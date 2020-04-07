Сколько стоил клик в Google Ads в России в первом квартале 2020 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с третьим кварталом 2019 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут при составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию) получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Google по 1,6 миллионам кликов в 22 тематиках и 624 населенных пунктах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доставка еды;

доставка цветов;

другое;

заработок онлайн;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

спортивные товары

страхование;

стройматериалы;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,24, а в третьем квартале 2019 года был в диапазоне $0,03 – $0,16.

Клик в контекстно-медийной сети Google также немного подорожал — $0,02 – $0,11, в то время как в 2019 году он стоил $0,02 – $0,08.

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России

Самым дорогим регионом для продвижения стали Еврейская автономная область: $0,06 – $0,35 и Орловская область: $0,06 – $0,28. Меньше всего клик стоит в Смоленской области: $0,03 – $0,18 и Московской области: $0,03 – $0,23.

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Красота и здоровье»: $0,68 – $1,22, «Авто»: $0,36 – $0,72 (в 2019 году $0,05 – $0,1), «Ювелирные изделия»: $0,35 – $0,38 и «IT»: $0,28 – $0,95 (в 2019 году $0,07 – $0,18).

Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематике «Электроника» — $0,01.

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в России были тематики «Красота и здоровье» — $0,12 – $0,2, «Юриспруденция» — $0,07 – $0,1, «Туризм» — $0,09.

Самым дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад»: $0,01.

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В первом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,06 – $0,32 (в 2019 году $0,04 – $0,22), а с мобильного устройства $0,04 – $0,23 (в 2019 году клик стоил $0,03 – $0,16).

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах России мобильный трафик составляет более 50% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в первом квартале 2020 наблюдалась в Дагестане и Чеченской Республике, и составила порядка 90%. Наименьшая доля в Марий Эл и Карелии — чуть выше 50% (в 2019 — 65 – 70%).

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Доставка цветов» и «Ювелирные изделия» он составил более 90%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Мебель и интерьер» и «Юриспруденция» — ниже 50% (хотя в 2019 на эти тематики приходилось 80 – 90%).

Выводы