Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане в первом квартале 2020 года

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика и доле мобильного трафика в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравниваем данные с третьим кварталом 2019 года.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Чем полезно это исследование?
Данные приведенные в исследовании помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Например, если вы планируете исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию) получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Как проводилось исследование
Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 1,15 миллионов кликов в 14 тематиках и 54 городах страны.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- IT;
- авто;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- доска объявлений;
- доставка еды;
- доставка цветов;
- другое;
- заработок онлайн;
- канцелярия и полиграфия;
- красота и здоровье;
- мебель и интерьер;
- недвижимость;
- новости и инфо;
- одежда обувь и аксессуары;
- спортивные товары;
- стройматериалы;
- тяжелая промышленность и производство;
- финансы;
- электроника;
- ювелирные изделия.
Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость клика в поисковой сети составляет $0,03 – $0,16 (в 2019 году $0,03 – $0,09), а в рекламной сети клик редко стоит дороже $0,07 (в 2019 году $0,03 – $0,08).
2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов
В рейтинге дорогих регионов в поисковом продвижении лидируют Кызылординская область: $0,03 – $0,19 (в 2019 году $0,03 – $0,1), Мангыстауская и Западно-Казахстанская область: $0,03 – $0,18 (в 2019 году $0,03 – $0,08). Дешевле всего клик стоил в Карагандинской области: $0,03 – $0,15.
3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик
Рекламный клик для поискового продвижения был наиболее дорогим в тематике «Стройматериалы» — $0,17 – $0,26, «Недвижимость» — $0,10 – $0,15, «Одежда и обувь» — $0,07 – $0,19.
Дешевле всего в поиске клик стоил в тематике «Канцелярия и полиграфия»: $0,04 – $0,07 и по сравнению с 2019 годом клик стал дороже на $0,02.
4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик
Наиболее дорогим в КМС клик был в тематике «Электроника»: $0,07 – $0,12, «Финансы»: $0,04 – $0,1 и «Стройматериалы»: $0,05 – $0,08. Дороже всего клик в рекламной сети Яндекс стоил в тематике «Дом и сад»: $0,02 – $0,05.
5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств
Стоимость десктопного трафика не изменилась по сравнению с 2019 годом и осталась в диапазоне $0,04 – $0,13. Мобильный трафик стал дороже: сейчас клик с мобильных устройств стоит $0,04 – $0,2 (вместо $0,03 – $0,10 в 2019 году).
6. Доля мобильного трафика по регионам
Доля мобильного трафика в Яндексе в первом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом практически не изменилась и составляет 55%.
Наибольшая доля мобильного трафика была в Жамбылской, Атырауской и Алматинской областях — 60 – 70% (в 2019 году — 45 – 60%). Наименьшая доля мобильного трафика в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях — 50% (в 2019 году 40 – 45%).
7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик
Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Доставка еды»: 100% (в 2019 году 55%), далее идут «Обувь и аксессуары» и «Детские товары».
Самая низкая доля мобильного трафика в тематике «Авто» и «Мебель и интерьер».
Выводы
- В первом квартале 2020 года стоимость клика в поисковой сети Яндекс стала дороже и составила $0,03 – $0,16 (в 2019 году $0,03 — $0,08).
- Самыми дорогими регионами для поискового продвижения были Кызылординская область: $0,03 – $0,19, Мангыстауская и Западно-Казахстанская область: $0,03 – $0,18. Меньше всего клик стоит в Карагандинской области: $0,03 – $0,15.
- В разрезе тематик наиболее дорогим клик был для таких ниш, как «Стройматериалы» — $0,17 – $0,26, а меньше всего клик стоил в тематике «Канцелярия и полиграфия»: $0,04 – $0,07. По типам устройств, десктопный трафик стоил $0,04 – $0,13, а мобильный $0,04 – $0,2.
- В Q1 2020 года клик в рекламной сети Яндекса остался примерно на том же уровне по сравнению с третьим кварталом 2019 года — $0,03–$0,07. Наиболее дорогими тематиками в РСЯ были «Электроника»: $0,07 – $0,12 и «Финансы»: $0,04 – $0,1. Дешевле всего клик в рекламной сети Яндекс стоил в тематике «Дом и сад»: $0,02 – $0,05.
- Доля мобильного трафика в Яндексе составила 40 – 70%, практически так же, как и 2019 (40 – 60%). Самая высокая доля мобильного трафика наблюдалась в тематиках «Доставка еды», а меньше всего в нише «Авто».
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