Сколько средств нужно вложить в рекламу для привлечения клиента? Спрогнозировать это просто, если знаете коэффициент конверсии и среднюю стоимость клика в вашей тематике и регионе.
Чтобы понять, как дорого обходятся рекламодателям клики по объявлениям в разных странах и тематиках, я проанализировал стоимость клика в Google Ads за первый квартал 2016 года.
Что я исследовал?
Я сосредоточился на стоимости клика, потому что провести анализ стоимости конверсии достаточно тяжело: коэффициент конверсии во многом зависит от конкурентоспособности ценового предложения, качества сайта и предоставляемого сервиса, к тому же индетификатор (id) целевой конверсии в представлениях Google Analytics отличается.
Чтобы проанализировать стоимость клика в Google Ads, я собрал информацию из выборки проектов агентства.
Вводные цифры:
- 8,5 млн кликов;
- 21 тематика;
- 6 527 городов из 104 стран (преимущественно Украина, Казахстан, Россия и Болгария).
Полученную информацию структурировал по городам, странам и классифицировал в зависимости от тематики рекламируемого проекта.
Получились следующие категории:
- недвижимость;
- туризм;
- обучение;
- финансы;
- канцелярия и полиграфия;
- IT;
- мебель и интерьер;
- тяжелая промышленность и производство;
- стройматериалы;
- электроника;
- одежда обувь и аксессуары;
- доставка товаров из США;
- гипермаркет;
- красота и здоровье;
- спортивные товары;
- дом и сад;
- авто;
- подарки;
- детские товары;
- новости и инфо;
- другое.
Для получения и обработки массивов данных был использован язык R, а для визуализации — Microsoft Excel 2016 и Power BI.
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Стоимость клика в разных странах
В отчет выведены страны, в которых количество кликов превышает 3 тысячи. Сначала посмотрим на стоимость клика в поисковой и контекстно-медийной сети (КМС) в разрезе стран.
Сколько стоил клик в поисковой сети?
Наиболее дешевый поисковый трафик был в Казахстане — в два раза дешевле, чем в России и Украине. Стоимость клика по поисковым кампаниям в США составила $2 доллара. Соответственно, чтобы привлечь клиента в Штатах при уровне конверсии 1,5%, придется потратить $135.
На карте можно увидеть соотношение стоимости клика в поисковой сети по странам: красным цветом помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой стоимостью. Стоимость клика по тематикам в поисковой сети Google в разрезе стран выглядит следующим образом:
Самые дорогие тематики для продвижения в поиске Google — недвижимость, канцелярия, полиграфия и финансы. В каждой из этих категорий разные страны-лидеры по стоимости клика: в категории «недвижимость» самый дорогой клик в России, в тематике «канцелярия и полиграфия» — в Украине, финансовая отрасль наиболее дорогая в Болгарии.
Самые дешевые тематики в Украине — авто, туризм и спортивные товары, в России дешевле всего продвигать товары и услуги в категориях подарков, финансов и спортивной индустрии. В Болгарии наиболее привлекательна для продвижения в поиске Google сфера промышленности и детских товаров. В Казахстане дешевле всего стоят клики в тематиках информационных порталов и стройматериалов.
Сколько стоил клик в контекстно-медийной сети?
В контекстно-медийной сети ситуация несколько иная: из десяти представленных стран наиболее дешевый трафик в КМС приходится на Кипр, Марокко и Болгарию. Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Казахстане в два раза выше, чем в перечисленных странах. В России и Украине в первом квартале 2016 клик по медийному объявлению обходился в $0,04.
Общая информация о стоимости клика в контекстно-медийной сети по странам: Стоимость клика по тематикам в контекстно-медийной сети в разрезе стран выглядит следующим образом:
В контекстно-медийной сети Google дороже всего обходится продвижение сферы финансов, IT-индустрии, одежды и недвижимости.
В Украине дешевле всего обойдется ротация объявлений в тематиках туризма и спортивных товаров.
В России дешевыми тематиками являются производство и электроника.
В Болгарии не замечено большой зависимости стоимости клика от тематики: клик по объявлению в КМС Google вам обойдется в $0,02–0,04 цента, независимо от категории предлагаемых товаров или услуг.
Самыми выгодными для показов в контекстно-медийной сети Google в Казахстане являются информационные порталы и недвижимость.
В каких городах самая высокая стоимость клика?
Самые дорогие города России
Список самых дорогих городов России вполне предсказуем: Москва, Сочи, Нижний Тагил, Тольятти и Санкт-Петербург.
Стоимость клика в контестно-медийной сети по городам России практически не отличается и составляет $0,04–0,06.
Наиболее дорогие города Украины
В Украине стоимость клика в поиске практически не зависит от города и держится на уровне $0,08–0,09.
Среди проанализированных городов выделяется только Ирпень, расположенный в Киевской области: стоимость клика в первом квартале 2016 года здесь составила $0,31. В данном случае это объясняется тем, что 43% закупленного в этом городе трафика пришлось на тематику «недвижимость», стоимость клика в которой значительно выше.
Анализ трафика, закупленного в городе Ирпень, в разрезе тематик:
Самые дорогие города Болгарии
В Болгарии ситуация по стоимости клика в самых дорогих городах схожа с Украиной: по всем городам, входящим в топ 20, стоимость клика в поиске составляет $0,07, КМС — $0,02–0,03.
Как можно использовать данные исследования?
Выбрать регион продвижения
Зная, в каких населенных пунктах конкуренция по вашей тематике ниже, можно запустить рекламу с соответственным таргетингом и более низкой ценой за клик. При определении геотаргетинга также важно учитывать интерес к предлагаемым товарам и услугам в выбранном регионе — о том, как это сделать с помощью Google Trends, мы уже рассказывали в одном из постов в блоге.
Оценить целесообразность продвижения товаров и услуг
Если вы знаете конверсионность сайта и стоимость клика, то можете с помощью простых математических действий вычислить стоимость привлечение лида. К примеру, в ходе исследования мы выяснили, что стоимость клика в тематике «электроника» в Украине — 0,10$. При условии, что конверсионность вашего сайта 0,75%, стоимость лида можно вычислить так: 0,10$ / 0,75% = 13,33$.
Спланировать бюджет на рекламные кампании
Зная стоимость привлечения клиента и объем необходимых лидов, легко оценить планируемый бюджет рекламной кампаний. Например, теперь вы знаете, что для привлечения 100 лидов при коэффициенте конверсии 0,75% в тематике «электроника» понадобится 13,33$ * 100 ~ 1350$.
Выводы
Подобное исследование я планирую проводить ежеквартально, а пока подведем краткие итоги первого анализа стоимости клика.
В первом квартале 2016 года самые дорогие тематики в поиске:
- недвижимость;
- канцелярия;
- полиграфия, финансы.
В контекстно-медийной сети дороже всего было продвижение в таких тематиках:
- финансы;
- IT;
- одежда, обувь и аксессуары.
Самые дешевые тематики в поиске и КМС совпадают:
- подарки;
- детские товары;
- новости и инфо.
Готов обсудить детали исследования в комментариях.
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