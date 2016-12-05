Сколько стоил клик в Google Ads в первом квартале 2016 — исследование Netpeak

Сколько средств нужно вложить в рекламу для привлечения клиента? Спрогнозировать это просто, если знаете коэффициент конверсии и среднюю стоимость клика в вашей тематике и регионе.

Чтобы понять, как дорого обходятся рекламодателям клики по объявлениям в разных странах и тематиках, я проанализировал стоимость клика в Google Ads за первый квартал 2016 года.

Что я исследовал?

Я сосредоточился на стоимости клика, потому что провести анализ стоимости конверсии достаточно тяжело: коэффициент конверсии во многом зависит от конкурентоспособности ценового предложения, качества сайта и предоставляемого сервиса, к тому же индетификатор (id) целевой конверсии в представлениях Google Analytics отличается.

Чтобы проанализировать стоимость клика в Google Ads, я собрал информацию из выборки проектов агентства.

Вводные цифры:

8,5 млн кликов;

21 тематика;

6 527 городов из 104 стран (преимущественно Украина, Казахстан, Россия и Болгария).

Полученную информацию структурировал по городам, странам и классифицировал в зависимости от тематики рекламируемого проекта.

Получились следующие категории:

недвижимость;

туризм;

обучение;

финансы;

канцелярия и полиграфия;

IT;

мебель и интерьер;

тяжелая промышленность и производство;

стройматериалы;

электроника;

одежда обувь и аксессуары;

доставка товаров из США;

гипермаркет;

красота и здоровье;

спортивные товары;

дом и сад;

авто;

подарки;

детские товары;

новости и инфо;

другое.

Для получения и обработки массивов данных был использован язык R, а для визуализации — Microsoft Excel 2016 и Power BI.

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Стоимость клика в разных странах

В отчет выведены страны, в которых количество кликов превышает 3 тысячи. Сначала посмотрим на стоимость клика в поисковой и контекстно-медийной сети (КМС) в разрезе стран.

Сколько стоил клик в поисковой сети?

Наиболее дешевый поисковый трафик был в Казахстане — в два раза дешевле, чем в России и Украине. Стоимость клика по поисковым кампаниям в США составила $2 доллара. Соответственно, чтобы привлечь клиента в Штатах при уровне конверсии 1,5%, придется потратить $135.

На карте можно увидеть соотношение стоимости клика в поисковой сети по странам: красным цветом помечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой стоимостью. Стоимость клика по тематикам в поисковой сети Google в разрезе стран выглядит следующим образом:

Самые дорогие тематики для продвижения в поиске Google — недвижимость, канцелярия, полиграфия и финансы. В каждой из этих категорий разные страны-лидеры по стоимости клика: в категории «недвижимость» самый дорогой клик в России, в тематике «канцелярия и полиграфия» — в Украине, финансовая отрасль наиболее дорогая в Болгарии.

Самые дешевые тематики в Украине — авто, туризм и спортивные товары, в России дешевле всего продвигать товары и услуги в категориях подарков, финансов и спортивной индустрии. В Болгарии наиболее привлекательна для продвижения в поиске Google сфера промышленности и детских товаров. В Казахстане дешевле всего стоят клики в тематиках информационных порталов и стройматериалов.

Сколько стоил клик в контекстно-медийной сети?

В контекстно-медийной сети ситуация несколько иная: из десяти представленных стран наиболее дешевый трафик в КМС приходится на Кипр, Марокко и Болгарию. Стоимость клика в контекстно-медийной сети в Казахстане в два раза выше, чем в перечисленных странах. В России и Украине в первом квартале 2016 клик по медийному объявлению обходился в $0,04.

Общая информация о стоимости клика в контекстно-медийной сети по странам: Стоимость клика по тематикам в контекстно-медийной сети в разрезе стран выглядит следующим образом:

В контекстно-медийной сети Google дороже всего обходится продвижение сферы финансов, IT-индустрии, одежды и недвижимости.

В Украине дешевле всего обойдется ротация объявлений в тематиках туризма и спортивных товаров.

В России дешевыми тематиками являются производство и электроника.

В Болгарии не замечено большой зависимости стоимости клика от тематики: клик по объявлению в КМС Google вам обойдется в $0,02–0,04 цента, независимо от категории предлагаемых товаров или услуг.

Самыми выгодными для показов в контекстно-медийной сети Google в Казахстане являются информационные порталы и недвижимость.

В каких городах самая высокая стоимость клика?

Самые дорогие города России

Список самых дорогих городов России вполне предсказуем: Москва, Сочи, Нижний Тагил, Тольятти и Санкт-Петербург.

Стоимость клика в контестно-медийной сети по городам России практически не отличается и составляет $0,04–0,06.

Наиболее дорогие города Украины

В Украине стоимость клика в поиске практически не зависит от города и держится на уровне $0,08–0,09.

Среди проанализированных городов выделяется только Ирпень, расположенный в Киевской области: стоимость клика в первом квартале 2016 года здесь составила $0,31. В данном случае это объясняется тем, что 43% закупленного в этом городе трафика пришлось на тематику «недвижимость», стоимость клика в которой значительно выше.

Анализ трафика, закупленного в городе Ирпень, в разрезе тематик:

Самые дорогие города Болгарии

В Болгарии ситуация по стоимости клика в самых дорогих городах схожа с Украиной: по всем городам, входящим в топ 20, стоимость клика в поиске составляет $0,07, КМС — $0,02–0,03.

Как можно использовать данные исследования?

Выбрать регион продвижения

Зная, в каких населенных пунктах конкуренция по вашей тематике ниже, можно запустить рекламу с соответственным таргетингом и более низкой ценой за клик. При определении геотаргетинга также важно учитывать интерес к предлагаемым товарам и услугам в выбранном регионе — о том, как это сделать с помощью Google Trends, мы уже рассказывали в одном из постов в блоге.

Оценить целесообразность продвижения товаров и услуг

Если вы знаете конверсионность сайта и стоимость клика, то можете с помощью простых математических действий вычислить стоимость привлечение лида. К примеру, в ходе исследования мы выяснили, что стоимость клика в тематике «электроника» в Украине — 0,10$. При условии, что конверсионность вашего сайта 0,75%, стоимость лида можно вычислить так: 0,10$ / 0,75% = 13,33$.

Спланировать бюджет на рекламные кампании

Зная стоимость привлечения клиента и объем необходимых лидов, легко оценить планируемый бюджет рекламной кампаний. Например, теперь вы знаете, что для привлечения 100 лидов при коэффициенте конверсии 0,75% в тематике «электроника» понадобится 13,33$ * 100 ~ 1350$.

Выводы

Подобное исследование я планирую проводить ежеквартально, а пока подведем краткие итоги первого анализа стоимости клика.

В первом квартале 2016 года самые дорогие тематики в поиске:

недвижимость;

канцелярия;

полиграфия, финансы.

В контекстно-медийной сети дороже всего было продвижение в таких тематиках:

финансы;

IT;

одежда, обувь и аксессуары.

Самые дешевые тематики в поиске и КМС совпадают:

подарки;

детские товары;

новости и инфо.

Готов обсудить детали исследования в комментариях.