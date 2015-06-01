Бизнес

Сколько интернет-пользователей в Одессе — исследование для проекта «Мой Город»
Андрей Чумаченко
12359 3 8
1433161257
10

Чтобы правильно составить стратегию рекламной кампании, важнее всего хорошо знать свою целевую аудиторию. Два месяца назад мы запустили «Мой Город» — краудфандинговую платформу для идей, системно улучшающих Одессу. Мы разработали концепт проекта, нацеленный на каждого одессита, который бывает онлайн. И, соответственно, встал закономерный вопрос: а сколько вообще одесситов имеют доступ к сети? Эту задачу мне удалось решить, и сегодня я расскажу — как. Сколько интернет-пользователей в Одессе — исследование для проекта «Мой Город»

В чём проблема?

Оказалось, ответа на этот вопрос в сети просто нет. Существует несколько компаний, занимающихся исследованием интернет-аудитории Украины, но никто из них не занимался напрямую регионами. Так что пришлось разбираться самостоятельно. Я обратился к десятку различных источников с тем, чтобы вывести хотя бы среднее арифметическое число и взять его за основу. Начал с оценки общего количества жителей города Одессы. Здесь всё оказалось просто: по данным Главного управления статистики в Одесской области, на 1 марта 2015 года в Одессе проживало 1 015 634 человека.

Проникновение

Далее я перешел к оценке проникновения интернета в Одессе. По Одессе таких данных вообще не нашлось, так что пришлось использовать цифры по всей Украине. В свободном доступе мне удалось получить данные из четырех источников. По данным Интернет Ассоциации Украины, на 1 января проникновение составляло 35%. По данным InMind на 1 января 2013 года — 43,5%. На сентябрь того же года Киевский международный институт социологии посчитал проникновение в 49,8%, а самые актуальные данные, которые мне удалось найти на сегодня, — исследование Nielsen, которое на 1 апреля 2014 года оценило проникновение интернета в крупных городах Украины в 54%. В итоге, эти цифры оказались слишком общими и за слишком разный период, так что просто запомним, что они у нас есть.

Посетители

К счастью, я работаю в агентстве интернет-маркетинга и могу получить доступ к еще более интересным данным. В Украине у нас есть несколько клиентов из топ-10 и топ-30 по посещаемости в стране (их посещаемость исчисляется десятками миллионов посещений в месяц). Выбрав двух самых крупных клиентов, я попросил специалистов отсегментировать данные из Google Analytics по Одессе и посчитать количество уникальных заходов за март 2015 года. Цифры меня немного озадачили. Первый показатель — чуть более миллиона уникальных посетителей, второй — более чем миллион триста тысяч. И тут самое время вспомнить о том, что, во-первых, Google Analytics не идеален, а во-вторых, у большинства из нас с вами уже давно не одно устройство для входа в интернет. Дома один компьютер, на работе другой, телефон в кармане — третий… А еще в сумке может лежать планшет, который — четвертый.

Устройства

Взяв за основу весьма устаревшую информацию о проникновении смартфонов и смешав её с собранной ранее информацией из других источников, у меня получилась цифра в 2,3 устройства на 1 человека в среднем. Эта цифра была такой приблизительной, что я написал письмо в Ericsson ConsumerLab и узнал, что они проводили подобное исследование и пришли к выводу, что в городах-миллионниках Украины у 1 жителя в среднем 2,1 устройства. Информация в открытом доступе, уточненная в ряде источников, позволила примерно выяснить количество подключенных одесскими провайдерами квартир (домохозяйств) к интернету — чуть более 300 000.

Люди

Затем я написал в Gemius и получил оценку интернет-пользователей Одессы на 1 января 2015 года в 638 000 человек. Взяв за основу количество устройств на одного одессита в 2,1, я высчитал количество уникальных людей (а не устройств) из данных Google Analytics наших клиентов. Цифры стали более похожи на реальность — 500 тысяч и 650 тысяч человек соответственно. Объединив эти данные с информацией о подключенных домохозяйствах и исследованием Gemius, я вывел среднее арифметическое число, которое, с небольшой долей допущения, можно считать оценкой количества интернет-пользователей Одессы — 520 084 человека. Имея данные о количестве жителей в городе, теперь можно легко посчитать и проникновение интернета, которое составило 51,21% (что, в целом, совпадает с данными, которые мы запомнили в блоке «проникновение»).

Социальные сети

Кстати, начал я с самого простого — посмотрел данные рекламного охвата Facebook и «ВКонтакте» по Одессе. У американской социальной сети показатель пользователей из Одессы равен 260 000 человек, а у российской — 955 241 человек. Сравнив эти цифры с итоговым исследованием, а также взяв во внимание то, как много бот-аккаунтов существует сейчас, я решил не учитывать эти данные в финальном расчете.

Итог

Вот так выглядит таблица, в которой я подсчитывал собранные данные: Таблица, в которой я подсчитывал собранные данные Чтобы быть совсем уже точным в оценке аудитории, я обратился в Государственную службу статистики Украины за демографической оценкой населения Украины. По данным на 2014 год (последние актуальные данные) одесситов в возрасте от 18 до 40 лет — 35,63% от общего населения Одессы. Опираясь на цифры — 1 015 634 человек (население Одессы), 606 493 человека (одесситы с доступом в интернет) и 216 093 человек (одесситы с доступом в интернет в возрасте от 18 до 40 лет) я смог поставить четкий ориентир и цели для проекта «Мой Город»: Инфографика: ориентиры и цели для проекта «Мой город»

3
3
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
работа в Google Analytics статистика и аналитика интернет-пользователи Одессы интернет-аудитория Одессы проникновение интернета исследование интернет-аудитории
Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

Больше постов

Комментарии (8)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok