Готово исследование стоимости клика в Google Ads и Яндекс.Директ в России за четвертый квартал 2017 года. Читайте, анализируйте и распределяйте рекламный бюджет максимально эффективно.
Для сравнения — показатели за
Как проводилось исследование
Для России я учитывал данные по 2,8 миллиона кликов в 24 тематиках и 574 городах страны.
Доли анализируемых каналов распределились так:
Google — 1 720 871;
Яндекс — 1 129 881.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- стройматериалы;
- электроника;
- одежда обувь и аксессуары;
- красота и здоровье;
- IT;
- авто;
- доска объявлений;
- туризм;
- недвижимость;
- дом и сад;
- мебель и интерьер;
- обучение;
- страхование;
- финансы;
- тяжелая промышленность и производство;
- канцелярия и полиграфия;
- спортивные товары;
- детские товары;
- подарки;
- гипермаркет;
- новости и инфо;
- доставка товаров из США;
- ювелирные изделия;
- другое.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».
Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.
Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.
Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:
- верхний квартиль (0,75 квантиль);
- медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;
- нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.
Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.
Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.
Сколько стоил клик в Google Ads
Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений
Традиционно, наиболее дорогой канал трафика — поиск. Стоимость клика по поисковому объявлению в четвертом квартале 2017 года в России находилась в диапазоне $0,03 — $0,16.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по регионам
Рейтинг наиболее дорогих регионов в поиске Google
Омская область, Санкт-Петербург, Республика Хакасия и Москва были самыми затратными для поискового продвижения в Google Россия. Здесь стоимость клика находилась в пределах $0,06 — $0,21.
Рейтинг наиболее дешевых регионов в поиске Google
Среди недорогих по стоимости клика в поиске Google оказались Ненецкий автономный округ, Северная Осетия и Ленинградская область. Стоимость клика — в пределах $0,01 — $0,16.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по тематикам
Наиболее дорогими тематиками в России стали: «туризм», «недвижимость», «обучение и финансы». Стоимость клика: в диапазоне $0,25 — $1,08.
Меньше всего за клик платили рекламодатели в тематиках: «подарки», «доски объявлений», «дом и сад». Стоимость клика составляла $0,01 — $0,08.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads по тематикам
Список наиболее дорогих тематик в контекстно-медийной сети (КМС) такой же, как и в поиске. Стоимость клика по медийным объявлениям в тематиках «недвижимость», «обучение и туризм» составляла $0,1 — $0,67.
«Тяжелая промышленность», «красота и здоровье» были наиболее дешевыми тематиками в КМС Google. Клик в этих тематиках стоил $0,03 — $0,06.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads по типам устройств
Трафик со стационарных компьютеров и ноутбуков в России стоит дороже, чем с мобильных устройств и находится в пределах $0,02 — $0,2.
Как изменилась стоимость клика в поисковой сети Google Ads в России за 2017 год
Практически весь год стоимость клика держалась в диапазоне $0,11 — $0,14, но заметно снизилась в четвертом квартале: в декабре цена клика упала до $0,08.
Как изменилась стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в России за 2017 год
На протяжении всего 2017 года стоимость клика в КМС росла: в начале года она составляла $0,05 — $0,07, а к концу года поднялась до $0,08 — $0,1.
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в России в четвертом квартале 2017 года
Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений
Распределение стоимости клика как в поисковой, так и в рекламной сети Яндекса незначительно отличается от нормального.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в четвертом квартале 2017 года составляла $0,06 — $0,15.
Клик в рекламной сети Яндекса обходился рекламодателям немного дешевле: $0,06 — $0,13.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам
Рейтинг наиболее дорогих регионов в поиске Яндекс
В топе наиболее дорогих регионов России для поискового продвижения в Яндекс.Директ — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва, Карелия и Воронежская область. Клик по поисковой рекламе в этих регионах стоил $0,06 — $0,17.
Рейтинг наиболее дешевых регионов в поиске Яндекс
Дагестан, Еврейская автономная область и Мордовия стали самыми дешевыми регионами по стоимости клика в поисковой сети Яндекса, цена клика находилась в диапазоне $0,05 — $0,10.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по тематикам
«Туризм», «одежда», «обувь и аксессуары», «красота и здоровье»— наиболее дорогие тематики для поискового продвижения в Яндекс.Директ, стоимость клика в них составляет $0,14 — $0,31.
«Гипермаркет», «новости и инфо», «подарки» стали самыми дешевыми тематиками в поиске Яндекса в четвертом квартале 2017 года. Клик стоил $0,01 — $0,04.
Стоимость клика в рекламной сети Яндекса по тематикам
Наиболее дорогими тематиками в рекламной сети Яндекса были «одежда», «обувь и аксессуары», «красота и здоровье» и «авто». Стоимость клика в них находилась в пределах $0,08 — $0,22.
«Стройматериалы», «дом и сад» стали самыми дешевыми тематиками со стоимостью $0,05 — $0,11 за клик.
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по типам устройств
По нашим данным, значительной разницы в стоимости клика между типами устройств в России не было.
Как изменилась стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ в России за 2017 год
Особых тенденций к изменению стоимости клика в России за 2017 год в поисковой сети Яндекса не наблюдается. Практически весь год цена находилась в пределах $0,14 — $0,16.
Выводы
- В список наиболее дорогих регионов по стоимости клика в поисковой сети как в Google, так и в Яндекс попали Санкт-Петербург, Ленинградская область и Москва, со стоимостью клика $0,06 — $0,17.
- Стоимость клика в поисковой сети в России составила $0,03 — $0,16 в Google Ads и $0,06 — $0,15 в Яндекс.Директ.
- Клик по объявлениям в медийной сети стоил $0,04 — $0,10 в КМС Google и $0,06 — $0,13 в РСЯ.
- Тематика «туризм» стала самой дорогой для поискового продвижения и в Google, и в Яндексе. Стоимость клика составляла $0,68 — $0,98 в Google и $0,2 — $0,31 в Яндексе.
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