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SMM

Манифест за чистый Twitter
Андрей Чумаченко
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Сложность: норм норм
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Я, как и большинство моих друзей-коллег, нахожусь в социальной сети Twitter уже довольно давно. Эта социальная сеть пережила, да и продолжает переживать, целую волну неприятия у нас в стране («что за тупая система с ограничением в 140 символов?!»), но, тем не менее, есть довольно большое сообщество твиплов, живущих в Одессе, ведущих свои микроблоги, обменивающихся новостями. Twitter-сообщества только зарождаются у нас в стране, а уже до нельзя оккупированы спамерами. Во всех нормальных городах можно узнать новости своего города просто набрав хеш-тег города. Давайте вспомним банально последний случай с хештегом #minsk (когда после вчерашнего теракта самую последнюю информацию о произошедшем можно было получить именно оттуда). А теперь посмотрите, что творится у нас:

спамные новости

Итак, это — мой манифест. Манифест против спама в одесском хеш-теге, за чистый Twitter.

И если тебе это не безразлично — помоги сделать нашу Twitter-ленту чище!

Для этого зайди на хештег Одессы, открой страницы всех новостных ботов и выбери на каждом «report for spam»:

Report for spam

Вот, для удобства, самые активные новостные Twitter-боты, гадящие в #Odessa: most_odessa Odessa_Novosti odessa_daily newsodessa Чем больше людей сделают это, тем быстрее администрация Twitter’a закроет эти аккаунты и мы сможем узнавать и обмениваться действительно актуальными одесскими новостями в Twitter. Расскажи о манифесте своим друзьям в Twitter’е. Помни — ты можешь изменить все, вместе мы сила! Мой профиль в Twitter - Stalker_od и я уже добавил в спам-лист этих ботов. Я не являюсь представителем каких-либо партий, политических сил или нефтяных магнатов. Я просто хочу общаться в удобном и чистом пространстве.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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соцмедиа
Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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