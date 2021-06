Продвижение музыки: находка Gotye

Мы уже писали о продвижении музыки в интернете (еще было интервью с двумя муз. группами и пост про геолокационный музыкальный арт), теперь попалcя Gotye — Somebodies: A YouTube Orchestra. Должно быть, все знают песню Gotye 'Somebody That I Used To Know', помнят необычный клип и даже устали от нее. В какой-то момент она стала очень популярной и тысячи людей сделали каверы (или пародии) и выложили их на YouTube. На данный момент поиск выдает 71 700 видео.

Можно было бы почивать на лаврах, но группа решила смонтировать каверы и запустить 'Sombodies: A YouTube Orchestra'. Прямо скажем, змея кусает свой хвост: интернет-мем, который включен сам в себя. Это отличный способ поощрить фанов, создать новый инфоповод и быть в тренде (впрочем, они сами пишут, что вдохновением послужил Кутиман с его проектом Thru-You). 3 млн. просмотров говорят сами за себя.

Сделать так довольно просто: используем KeepVid.com, чтобы скачать видео с YouTube, Ableton Live - для монтажа и работы со звуковыми эффектами, Adobe After Effects - для финальной «склейки» видео. Но этот пост - не готовый рецепт, а лишь еще одно напоминание о том, что нужно находить способы взаимодействия с аудиторией. Музыка, как, впрочем, и литературный текст1 - «вещь в себе» и для автора, и для читателя/слушателя. Вместе с тем, всегда можно найти способ удивить и вовлечь аудиторию :) 1Литература — это обоюдно мизантропический процесс © И. Бродский