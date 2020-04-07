Сколько стоил клик в Google Ads в России в первом квартале 2020 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2019 года.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, помогут при составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Например, если вы планируете исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию) получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Как проводилось исследование
Для России учитывались данные Google по 1,6 миллионам кликов в 22 тематиках и 624 населенных пунктах страны.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- IT;
- авто;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- доставка еды;
- доставка цветов;
- другое;
- заработок онлайн;
- красота и здоровье;
- мебель и интерьер;
- недвижимость;
- обучение;
- одежда обувь и аксессуары;
- спортивные товары
- страхование;
- стройматериалы;
- туризм;
- тяжелая промышленность и производство;
- финансы;
- электроника;
- ювелирные изделия;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Сколько стоил клик в Google Ads
1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,24, а в третьем квартале 2019 года был в диапазоне $0,03 – $0,16.
Клик в контекстно-медийной сети Google также немного подорожал — $0,02 – $0,11, в то время как в 2019 году он стоил $0,02 – $0,08.
2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России
Самым дорогим регионом для продвижения стали Еврейская автономная область: $0,06 – $0,35 и Орловская область: $0,06 – $0,28. Меньше всего клик стоит в Смоленской области: $0,03 – $0,18 и Московской области: $0,03 – $0,23.
3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Красота и здоровье»: $0,68 – $1,22, «Авто»: $0,36 – $0,72 (в 2019 году $0,05 – $0,1), «Ювелирные изделия»: $0,35 – $0,38 и «IT»: $0,28 – $0,95 (в 2019 году $0,07 – $0,18).
Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Электроника» — $0,01.
4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в КМС в России были тематики «Красота и здоровье» — $0,12 – $0,2, «Юриспруденция» — $0,07 – $0,1, «Туризм» — $0,09.
Самым дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад»: $0,01.
5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В первом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,06 – $0,32 (в 2019 году $0,04 – $0,22), а с мобильного устройства $0,04 – $0,23 (в 2019 году клик стоил $0,03 – $0,16).
6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах России мобильный трафик составляет более 50% в общем объеме закупаемого в Google.
Наибольшая его доля в первом квартале 2020 наблюдалась в Дагестане и Чеченской Республике, и составила порядка 90%. Наименьшая доля в Марий Эл и Карелии — чуть выше 50% (в 2019 — 65 – 70%).
7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Доставка цветов» и «Ювелирные изделия» он составил более 90%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Мебель и интерьер» и «Юриспруденция» — ниже 50% (хотя в 2019 на эти тематики приходилось 80 – 90%).
Выводы
- В первом квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала дороже: сейчас $0,04 – $0,24, а в третьем квартале 2019 года он стоил $0,03 — $0,16. Самым дорогим регионом для поискового продвижения в 2020 году была Еврейская автономная область: $0,06 – $0,35, а дешевле всего клик стоил для Смоленской области: $0,03 – $0,18. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нишах «Красота и здоровье»: $0,68 – $1,22 и «Авто»: $0,36 – $0,72.
- Клик в контекстно-медийной сети также немного подорожал: в первом квартале 2020 года он находится в диапазоне $0,02 – $0,11 (в 2019 году стоил $0,02 – $0,08). Наиболее дорогими тематиками в КМС были «Красота и здоровье» $0,12 – $0,2, «Юриспруденция» $0,07 – $0,1 и «Туризм» $0,09.
- Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,06 – $0,32, а с мобильного устройства $0,04 – $0,23.
- В зависимости от региона доля мобильного трафика составляла 50% – 90% в общем объеме закупаемого в Google. Практически так же, как и 2019 (60% – 90%).
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