его активно популяризировала Яна Агарунова. Мастермайнды проводятся по определенным правилам. Суть мероприятия — обсуждение актуальных вопросов. Чтобы была возможность выслушать каждого, такое обсуждение проводится в небольших группах по 6 — 10 человек. Участники предлагают для обсуждения интересующие их вопросы, общая тема на сегодня определяется голосованием.

Имеется модератор, которые следит за соблюдением выбранной тематики. Каждому из участников выделяется равное время. Поэтому есть еще одна важная роль — «тайм-кипер», человек, который следит, чтобы у каждого участника была возможность высказать свое мнение.

Одно из важнейших правил мастермайнда: делиться только собственным опытом. Пересказывать чужой опыт нельзя. И нельзя давать советы.

В результате таких обсуждений люди часто говорят, что им удается решить важные вопросы, до которых никак не доходили руки. Это может быть найм персонала, генерация лидов или что-то другое, связанное с бизнесом — а бывает, и не только с бизнесом.

Кроме мастермайндов, в бизнес-клубах, как правило, проводятся образовательные мероприятия на различные темы. Например, в нашем бизнес клубе, изначально называвшемся «Клуб Кураторов» (сейчас наше рабочее название business.club.msk), проходили образовательные модули на тему «Личный бренд», «Как организовать поток лидов». Тема определяется исходя из пожеланий аудитории.

Мы регулярно проводим опросы среди резидентов клуба, чтоб выявить самые актуальные темы. Исходя из этого выбираем направление и приглашаем спикеров. Образовательный модуль у нас — это, как правило, три выступления, освещающих с разных сторон одну и ту же тему.

Есть еще формат общих встреч. Они подразумевают нетворкинг, отдых, иногда развлекательную программу, рассказ организаторов о целях и достижениях клуба. Такие встречи обычно не имеют выраженной темы. Скорее это повод пообщаться в неформальной обстановке с интересными людьми.

Также очень популярен формат выездов. Участники собираются в каком-либо (чаще курортном) городе или в загородном доме отдыха, где организаторами планируется развлекательная и обучающая программа.

Например, клуб «Трансформатор» выезжал в Сочи, там, в частности, проходила презентация смены названия на «Клуб 500». Такие встречи могут быть инициированы самими резидентами клуба; при этом они могут устроить экскурсию по своему офису или производству. Такие выезды помогают сплочению группы.

Интересной новой опцией, которая появляется во многих бизнес-клубах, является обучение сотрудников. Обучающее мероприятие клуба проводится не для участников, а для их сотрудников. Можно пригласить популярного спикера (и разделить расходы), также может быть полезен обмен опытом.

В целом, клубы для бизнесменов появились и набирают популярность потому, что в среде предпринимателей есть потребность в общении с себе подобными. Предприниматель — профессия не массовая; найти коллег, да таких, чтобы можно было поговорить по душам — это может стать проблемой. Именно для решения этой проблемы и создаются бизнес-клубы.