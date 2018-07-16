Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России во втором квартале 2018 года

Традиционно — срез данных по стоимости клика и доле мобильного трафика в Google и Яндекс в России за второй квартал 2018 года. Эта информация поможет вам в планировании и распределении рекламных бюджетов между регионами, а также в оценке окупаемости инвестиций в онлайн рекламу.
Для сравнения можете просмотреть
Как проводилось исследование
Для России я учитывал данные по 5 миллионам кликов в 23 тематиках и 575 городах страны.
Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.
Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха. Более подробно об этом я расскажу в разделе «Как читать графики?».
Доли анализируемых каналов распределились так:
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Google — 2 274 239;
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Яндекс — 2 958 133.
Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.
Каждый проект отнесен к одной из тематик:
- IT;
- авто;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- доска объявлений;
- доставка еды;
- доставка товаров из США;
- другое;
- канцелярия и полиграфия;
- красота и здоровье;
- мебель и интерьер;
- недвижимость;
- одежда обувь и аксессуары;
- спортивные товары;
- страхование;
- стройматериалы;
- туризм;
- тяжелая промышленность и производство;
- финансы;
- электроника;
- ювелирные изделия;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Все данные для исследования получены из выборки проектов Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов: показатель качества, конкуренция в тематике, сезонность, качество сайта и другие. Поэтому данные, приведенные в этом исследовании, могут значительно отличаться от данных в ваших аккаунтах.
Как читать графики?
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется, как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads?
Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений
Распределение стоимости клика в контекстно-медийной сети Google близко к нормальному.
Стоимость клика в России в Google Ads в первом квартале 2018 года в поисковой сети составила $0,03 — $0,17, в КМС: $0,04 — $0,07.
Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов России
Среди наиболее дорогих для продвижения регионов России во втором квартале были Омская область, Забайкальский край и Москва со стоимостью клика $0,06 — $0,27 за клик по поисковому объявлению.
Среди самых дешевых регионов оказались Тверская область, Чукотский и Ненецкий автономные округи $0,01 — $0,12.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самые дорогие тематики в России для поискового продвижения в Google — «туризм» $0,57 — $1,53, «финансы» $0,21 — $1,49 и «обучение» $0,35 — $0,79.
«Одежда», «обувь» и «аксессуары», «красота и здоровье», «подарки» — самые дешевые из исследуемых тематик по стоимости клика в России. Как правило, стоимость клика здесь не превышает $0,11.
Сколько стоил клик в контекстно-медийной сети в Google Ads?
Стоимость клика в контекстно медийной сети Google Ads в разрезе тематик
«Туризм» в контекстно-медийной сети, так же как и в поисковой стал наиболее дорогой тематикой: $0,10 — $0,23. Далее, в отличие от поиска, в КМС идут «подарки», «красота и здоровье» $0,06 — $0,11.
Дешевле всего клик по медийному объявлению стоил в тематиках «обучение» и «электроника»: $0,03 — $0,06.
Сколько стоил клик в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств?
Объем трафика в Google Ads по типам устройств
В разрезе типов устройств, наиболее дорогой трафик — трафик с настольных ПК: $0,06 — $0,22. Значительной разницы в стоимости клика между мобильными телефонами и планшетами нет.
Данные в разрезе регионов
Наибольшая доля мобильного трафика, более 70% — в Чукотском автономном округе, Камчатском крае и Москве.
Наименьшая доля мобильного трафика — в Карелии и Курганской области: менее 50%.
Данные в разрезе тематик
Среди тематик большая доля мобильного трафика приходится на «обучение» и «одежда обувь и аксессуары»: порядка 90% всех кликов были с мобильных устройств.
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ?
Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений
Распределение стоимости клика в медийной и поисковой сети Яндекс.Директ близко к логнормальному.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ во втором квартале 2018 года в России составила $0,07 — $0,22, в рекламной сети $0,06 — $0,09.
Как распределялась стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов?
Наиболее дорогими для поискового продвижения регионами России в Яндексе стали Новосибирская область, Татарстан, Омская область и Москва, со стоимостью клика $0,07 — $0,3.
Как распределялась стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик?
«Туризм» — наиболее дорогая тематика в поиске Яндекса: $0,48 — $0,95.
Тематика «подарки» стала наиболее дешевой в Яндексе, стоимость клика в ней редко превышала $0,02.
Сколько стоил клик в поисковой сети Яндекс.Директ в разрезе типов устройств?
Трафик с настольных ПК в два раза дороже, чем с мобильных устройств и составляет $0,09 — $0,3, в то время как мобильный трафик стоит $0,06 — $0,18.
Доля мобильного трафика в разрезе регионов
Наибольшая доля мобильного трафика в Яндекс.Директ наблюдается в Дальневосточном, Волжском и Уральском Федеральных Округах — более 65%.
В Курганской области, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах значительный перевес в объеме трафика с настольных ПК. Доля мобильного трафика в этих регионах не превышает 20%.
Доля мобильного трафика в разрезе тематик
В разрезе тематик наибольшая доля мобильного трафика в Яндекс.Директ — «недвижимость», далее идут «красота и здоровье», «туризм».
Наименьшая доля мобильного трафика в тематиках «авто», «IT» и «подарки» — до 25%.
Выводы
- Поисковый трафик во втором квартале 2018 года в России в Google Ads стоил $0,03 — $0,17, в Яндекс.Директ: $0,07 — $0,22.
- Клик по медийному объявлению находился в диапазоне $0,04 — $0,07 в КМС Google, и $0,06 — $0,09 в РСЯ.
- «Туризм» стал наиболее дорогой тематикой для продвижения в России: $0,57 — $1,53 стоимость клика в поиске Google, $0,10 — 0,23$ в контекстно-медийной сети, $0,48 — $0,95 в поиске Яндекса.
- Москва и Омская область попали в топ наиболее дорогих регионов по стоимости клика в поиске России как в Google ($0,07 — $0,27), так и в Яндексе ($0,07 — $0,31).
- Доля мобильного трафика в общем объеме платного трафика значительно выше в Google. В зависимости от региона, мобильный трафик составляет 50% — 60%. Доля мобильного трафика, закупаемого в Яндекс.Директ, находится в диапазоне 20% — 30%. Вероятно, Android просто одна из наиболее распространенных ОС, и поиск Google в ней идет по умолчанию как основной.
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