Ссылки на сайт. Как заставить Google вам верить

Всем салют! Сегодняшняя пятиминутка посвящена ссылкам. Мы пройдемся по вариантам проставления ссылок и выберем наилучший. Оригинал данной пятиминутки находится на сеомозе.

Итак, давайте представим обычный вариант того, как появляются ссылки на сайт:

Ссылки на сайт - структура 1

В данном случае мы получаем 4 ссылки с различных доменов. В противовес этой картинке представим другой вариант, где мы так же получаем 4 ссылки, но они все стоят с одного домена, просто с разных страниц:

Вариант 2 - Ссылки на сайт

Рэнд уверяет нас, что во второй случай нереально проигрывает перед первым вариантом. Даже если эти ссылки стоят со страниц с более высоким PR, у них лучше анкорный текст, они более релевантны и т.д. (конечно, не надо приводить в пример 4 ссылки с 4 г. блогов и 4 ссылки с одного домена New York Times обойдемся без крайностей). В первом варианте Google и другие ПС оценивают сайт как более трастовый. В процессе экспериментов, пришли к такой модели:

Лучшая структура ссылок на сайт

Итак, у нас есть сайт с определенным количеством страниц и есть три других сайта, которые ссылаются на страницы нашего сайта.

Вопрос: будет ли такая система эффективной?

Оказалось, что эта система очень эффективна. Чтобы яснее себе представить, как такое бывает, мы можем представить себе наш блог, который ссылается периодически на СЕОмоз (на разные страницы). Точно так же на СЕОмоз ссылаются другие блогеры и не только (вот вам и пример, кстати, реализации фразы "контент из зе кинг". Пусть кричат, что она избита и все такое, но оно работает и мы тоже ссылаемся на СЕОмоз без какой-то платы за это. В этом и различие, я думаю, между нашим SEO и их. Они побуждают людей к творчеству. Но это так... лирика). Вот, в общем-то и все, что я хотел сказать в этом посте. Слушающий да услышит, смотрящий да увидит! Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире! :]