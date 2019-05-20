Mobil Reklamcılık İçin Afiş Hazırlama

Akıllı telefon sadece ekrandan ibaret değildir. Kurallarını ve kullanıcılarının davranış kalıplarını içeren, kesinlikle farklı bir çevrimiçi iş ortamıdır. Mobil reklam afişlerine masaüstü kampanyaları uyguladıysanız ve başarısız olduysanız, kesinlikle bu makaleyi okumalısınız.

Mobil afişler neden özel olmalıdır?

Google’a göre, Arama (+Play) kampanyaları türü en düşük tüketici fiyat endeksine (kurulum başına maliyet) sahiptir, ancak aynı zamanda en düşük erişime sahiptir. Görüntülü Reklam Ağı'nın geldiği yer burasıdır. TÜFE yüksek, ancak erişim de yüksektir.

Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarını yönetirken, kullanıcı afiş düşüncesizliği (hem masaüstü hem de mobil cihazların tipik özelliğidir) pazarlamacının uğraşması gereken tek sorun değildir. Sadece birkaç saniyelik bir etkileşim içinde bir kullanıcıyı “yakalamak” sorunuyla da karşı karşıyadır.

Düzgün hazırlanmış afişler, Görüntülü Reklam Ağı'nda başarılı olmanın anahtar yollarından biridir.

Mobil reklamcılıkta başarılı olmak için görsel kuralları

Bir resim parlak, yüksek kaliteli ve “akılda kalıcı” olmalıdır. Masaüstü reklamcılığın aksine bir kullanıcıyla iletişim kurmak için daha az zamanınız olduğunu unutmayın.

Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak bir resim seçin.

Reklam afişleri oluştururken, hedef kitlenizi hatırlayın ve daha da ileri gidin. Google AdWords, Facebook, Instagram, VKontakte, MyTarget gibi reklam sistemleri, kullanıcılar üzerindeki verileri toplar ve kitle segmentlerini ayırt etmeyi sağlar.

Neredeyse her ürün veya araca, kullanıcıların tercihlerine göre yaş, cinsiyet, coğrafi bölümleme ve dar hedeflemeler uygulayabilirsiniz. Öyleyse, önceden bölünmüş izleyicileri göz önünde bulundurarak resimleri seçin ve aynı anda herkesi ve hiç kimseyi ilgilendirmeyen afişler yapmayın.

Uygulamanızın hedef kitlesi ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyorsa, erkeğin elinde, erkeklerden oluşuyorsa, kadın elinde bir uygulamayla bir akıllı telefon göstermek daha iyi olacaktır.

Leo Burnett’in Ebay uygulaması için hazırladığı çalışma.

Veya bunun gibi: koyu kot pantolon, deri, siyah iPhone ve araba ana hatları. Erkekler için yarattığı acımasız ve net reklam afişleri.

Deney

Bir reklam parlak, orijinal görünüyorsa ve kullanıcıları etkiliyorsa, bu kesinlikle bir başarıdır. İletiyi yalnızca kullanıcının anladığı bir dilde iletmek değil, hizmetinizi / ürününüzü diğerlerinden ayırmak da önemlidir.

Futbol hayranları için Fransız Canal + iOS uygulaması reklamı.

Kampanya hedeflerini açıkça anlamalı ve afişleri temel almalısınız.

Örneğin, büyüklüğü 300 * 50 veya 320 * 50 olan Google AdWords veya DoubleClick için bir banner ise, asıl amaç karmaşık bir tema ortaya çıkarmak değil, ana mesajı iletmektir.

Trendleri takip edin.

İki yıl önce, herkes “Yıldız Savaşları” efsanesinin yeni bölümüne ilgi duyuyordu. Ve Louboutin ayakkabılarıyla ilgili şarkı dinliyorlardı, Deadpool filmini izlemişlerdi, Bir yıl önce

yalnızca tembel reklamveren, afişlerinde “Pokemon” kullanmadı. WWF (Dünya Yaban Hayatı Fonu) bile buna dahil olmadan duramadı.

Aviasales, PornHub engelleme sorununda başarılı oldu. Aviasales gibi olun:

Durumsal pazarlama, SMM’nin silahıdır. Peki neden bunu performans pazarlamasında kullanmıyoruz? Sebebi, hızlı tepki vermeyi gerektirmesi. Görselleri yerleştirme konusunda aceleci davranmazsanız, tasarımcılar tarafından uzun emek sarfedilerek hazırlanan görseller albenilerini kaybeder.

Ayrıca, reklam afişinin ömrünün kısa olduğunu da unutmamalısınız. Örneğin, Facebook'ta birkaç gün önce mükemmel sonuçlar veren bir afiş bugün çok daha kötü sonuçlar verebilir. Bu, "yanmış" başlıkların tanıdık kullanıcıları rahatsız ettiği anlamına gelir. O zaman onları yenileriyle değiştirme zamanı gelmiş demektir.

Rakiplerin faaliyetlerini öğrenin

Rakiplerinizin reklam faaliyetlerinden daima haberdar olun. Publer servisi sizin için kullanımda olacaktır. Bu hizmet, rakiplerin sosyal ağlarda reklam yayınlarını ve VKontakte, OK (MyTarget) ve Instagram'da hedefli reklamları izlemenizi sağlar.

Rakiplerin ne yaptığını biliyorsanız, Marka Savaşlarına katılabilirsiniz:

Rakiplerin en başarılı fikirlerini benimsemek fena değildir.

Mobil reklamcılıkta etkili olmak için metin kuralları

Mobil afiş metni bir görüntüyü tamamlamalı ve mümkün olduğunca basit ve net olmalıdır.

