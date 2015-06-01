Сколько интернет-пользователей в Одессе — исследование для проекта «Мой Город»

Чтобы правильно составить стратегию рекламной кампании, важнее всего хорошо знать свою целевую аудиторию. Два месяца назад мы запустили «Мой Город» — краудфандинговую платформу для идей, системно улучшающих Одессу. Мы разработали концепт проекта, нацеленный на каждого одессита, который бывает онлайн. И, соответственно, встал закономерный вопрос: а сколько вообще одесситов имеют доступ к сети? Эту задачу мне удалось решить, и сегодня я расскажу — как.

В чём проблема?

Оказалось, ответа на этот вопрос в сети просто нет. Существует несколько компаний, занимающихся исследованием интернет-аудитории Украины, но никто из них не занимался напрямую регионами. Так что пришлось разбираться самостоятельно. Я обратился к десятку различных источников с тем, чтобы вывести хотя бы среднее арифметическое число и взять его за основу. Начал с оценки общего количества жителей города Одессы. Здесь всё оказалось просто: по данным Главного управления статистики в Одесской области, на 1 марта 2015 года в Одессе проживало 1 015 634 человека.

Проникновение

Далее я перешел к оценке проникновения интернета в Одессе. По Одессе таких данных вообще не нашлось, так что пришлось использовать цифры по всей Украине. В свободном доступе мне удалось получить данные из четырех источников. По данным Интернет Ассоциации Украины, на 1 января проникновение составляло 35%. По данным InMind на 1 января 2013 года — 43,5%. На сентябрь того же года Киевский международный институт социологии посчитал проникновение в 49,8%, а самые актуальные данные, которые мне удалось найти на сегодня, — исследование Nielsen, которое на 1 апреля 2014 года оценило проникновение интернета в крупных городах Украины в 54%. В итоге, эти цифры оказались слишком общими и за слишком разный период, так что просто запомним, что они у нас есть.

Посетители

К счастью, я работаю в агентстве интернет-маркетинга и могу получить доступ к еще более интересным данным. В Украине у нас есть несколько клиентов из топ-10 и топ-30 по посещаемости в стране (их посещаемость исчисляется десятками миллионов посещений в месяц). Выбрав двух самых крупных клиентов, я попросил специалистов отсегментировать данные из Google Analytics по Одессе и посчитать количество уникальных заходов за март 2015 года. Цифры меня немного озадачили. Первый показатель — чуть более миллиона уникальных посетителей, второй — более чем миллион триста тысяч. И тут самое время вспомнить о том, что, во-первых, Google Analytics не идеален, а во-вторых, у большинства из нас с вами уже давно не одно устройство для входа в интернет. Дома один компьютер, на работе другой, телефон в кармане — третий… А еще в сумке может лежать планшет, который — четвертый.

Устройства

Взяв за основу весьма устаревшую информацию о проникновении смартфонов и смешав её с собранной ранее информацией из других источников, у меня получилась цифра в 2,3 устройства на 1 человека в среднем. Эта цифра была такой приблизительной, что я написал письмо в Ericsson ConsumerLab и узнал, что они проводили подобное исследование и пришли к выводу, что в городах-миллионниках Украины у 1 жителя в среднем 2,1 устройства. Информация в открытом доступе, уточненная в ряде источников, позволила примерно выяснить количество подключенных одесскими провайдерами квартир (домохозяйств) к интернету — чуть более 300 000.

Люди

Затем я написал в Gemius и получил оценку интернет-пользователей Одессы на 1 января 2015 года в 638 000 человек. Взяв за основу количество устройств на одного одессита в 2,1, я высчитал количество уникальных людей (а не устройств) из данных Google Analytics наших клиентов. Цифры стали более похожи на реальность — 500 тысяч и 650 тысяч человек соответственно. Объединив эти данные с информацией о подключенных домохозяйствах и исследованием Gemius, я вывел среднее арифметическое число, которое, с небольшой долей допущения, можно считать оценкой количества интернет-пользователей Одессы — 520 084 человека. Имея данные о количестве жителей в городе, теперь можно легко посчитать и проникновение интернета, которое составило 51,21% (что, в целом, совпадает с данными, которые мы запомнили в блоке «проникновение»).

Социальные сети

Кстати, начал я с самого простого — посмотрел данные рекламного охвата Facebook и «ВКонтакте» по Одессе. У американской социальной сети показатель пользователей из Одессы равен 260 000 человек, а у российской — 955 241 человек. Сравнив эти цифры с итоговым исследованием, а также взяв во внимание то, как много бот-аккаунтов существует сейчас, я решил не учитывать эти данные в финальном расчете.

Итог

Вот так выглядит таблица, в которой я подсчитывал собранные данные: Чтобы быть совсем уже точным в оценке аудитории, я обратился в Государственную службу статистики Украины за демографической оценкой населения Украины. По данным на 2014 год (последние актуальные данные) одесситов в возрасте от 18 до 40 лет — 35,63% от общего населения Одессы. Опираясь на цифры — 1 015 634 человек (население Одессы), 606 493 человека (одесситы с доступом в интернет) и 216 093 человек (одесситы с доступом в интернет в возрасте от 18 до 40 лет) я смог поставить четкий ориентир и цели для проекта «Мой Город»: