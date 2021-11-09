Українізація інтернет-маркетингу. Тонкощі перекладу і словник термінів

Класична порада Максима Рильського «Не бійтесь заглядати у словник» — завжди актуальна, навіть в епоху цифрових технологій. Але що робити, якщо в словнику потрібного слова немає? Саме від цього страждають інтернет-маркетологи і ті, хто про інтернет-маркетинг пише. Галузь розвивається, українізується, а мова за цим не встигає. То ж спробуємо трохи допомогти — розберемось у причинах та почнемо укладати словник.

Перекладати треба з англійської. Але як?

Більшість термінів інтернет-маркетингу прийшли до нас з англійської мови. Лінгвісти кажуть, щоб зробити адекватний переклад, потрібно володіти і практичними, і теоретичними знаннями. Та ще й не просто передати інформацію, а зберегти функцію оригіналу. Для цього варто провести паралелі між культурами мов. А під час перекладу керуватися не лише мовною інтуїцією, а й словниками останніх років видання.

Юлія Сидоренко, лінгвіст

Коли у наявності є декілька словників приблизно одного часу видання, то пріоритети наступні: стандарт, галузева енциклопедія, галузевий словник, універсальна енциклопедія. Труднощі при перекладі термінів полягають у необхідності мати знання з тієї галузі, якої стосується переклад, і знання термінології рідною мовою.

Прийоми перекладу термінів

Транслітерація/транскрипція — побуквенна чи пофонемна передача слова за допомогою алфавіту мови перекладу: беклінк — backlink, слоган — slogan.



Але тут треба пам’ятати про «фальшивих друзів перекладача». Приміром, data — дані, а не дата, instance — приклад, а не інстанція, stimulation — заохочення а не стимуляція. Тобто через транслітерацію може відбутися викривлення смислу тексту.

Калькування — дослівний або буквальний переклад, застосовується для більш складних за структурою термінів. При цьому відповідником вибирається, як правило, перший за порядком відповідник у словнику. Наприклад: image recognition — розпізнавання зображення, competitive advantage — конкурентна перевага. Описовий переклад. Цей прийом має сенс, коли у рідній мові немає відповідника для якогось терміна. Приклад: holding gain — дохід від збільшення вартості активів; inessentials — предмети не першої необхідності. Переклад за допомогою лексичного еквіваленту — постійний лексичний відповідник, який співпадає із значенням слова. Приміром, mail у значенні «пошта».

Що на практиці

У маркетинговій лексиці найбільш поширеним та ефективним прийомом перекладу стає саме калькування чи транслітерація.

Юлія Сидоренко, лінгвіст

Еквівалентний переклад не користується такою популярністю. Бо кальковані або транскодовані лексичні одиниці швидко з’являються і поширюються, тоді як пошук відповідника займає певний час. А ще ж необхідно вмотивувати заміну та пояснити вибір відповідника.

Часу не це немає. Бренди, що обирають комунікацію українською, просто беруть і перекладають.

Яна Меркотан, керівник відділу маркетингу в Kacho Group

Часто для презентацій та стратегій ми просто використовуємо англомовну термінологію або взагалі робимо презентації англійською. Деякі терміни дуже органічно звучать українською мовою. Приміром, відеомейкер, піарниця, персоналізація. Інші просто перекладаємо: Інстаграм стрічка, відвідувачі сайту, охоплення тощо. Загалом, проблем з цим не виникає.

А як все ж таки виникають, пропонуємо перелік найбільш популярних маркетингових термінів. Зрозуміло, що більшість з них вам знайомі. Але тут головне не пояснення, а написання.

Акаунт (від англ. account) — запис, що містить набір відомостей, які користувач передає будь-якій комп'ютерній системі.

Веб-пуш (від англ. web push) — вікно, яке спливає поверх сторінки, відкритої у браузері. Контент пуш-повідомлення залежить від специфіки ресурсу. Пуші можна розсилати у будь-який час, при цьому одержувачу не обов'язково бути в момент відправлення онлайн, у певному додатку або використовувати свій гаджет. Повідомлення у будь-якому випадку буде доставлено.

Великі дані (від англ. Big Data) — поєднання структурованих, напівструктурованих та неструктурованих даних, що надходять з високою швидкістю і в дуже великих обсягах.

Вибухове зростання (від англ. Growth Hacking) — напрям маркетингу, що орієнтований на вибухове зростання трафіку та попиту на продукт. Фішка Growth Hacking — знайти нестандартний підхід , який призведе до бусту без додаткових вкладень.

Читайте про українізацію інтернет-маркетингу:

Віджет (від англ. widget) — елемент сайту, який закликає відвідувача вчинити певну дію: замовлення зворотнього дзвінка, підписка на розсилку тощо.

Заклик до дії (CTA, Call To Action) — графічний або текстовий елемент (приміром, кнопка), мотивуючий і такий, що підштовхує споживача до логічного завершення угоди (купівлі) або переходу на черговий етап воронки продажів.

Застосунок (від англ. application, application software, app) — програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, розроблене для конкретної платформи.

Інтент (від англ. intention) — намір користувача, виражений у словесній формі та вписаний у Пошук.