Ürünün avantajlarını açıklayın

Piyasada, ilk bakışta sizinkine benzer birçok teklif vardır. Afişinizi, yalnızca işletmenizin sağlayabileceği benzersiz bir satış teklifi ile zenginleştirin.

Tutamayacağınız sözleri vermeyin

Afişte rakunlu bardağın fiyatının 4,5 dolardan başladığı, ancak gerçek maliyetinin 45 dolardan başladığını söylüyor. Böyle yapmayın! Reklamın tıklama oranı yüksek olabilir, ancak bir kâr elde edemez ve harap olmuş itibarınızla yüzleşirsiniz.

Kitlenizin konuştuğu dili konuşun

Gerekirse bir argo kullanın. Ancak, hedef kitleyi ve bir afiş gösterdiğiniz reklam kanalını unutmayın. Cesaret ve saçmalık arasındaki o ince çizgiyi nasıl bulabilirsiniz? Tabii ki kitlenizin konuştuğu dili konuşarak.

Kullanıcıların tercihlerini analiz edin

Ürün izleyici kitlenizin çocuklar olduğunu düşündünüz, ancak yetişkin sakallı erkekler için ilginç olduğu mu ortaya çıktı? İşte öyle…







Uygulama analitiklerini kullanın, izleyicilerin cinsiyeti, yaşı, en etkili hedeflemesi ve pankartları bağlamında mevcut reklam etkinlikleriyle ilgili raporları inceleyin ve ardından bu bilgiyi yeni potansiyel ürün izleyicisiyle pazarlama iletişiminde uygulayın.

Okunabilir yazı tipleri kullanın

Klasik yazı tipleri: arial, verdana, thoma. Sans-serif yazı tiplerini kullanın. Kullanıcıların sayfayı kaydırmaları sırasında mesajınızı iletmeniz için yalnızca birkaç dakikanız vardır. Metninizi güzel değil okunabilir yapın. Metin okunabilirliğini kontrol etmek için özel yer imleri kullanın.

Arka planın ve metnin kontrastına dikkat edin

Büyük, şık bir fotoğraf ve şık bir ekose. Ama en üst satırdaki metin nedir?

Bir örnek daha. Bu, Facebook'un İngiltere stüdyosu tarafından Netpeak müşterisi için tasarladığı reklam afişlerinden biri. Önerdiğimiz:

sarı elemanların sarı zemin üzerine yerleştirilmemesi; Google Renk Paletindeki renkleri kullanmak.

Ek maddeler

App Store veya Google Play logosu/simgesi ekleyin

Uygulamanın adını da ekleyebilirsiniz, böylece kullanıcı reklamını yaptığınız şeyleri tahmin etmek zorunda kalmaz. Afiş ne kadar basitse o kadar iyidir.

Eylem çağrısı kullanın

Bu bir düğme, kaydırıcı, onay kutusudur. Bu, kullanıcının afişe tıklamasını sağlayan grafik elemanıdır.

Diğer reklam biçimleriyle ilgilenin

Afişlerin yanı sıra, mümkün olduğunca dinamik reklamcılık biçimlerini kullanın. Kullanıcılar ile etkileşimli iletişim nedeniyle oldukça verimlidirler. Örneğin; MyTarget, Facebook ve Instagram'daki atlıkarıncaların yanı sıra Instagram ve Facebook'ta slayt gösterileri ve dönge galerisi.

Yalnızca platformlar tarafından test edilmiş yeni reklam biçimlerini kullanmaktan korkmayın. Reklam sistemi her zaman onlara tercih verir.

Facebook'taki Deezer müzik uygulaması dönge galerisi örneği.

Facebook'ta slayt gösterileri yayınlarsanız, görüntü boyutuyla ilgili destek önerileri şunlardır:

En iyi sonuçlar için:

Yüksek kaliteli resimler kullanın, pürüzlü resimlerden kaçının.

İdeal olarak aynı boyuttaki 1280x720 piksel veya 16: 9, 1: 1 veya 2: 3 görüntü oranlarını kullanın. Farklı boyutlarda görüntüler kullanırsanız, slayt gösteriniz kare olacak şekilde kırpılır.

Facebook akışındaki yatay görüntü küçük boyutlu olacaktır:







Sonuç olarak, böyle bir format pek verimli değildir:

Kare görüntü daha büyük görünecektir:

Mobil Facebook'taki kare slayt gösterileri, Facebook desteği tarafından önerilen yatay görüntülerden daha yüksek tıklama oranına sahiptir. Dolayısıyla, kare reklam afişleri ve slayt gösterileri daha etkilidir. Bu tür afişler basit bir tasarıma sahip olsalar bile:

Sonuç

Mobil afişler için resim oluşturmanın genel kuralları:

Hedef kitlenin özelliklerini dikkate alarak bir resim seçin. Özgün olun. Deneylerden korkmayın. Durumsal pazarlamayı kullanın. Rakiplerin faaliyetlerini öğrenmek için Publer'ı kullanın.

Metin oluşturmanın genel kuralları:

Ürün avantajlarını açıklayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin. Kitlenizin konuştuğu dili konuşun. Gerekirse argo kullanın. Kullanıcıların tercihlerini analiz edin. Okunabilir yazı tiplerini kullanın. Arka planın ve metnin kontrastına dikkat edin. App Store veya Google Play logosu/simgesi ekleyin

Dinamik reklamcılık formatlarını (MyTarget'taki atlıkarınca, Instagram ve Facebook'taki slayt gösterileri vb.) Ve yeni reklamcılık formatlarını kullanın. Bu tür reklamların tasarımcı tarafından hazırlanması daha zordur ve internet pazarlamacısının yayın yapmak için çok zamanını alır, ancak buna değer.