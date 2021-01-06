Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в России в третьем квартале 2020 года
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Google по 1,7 миллиона кликов в 28 тематиках и 641 населенном пункте страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • бизнес помощь;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доставка еды;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • маркетинг;
  • мебель и интерьер;
  • медицинская клиника;
  • недвижимость;
  • обучение;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • посуда;
  • продажа ПО;
  • промышленное оборудование;
  • стройматериалы;
  • товары для животных;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,02 – $0,25, а во втором квартале был в диапазоне $0,04 – $0,22. 

Клик в контекстно-медийной сети Google стал дороже — $0,03 – $0,11, в то время как в Q2 он стоил $0,02 – $0,07.

сколько стоил клик в гугл эдс (2020) 1

     сколько стоил клик в гугл эдс (2020) 2

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России

Самым дорогим регионом для продвижения стали Москва: $0,04 – $0,54, а также Пензенская: $0,04 – $0,29 и Омская области: $0,04 – $0,3.

Дешевле всего клик стоил в Псковской области: $0,01 – $0,1, Республике Калмыкия: $0,01 – $0,1 и Чукотском автономном округе: $0,01 – $0,05.

стоимость клика в поисковой сети в России в 3-м квартале 2020

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Недвижимость»: $2,34 – $2,35 (во 2-м квартале $1,68 – $2,09), а также «Заработок онлайн»: $0,75 – $1,85 (во 2-м квартале $0,25 – $0,85), «Маркетинг»: $0,49 – $1,06 и «Авто»: $0,44 – $0,87 (во 2-м квартале $0,40 – $0,83).

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Электроника» и  «Подарки», так же как и во втором квартале — $0,01. 

Стоимость клика в поисковой сети Google эдс в разрезе тематик в 3-м квартале 2020

Стоимость клика в поисковой сети гугл эдс в разрезе тематик 2в 3-м квартале 2020

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в России были тематики «Тяжелая промышленность и производство»: $0,11 – $0,2 (во 2-м квартале $0,04 – $0,06), а также «Красота и здоровье»: $0,1 – $0,18, «Недвижимость»: $0,1 – $0,16 (во 2-м квартале $0,04 – $0,11) и «Заработок онлайн»: $0,09 – $0,16 (во 2-м квартале $0,04 – $0,12).

Самым дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад»: $0,01 – $0,06 (во 2-м квартале $0,01) и «Подарки»: $0,01, как в Q2.

стоимость клика в контекстно-медийной сети в росси в 3-м квартале 2020

стоимость клика в контекстно-медийной сети в росси в 3-м квартале 2020 2

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,04 – $0,36 (во 2-м квартале $0,05 – $0,34), а с мобильного устройства $0,02 – $0,24 (клик во 2-м квартале стоил $0,04 – $0,2).

стоимость клика в поисковой сети в россии в 3-м квартале 2020 в разрезе типов устройств

Стоимость клика в поисковой сети Google эдс в разрезе типов устройств в 3-м квартале 2020 года

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах России мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля в третьем квартале наблюдалась в Адыгейской, Тувинской Республиках (во 2-м квартале 90%) и Республике Саха (во 2-м квартале 85%), и составила порядка 90-95%. 

Наименьшая доля в Калужской и Томской областях, а также в Республике Коми — 65%, когда во втором квартале показатель был выше на 5% и составлял 70%. 

Доля трафика по типам устройств в россии в 3-м квартале 2020 в разгаре регионов

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Медицинская клиника», «Доставка еды» и «Промышленное оборудование» он составил практически 100%. 

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Обучение» и «IT» — немного выше 50% (во втором квартале показатель был 45%), а также «Маркетинг» — 40%.

доля трафика по типам устройств в россии в 3-м квартале 2020

Выводы

  1. В 3 квартале стоимость клика в поиске стала дешевле: сейчас  — $0,02 – $0,25, а во втором квартале 2020 года он стоил  $0,04 – $0,22. Самым дорогим регионом для поискового продвижения была Москва — $0,04 – $0,54, а дешевле всего клик стоил для Чукотского автономного округа — $0,01 – $0,05. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Недвижимость» — $2,34 – $2,35, а наиболее дешевым клик был в нишах «Электроника» и  «Подарки» — $0,01. Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,04 – $0,36, а с мобильного устройства — $0,02 – $0,24.
  2. Клик в контекстно-медийной сети стал дороже — $0,03 – $0,11, а во 2-м квартале он находился в диапазоне $0,02 – $0,07. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Тяжелая промышленность и производство» — $0,11 – $0,20, а дешевле всего за клик платили в нише «Подарки» —  $0,01.
  3. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 80% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q2.
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing, который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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