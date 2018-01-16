Аналитика

Сколько стоил клик Яндекс.Директ и Google Ads в России в четвертом квартале 2017 года
Алексей Селезнёв
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Готово исследование стоимости клика в Google Ads и Яндекс.Директ в России за четвертый квартал 2017 года. Читайте, анализируйте и распределяйте рекламный бюджет максимально эффективно.

Для сравнения — показатели за первый, второй и третий кварталы.

Как проводилось исследование


Для России я учитывал данные по 2,8 миллиона кликов в 24 тематиках и 574 городах страны.

Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 1 720 871;
Яндекс — 1 129 881.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • стройматериалы;
  • электроника;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • красота и здоровье;
  • IT;
  • авто;
  • доска объявлений;
  • туризм;
  • недвижимость;
  • дом и сад;
  • мебель и интерьер;
  • обучение;
  • страхование;
  • финансы;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • канцелярия и полиграфия;
  • спортивные товары;
  • детские товары;
  • подарки;
  • гипермаркет;
  • новости и инфо;
  • доставка товаров из США;
  • ювелирные изделия;
  • другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Ящик с усами

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Сети распространения объявлений

Стоимость клика

наиболее дорогой канал трафика

Традиционно, наиболее дорогой канал трафика — поиск. Стоимость клика по поисковому объявлению в четвертом квартале 2017 года в России находилась в диапазоне $0,03 — $0,16.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам

Регионы

Рейтинг наиболее дорогих регионов в поиске Google

Омская область, Санкт-Петербург, Республика Хакасия и Москва были самыми затратными для поискового продвижения в Google Россия. Здесь стоимость клика находилась в пределах $0,06 — $0,21.

Рейтинг дорогих

Рейтинг наиболее дешевых регионов в поиске Google

Рейтинг наиболее дешевых

Среди недорогих по стоимости клика в поиске Google оказались Ненецкий автономный округ, Северная Осетия и Ленинградская область. Стоимость клика — в пределах $0,01 — $0,16.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам

В разрезе тематик

Тематики дороже и дешевле

Наиболее дорогими тематиками в России стали: «туризм», «недвижимость», «обучение и финансы». Стоимость клика: в диапазоне $0,25 — $1,08.

Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематиках: «подарки», «доски объявлений», «дом и сад». Стоимость клика составляла $0,01 — $0,08.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам

КМС Тематики

Список тематик

Список наиболее дорогих тематик в контекстно-медийной сети (КМС) такой же, как и в поиске. Стоимость клика по медийным объявлениям в тематиках «недвижимость», «обучение и туризм» составляла $0,1 — $0,67.

«Тяжелая промышленность», «красота и здоровье» были наиболее дешевыми тематиками в КМС Google. Клик в этих тематиках стоил $0,03 — $0,06.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств

По типам устройств

Стоимость трафика

Трафик со стационарных компьютеров и ноутбуков в России стоит дороже, чем с мобильных устройств и находится в пределах $0,02 — $0,2.

Как изменилась стоимость клика в поисковой сети Google Ads в России за 2017 год

Как изменилась стоимость клика в поисковой сети

Практически весь год стоимость клика держалась в диапазоне $0,11 — $0,14, но заметно снизилась в четвертом квартале: в декабре цена клика упала до $0,08.

Как изменилась стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в России за 2017 год

Как изменилась стоимость клика в КМС

На протяжении всего 2017 года стоимость клика в КМС росла: в начале года она составляла $0,05 — $0,07, а к концу года поднялась до $0,08 — $0,1.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в России в четвертом квартале 2017 года

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Сеть распределения

Распределение стоимости клика как в поисковой, так и в рекламной сети Яндекса незначительно отличается от нормального.

В разрезе сетей распространения объявлений

Поисковая и рекламная сеть Яндекса

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в четвертом квартале 2017 года составляла $0,06 — $0,15.

Клик в рекламной сети Яндекса обходился рекламодателям немного дешевле: $0,06 — $0,13.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам

В поисковой сети Яндекс Директ по регионам

Рейтинг наиболее дорогих регионов в поиске Яндекс

Рейтинг наиболее дорогих регионов в поиске Яндекс

В топе наиболее дорогих регионов России для поискового продвижения в Яндекс.Директ — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва, Карелия и Воронежская область. Клик по поисковой рекламе в этих регионах стоил $0,06 — $0,17.

Рейтинг наиболее дешевых регионов в поиске Яндекс

Рейтинг наиболее дешевых регионов в поиске Яндекс

Дагестан, Еврейская автономная область и Мордовия стали самыми дешевыми регионами по стоимости клика в поисковой сети Яндекса, цена клика находилась в диапазоне $0,05 — $0,10.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по тематикам

В поисковой сети Яндекс Директ по тематикам

Наиболее дорогие и дешевые тематики

«Туризм», «одежда», «обувь и аксессуары», «красота и здоровье»— наиболее дорогие тематики для поискового продвижения в Яндекс.Директ, стоимость клика в них составляет $0,14 — $0,31.

«Гипермаркет», «новости и инфо», «подарки» стали самыми дешевыми тематиками в поиске Яндекса в четвертом квартале 2017 года. Клик стоил $0,01 — $0,04.

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса по тематикам

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса по тематикам

Наиболее дорогие и дешевые тематики в рекламной сети Яндекс

Наиболее дорогими тематиками в рекламной сети Яндекса были «одежда», «обувь и аксессуары», «красота и здоровье» и «авто». Стоимость клика в них находилась в пределах $0,08 — $0,22.

«Стройматериалы», «дом и сад» стали самыми дешевыми тематиками со стоимостью $0,05 — $0,11 за клик.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типам устройств

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс Директ по типам устройств

Разница по типам устройств

По нашим данным, значительной разницы в стоимости клика между типами устройств в России не было.

Как изменилась стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ в России за 2017 год

Как изменилась стоимость клика в поисковой сети Яндекс Директ

Особых тенденций к изменению стоимости клика в России за 2017 год в поисковой сети Яндекса не наблюдается. Практически весь год цена находилась в пределах $0,14 — $0,16.

Выводы

  1. В список наиболее дорогих регионов по стоимости клика в поисковой сети как в Google, так и в Яндекс попали Санкт-Петербург, Ленинградская область и Москва, со стоимостью клика $0,06 — $0,17.
  2. Стоимость клика в поисковой сети в России составила $0,03 — $0,16 в Google Ads и $0,06 — $0,15 в Яндекс.Директ.
  3. Клик по объявлениям в медийной сети стоил $0,04 — $0,10 в КМС Google и $0,06 — $0,13 в РСЯ.
  4. Тематика «туризм» стала самой дорогой для поискового продвижения и в Google, и в Яндексе. Стоимость клика составляла $0,68 — $0,98 в Google и $0,2 — $0,31 в Яндексе.
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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