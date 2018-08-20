В 2015 году перед Netpeak встала непростая задача. Пришлось внепланово найти новый сервис рассылок после закрытия представительства Mailersoft. Времени было немного: параллельно с поиском нового сервиса проводили выгрузку сегментов баз, шаблонов, истории рассылок, отдельных автоответчиков. Тогда мы успешно прошли этот квест. И предлагаем вспомнить, как выбирали новый руль для управления невидимыми нитями связи с тысячами наших подписчиков.

Сервис еmail-рассылок — не место рождения, его всегда можно поменять.

Дмитрий Кот.

Хотите увеличить лояльность целевой аудитории? Вам нужен email-маркетинг:

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Первый тур: находим общий язык

Для начала мы определились с перечнем наших потребностей.

Язык сервиса. Мы искали сервисы, которые предоставляли поддержку на русском или английском языках. Высокий уровень доставляемости писем. Широкие возможности настройки персонализации. Агентство Netpeak физически находится в Украине, России, США, Болгарии и Казахстане. При этом мы работаем с клиентами со всего мира, а блог читают в 30 государствах. Возможность четко сегментировать базу для нас — витальная. Дизайн писем. В рассылках мы всегда используем только собственные шаблоны. Поэтому, анализируя этот пункт, мы уделяли внимание наличию функции автоматической адаптации письма под мобильные гаджеты. Планировщик рассылок. Возможность провести A/B тестирование письма. Наличие функции триггерных рассылок. Удобная аналитика.

Заочный кастинг прошли 17 наиболее популярных платформ. В ходе формирования списка кандидатов стало ясно, что сложнее всего найти систему, которая будет интегрироваться с нашими сайтом и блогом по API и собирать все необходимые нам данные. Еще сложнее найти систему с хорошими триггерными возможностями. Во время первичного отбора стало ясно, что некоторые сервисы не содержат необходимые нам функции.

В итоге наша выборка сузилась до семи компаний.

Второй тур: оптимальная цена/качество

Важный фактор при выборе сервиса — стоимость его услуг. Мы расширили анализ семи компаний, добавив еще пять параметров:

Наличие бесплатной пробной версии. Стоимость тарифа в месяц для базы в 1 000 подписчиков. Стоимость тарифа в месяц для базы в 100 000 подписчиков. Возможность оплаты за количество подписчиков в базе. Возможность оплаты за количество отправленных писем.

Далеко не все финалисты выдержали испытание на оптимальную цену/качество.

Так у нас на руках оказались все карты для создания собственного мини-рейтинга лучших сервисов email-рассылок.

Рейтинг сервисов рассылок

На последнем месте рейтинга мы разместили платформу Expertsender. Этот сервис владел обширным функционалом, но ознакомиться с ним можно было только во время онлайн-демонстрации системы (по Skype или GoToMeeting). Сервис не предусматривает оплату за количество подписчиков. С одной стороны, это очень выгодно — платить только за количество отправляемых писем, но, с другой, нам бы пришлось планировать очень точное количество отправляемых писем ежемесячно. Также стоимость услуг данного сервиса несколько выше средней температуры по больнице. Так, минимальный пакет на 100 000 писем обошелся бы примерно в $353.

Шестое место мы отдали сервису StreamContact за хороший функционал в триггерных рассылках, но при этом учли отсутствие возможности оплаты за количество подписчиков.

Пятое место за самые высокие тарифы для базы на 1 000 ($338) и 100 000 ($455) подписчиков.

Достаточно хорошая платформа для email-рассылок за приемлемую цену. Интересная опция — возможность создания опросов для подписчиков. К минусам можно отнести отсутствие функции просмотра писем на разных устройствах перед отправкой.

eSputnik открыл нашу тройку лидеров. Сервис с очень дружелюбной поддержкой. В целом, нас этот сервис вполне устраивал и по качеству, и по цене. Единственный незначительный минус заключался в отсутствии планировщика рассылок, но нам пообещали прописать данную функцию в течение нескольких месяцев.

Второе место получил SendPulse, который ранее был известен как ePochta. Обновленный сервис обладал планировщиком рассылок, а также позволял управлять рассылкой с мобильных устройств через приложение. Также присутствует функция White Label для рассылок без упоминаний о сервисе. Приятной особенностью SendPulse стали специальные условия сотрудничества для стартапов. Сервис предлагает стартапам с интересными идеями отправлять 25 000 подписчикам до 375 000 писем в месяц в обмен только на размещение логотипа сервиса в конце письма. В нашем случае эта опция особенно интересна для продуктов Netpeak, но стремительное развитие их баз подписчиков и наша потребность отслеживать аналитику по всем рассылкам в рамках одного аккаунта стали причинами, по которым мы так и не воспользовались этим заманчивым предложением.

Поможем найти свой сервис рассылки (под задачи бизнеса, email-маркетинга), настроим, отладим процессы:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1573230077755","ls":"40","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"4":{"lid":"1575903646714","ls":"50","loff":"y","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"5":{"lid":"1575903664523","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"6":{"lid":"1584374224865","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"7":{"lid":"1609939291423","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Создаём рассылки, которые приносят деньги

Эта платформа сочетала в себе все необходимые нам функции:

расширенные настройки триггерных рассылок;

автоответчики;

наличие планировщика писем;

возможность просматривать вид сверстанных рассылок на различных мобильных устройствах;

неограниченное количество полей для кастомизации;

возможность проводить опросы среди подписчиков.

Во время пробной работы с админкой мы поняли, что этот сервис — самый удобным из всех перечисленных. Все разделы были четко структурированы и интуитивно понятны даже при первом знакомстве с функционалом. В GetResponse присутствовали такие удобные фишки, как встроенная в сервис галерея фото и функция «идеальное время», которая позволяла отправлять письма каждому подписчику в то время, когда он наиболее вероятно его откроет и кликнет по нужным ссылкам. При анализе этот сервис был единственным, по отношению к которому не возникало «но».

Вместо эпилога

Качественная рассылка подобна фокусу профессионального иллюзиониста: получатель видит красивую картинку и мотивирующие тексты, а за кулисами остаются часы труда еmail-маркетолога по поиску интересных тем, формированию контента и верстке. К счастью, сервисы рассылок позволяют специалисту не тратить лишнее время на технические детали. Выбрав GetResponse, мы получили даже больше, чем ожидали. В рамках основного аккаунта GetResponse 360 наш главный редактор создавал неограниченное количество кампаний, автоответчиков и учетные записи пользователей с индивидуальным набором прав доступа и отслеживанием статистики.

Некогда объяснять — мы сменили сервис подписки, но от этого они стали только лучше. Подписывайтесь: