В агентстве Netpeak сейчас работают 87 специалистов. За время существования агентства, у нас проработало еще 95 человек, по разным причинам сменивших место работы. Среди них были те, кто не проходили испытательный срок - наши условия или нагрузка могли оказаться слишком тяжелыми, либо же соискатель не справлялся с обязанностями по нашему мнению. Были и те, кто уходили в другие компании - на большую зарплату, на высокую должность, в другую сферу деятельности. Были и те, кто были вынуждены оставить Netpeak по личным причинам - чаще всего из-за переезда в другой город/страну. Но основное, что нам особо приятно заявить и осознать - мы никогда никого не обидели, не обманули и не недооценили. Кстати то, что вы сейчас читаете, ничто иное как рекламный пост о том, как у нас хорошо. Написать его довольно легко, так как у нас действительно хорошо. И причина написания такого поста тоже проста - нам нужна свежая кровь и то, что называется в английском языке "sharp mind". Прямо сейчас мы разыскиваем двух Project Managerов, трех PHP-шников, веб-дизайнера, юзабилити-специалиста, аккаунт-менеджеров, интернет-маркетологов и менеджеров по продажам в Киеве или Одессе.

В общем мы активно развиваемся. Мы растем и растим серьезную, умную и дружную команду, которой предстоят великие свершения. Все, что мы сделали на сегодня - мелочь, самое важное и интересное только впереди. Для хороших людей нам не жалко практически ничего - печеньки с кофе, кикер и аэрохоккей, футболы по вторникам, занятия по английскому с преподавателем из Калифорнии, возможность заниматься всякой дуристикой типа harlem shake... И даже больше - хорошим людям мы платим зарплату, мотивируем бонусами и процентами, развиваем книгами и семинарами, увековечиваем их в статьях и выступлениях на конференциях. Итак, если вы хороший человек (а может быть вы хороший человек, который знает другого хорошего человека), если вы перешли по ссылке в раздел «Карьера в Netpeak» и прочитали описание, если вы подходите нам и мы подходим вам - пишите, ведь мы ищем именно вас!