Інфлюенсер-маркетинг (від англ. Influencer Marketing) — просування за допомогою авторитетних у цільової аудиторії медійних особистостей в соцмережах. Розрізняють мікроінфлюенсерів (порівняно невелика аудиторія — від 5 до 100 тис. осіб, але високий рівень довіри і залучення), середніх інфлюенсерів (від 100 тис. до 1 млн осіб) і макроінфлюенсерів (понад 1 млн осіб). Українською зустрічаємо також термін «інфлюенс-маркетинг». Якщо в перекладі керуватися прийомом транслітерації, то доречний варіант із закінченням -ер.

Ми ж іноді пишемо і про інфлюенс-маркетинг . Каємось.

Кастомер джорней (від англ. customer journey) — шлях покупця, який він проходить від виникнення потреби в товарі до моменту покупки або перетворення на фаната бренду.

Коефіцієнт конверсії (від англ. conversion rate) — показник, який демонструє, наскільки виправдані ваші маркетингові витрати, і наскільки комерційний сайт в цілому відповідає цілям, що стоять перед бізнесом. Розраховується стандартний CR наступним чином: кількість відвідувачів, які здійснили цільову дію, ділиться на загальне число візитів і множиться на 100%.

Коллтрекінг (від англ. call tracking) — технологія відстеження дзвінків, яка дає можливість аналізувати ефективність рекламних джерел.

Коллбек (від англ. call back) — функція зворотнього виклику, а також можливість створити заявку на зворотній дзвінок з боку зовнішнього абонента.

Кроссейл (від англ. сross-sell) — маркетинговий хід мотивації покупців до придбання додаткових товарів чи послуг. Покупця делікатно підводять до можливості придбати супутні товари до вже купленого. Приміром, краватка до сорочки, чохол до смартфону, соус до картоплі фрі.

Кукі (від англ. cookie) — маленькі фрагменти даних, які відправляються веб-сервером і зберігаються на комп'ютері користувача.

Латентно-семантичний індекс (від англ. Latent semantic analysis, LSI) — дозволяє пошукачам аналізувати вміст сторінки з погляду смислового наповнення. Так вони можуть рекомендувати читачам найбільш релевантні та «якісні» тексти. При цьому робот звертає увагу не тільки на самі ключі, а й на словоформи, синоніми. Наприклад, якщо у статті згадуються слова «гол», «м'яч», «ворота», пошуковик зрозуміє, що мова про футбол. Навіть коли це слово жодного разу не згадується у контенті.

Лінкбілдінг (від англ. linkbuilding) — комплекс заходів, спрямованих на отримання посилань із сторонніх ресурсів. З погляду пошукових систем, чим більше релевантних сайтів посилається на майданчик, тим вища його репутація.

Маслайкінг (від англ. massliking) — процес автоматичного проставлення лайків на нові записи і коментарі користувачів в Інстаграм.

Мета-теги (від англ. meta tags) — елементи в HTML-коді, які потрібні, щоб повідомити пошуковій системі інформацію про вміст сторінки. Мета-теги Title, Description та Keywords ніяк не відображаються на сайті, їх можна побачити лише у коді, у тезі head. Коли користувач забиває запит у рядку пошуку, система може сформувати результат видачі, використовуючи мета-теги.

Пагінація (від англ. pagination) — посторінкове виведення інформації на одній сторінці. Іншими словами — це розбивка великого масиву даних на невеликі за обсягом сторінки. Причому з відображенням нумерованої навігації. Найчастіше пагінація сторінок застосовується в інтернет-магазинах — у категоріях та розділах. Також вона зустрічається у блогах, де опубліковано дуже багато статей.

Показник відмов (від англ. bounce rate) — відсоток користувачів, які здійснили візит на сайт, але залишили його безпосередньо зі сторінки входу. Зазвичай, це негативний фактор, що впливає на ранжування у пошукових системах, незалежно від причин відмов і мінімального часу перегляду сторінки.

Поп-ап (від англ. рop-up) — елемент інтерфейсу, який відображається поверх веб-сторінки у браузері. Він раптово «спливає» без запиту користувача або з'являється по кліку. Поп-ап може пропонувати передплату на розсилку, зробити замовлення зворотнього дзвінка, залишити контакти, щоб отримати скидку.

Ранжування (від англ. ranging) — сортування результатів видачі по запитах користувачів, що застосовується пошуковими системами. При ранжуванні пошукова система аналізує сайти, розставляючи їх в певному порядку в результатах видачі.

Таргетинг (від англ. target) — рекламний механізм, який використовується для виділення з усієї аудиторії тільки цільових користувачів і показу інформації саме їм. Так, наприклад, географічний таргетинг відображає рекламу людям, які обмежені певним регіоном, обраним рекламодавцем, а часовий таргетинг дає можливість обмежити показ рекламних відомостей в залежності від часу, дня, тижня або року.

Хлібні крихти (від англ. bread crumbs) — елемент навігації по веб-сайту, який виглядає як розташований під шапкою горизонтальний ланцюжок, що відображає розгорнутий шлях від головної до сторінки, що переглядається. Виглядає це приблизно так: Головна — Розділ — Підрозділ — Документ.

Це лише невелика кількість слів, якими перенасичена маркетингова лексика. Вже готуємо розширений перелік. Якщо маєте проблеми з певним терміном, пишіть у коментарях. Разом розберемось і додамо до словника.