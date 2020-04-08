Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане в первом квартале 2020 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваем данные с третьим кварталом 2019 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные приведенные в исследовании помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию) получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 1,15 миллионов кликов в 14 тематиках и 54 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

доставка цветов;

другое;

заработок онлайн;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

одежда обувь и аксессуары;

спортивные товары;

стройматериалы;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой сети составляет $0,03 – $0,16 (в 2019 году $0,03 – $0,09), а в рекламной сети клик редко стоит дороже $0,07 (в 2019 году $0,03 – $0,08).

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

В рейтинге дорогих регионов в поисковом продвижении лидируют Кызылординская область: $0,03 – $0,19 (в 2019 году $0,03 – $0,1), Мангыстауская и Западно-Казахстанская область: $0,03 – $0,18 (в 2019 году $0,03 – $0,08). Дешевле всего клик стоил в Карагандинской области: $0,03 – $0,15.

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Рекламный клик для поискового продвижения был наиболее дорогим в тематике «Стройматериалы» — $0,17 – $0,26, «Недвижимость» — $0,10 – $0,15, «Одежда и обувь» — $0,07 – $0,19.

Дешевле всего в поиске клик стоил в тематике «Канцелярия и полиграфия»: $0,04 – $0,07 и по сравнению с 2019 годом клик стал дороже на $0,02.

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим в КМС клик был в тематике «Электроника»: $0,07 – $0,12, «Финансы»: $0,04 – $0,1 и «Стройматериалы»: $0,05 – $0,08. Дороже всего клик в рекламной сети Яндекс стоил в тематике «Дом и сад»: $0,02 – $0,05.

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

Стоимость десктопного трафика не изменилась по сравнению с 2019 годом и осталась в диапазоне $0,04 – $0,13. Мобильный трафик стал дороже: сейчас клик с мобильных устройств стоит $0,04 – $0,2 (вместо $0,03 – $0,10 в 2019 году).

6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе в первом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом практически не изменилась и составляет 55%.

Наибольшая доля мобильного трафика была в Жамбылской, Атырауской и Алматинской областях — 60 – 70% (в 2019 году — 45 – 60%). Наименьшая доля мобильного трафика в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях — 50% (в 2019 году 40 – 45%).







7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Доставка еды»: 100% (в 2019 году 55%), далее идут «Обувь и аксессуары» и «Детские товары».

Самая низкая доля мобильного трафика в тематике «Авто» и «Мебель и интерьер».

Выводы