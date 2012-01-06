SMM-фейл Volkswagen
Катерина Коламбет
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Уже несколько месяцев Greenpeace в Великобритании противостоит корпоративной стратегии Volkswagen касательно игнорирования новых законов по защите окружающей среды в Европе.

Greenpeace в Великобритании противостоит корпоративной стратегии Volkswagen

Новый этап "войны" - создание сайта Dark Side, где они призывают присоединиться к восстанию. Уже восстали 488 488 человек. В качестве "заманухи".

Чтобы поддержать восстание, нужно подписать манифест. Те, кто поддерживают восстание, могут посмотреть сразу и второй эпизод. Основной месседж: There is good in Volkswagen. We feel it…

Наш дом - планета Земля - в опасности. Volkswagen выступает против законов по защите окружающей среды, которым мы должны следовать, чтобы нашу планету не постигла участь Алдераан. Но не всё потеряно. Есть и хорошее в Volkswagen. Все, кто поддерживают восстание, требуют чтобы Volkswagen перешел на Светлую сторону силы и дал нашей планете шанс.

И далее следуют вполне конкретные условия и аргументы - рекомендую ознакомиться. Volkswagen UK как бы не замечает эту кампанию и кто-то во вторник постит вполне невинный статус в Facebook:

Надеемся, вы фантастически отметили Новый Год. Есть ли у вас какие-либо пожелания - что бы вы хотели, чтобы мы сделали в этом году?

И понеслось! На данную минуту: 1 117 комментариев, 94 лайка, 65 репостов. Без единого ответа.

Представители бренда в социальных медиа по умолчанию не могут избегать, удалять или игнорировать критику. Но VW третий день молчит - что странно и непонятно, ведь на каждый аргумент всегда найдется контраргумент. На корпоративном сайте Volkswagen можно узнать о том, как они заботятся о защите окружающей среды, но Greenpeace указывает на факты, требующие пояснения. Что ж, подождем еще :)

А пока заказывайте продвижение в социальных сетях:

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

Отдельно хочется отметить подход Greenpeace!

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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