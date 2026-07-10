Що таке активний користувач у Google Analytics 4 і навіщо його відстежувати

Що таке активний користувач у Google Analytics 4 і навіщо його відстежувати

Запустили рекламу, трафік злетів удвічі, а продажі стоять на місці? Найімовірніша причина — ви дивитесь не на ту метрику, пов’язану з відвідувачами.

У цій статті розберу, кого GA4 вважає активним користувачем, за котрими сигналами визначає його статус і як застосовувати цей параметр в аналізі бізнес-результатів.

Що таке активний користувач у GA4

За офіційним визначенням Google, активний користувач — це унікальний відвідувач, котрий взаємодіяв із вашим сайтом або застосунком протягом вибраного діапазону дат.

GA4 фіксує активного користувача, коли реєструє хоча б одну з умов:

сеанс із взаємодією (engaged session) на сайті чи в застосунку;

подію first_visit або параметр engagement_time_msec — для сайту;

подію first_open чи показник engagement_time_msec — для Android-застосунку;

подію first_open або user_engagement — для iOS-застосунку.

Важливо. Користувач набуває статусу «активний» у момент, коли GA4 фіксує подію user_engagement упродовж однієї секунди після її виникнення.

Які три умови роблять сеанс залученим

Сеанс із взаємодією (engaged session) — це вбудований фільтр якості трафіку в GA4. Він відокремлює реальну аудиторію від випадкових кліків і не зацікавлених відвідувачів.

Щоб сеанс вважався залученим, відвідувач має виконати хоча б одну з умов:

перебувати на сайті понад 10 секунд (значення за замовчуванням, яке можна змінити);

здійснити конверсійну подію — покупку, заповнення форми, підписку чи іншу ключову дію;

переглянути дві або більше сторінок чи екранів.

Якщо жодна умова не виконана — сеанс вважається «без взаємодії», а відвідувач не потрапляє до числа активних користувачів.

Приклад. Людина перейшла на сайт із пошуку, переглянула сторінку кілька секунд і закрила вкладку. Такий візит потрапить до показника «Усього користувачів» (Total Users), але, коли відвідувач на сайті не вперше, — він не буде зарахований як «Активний користувач».

Це і є головна різниця між двома метриками, про що детальніше далі.

Як змінити поріг тривалості залученого сеансу

За замовчуванням GA4 вважає сеансом із взаємодією сеанс тривалістю понад 10 секунд — це найменше доступне значення. Однак воно не є універсальним — залежно від специфіки сайту, контенту та поведінки аудиторії поріг варто коригувати.

Стандартні 10 секунд добре підходять для лендингів, сторінок контактів або ресурсів із коротким контентом, де у відвідувача достатньо цього часу, щоб отримати інформацію.

Коли варто збільшити час взаємодії. Якщо у вас блог, медіа чи освітній ресурс, де середній час читання статті 2–4 хвилини, стандартні 10 секунд будуть занадто низьким порогом — він рахуватиме «активними» навіть тих, хто ледь гортнув сторінку і пішов. Збільшення до 30–60 секунд дасть реалістичнішу картину справді зацікавленої аудиторії.

Важливо. Зміна тривалості сеансу із взаємодією впливає на всі пов’язані метрики. Якщо збільшити час, кількість активних користувачів і частка залучених сеансів зменшаться, а показник відмов зросте. Це не означає, що аудиторія погіршилась — просто критерії оцінки стали суворішими.



Тому перед зміною порогу зафіксуйте поточні дані і відстежуйте динаміку з урахуванням змін.

Покрокова інструкція:

Перейдіть до меню «Адміністратор» → «Збирання та змінення даних» (Data collection and modification) → «Потоки даних» (Data Streams) → Натисніть на потрібний вебпотік.

У блоці Тег Google натисніть «Налаштувати параметри тегу» (Configure tag settings).

У блоці «Налаштування» натисніть «Показати більше» (Show more), щоб розгорнути повний список. Знайдіть і натисніть «Скоригувати час очікування сеансу» (Adjust session timeout).

У блоці «Відкоригуйте таймер для сеансів взаємодії» (Adjust timer for engaged sessions) відкрийте випадаючий список і виберіть потрібне значення: 10, 20, 30, 40, 50 або 60 секунд.

Натисніть «Зберегти» у верхньому правому куті.

Після збереження нові налаштування застосовуються лише до нових сеансів — ретроактивно дані за минулі дати не перераховуються. Зміну порогу краще робити на початку нового звітного періоду, щоб мати чисте порівняння «до» й «після».

Як працюють події та параметри активного користувача

Окрім сеансу із взаємодією, статус активного користувача формують ще три елементи: події first_visit / first_open, показник engagement_time_msec і подія user_engagement. Розберу, як працює кожен із них.

Подія first_visit / first_open

Подія first_visit автоматично спрацьовує під час першого відвідування сайту людиною. У цей момент GA4 створює в браузері унікальний ідентифікатор і прив’язує до нього всі подальші дії користувача: перегляди сторінок, кліки, конверсії та інші події.

Якщо в межах сеансу зафіксовано first_visit — відвідувач автоматично потрапляє до категорії «активних», навіть коли візит тривав менше 10 секунд. Логіка GA4 тут чітка: нова людина, котра відкрила сайт уперше, вже є значущою подією для системи.

Переконатися у цьому можна через інструмент DebugView у GA4: якщо відкрити сайт уперше (чи після очищення cookies), подія з’явиться в потоці даних у реальному часі.

Для мобільних застосунків аналогом є подія first_open, що фіксується під час першого запуску після встановлення.

Параметр engagement_time_msec

Це спеціальний показник, що вимірює час активної взаємодії користувача зі сторінкою в мілісекундах. Він додається до подій, котрі GA4 відправляє на сервер, щоб зафіксувати накопичений час.

GA4 передає цей час у двох основних ситуаціях:

якщо користувач взаємодіє зі сторінкою — наприклад, коли спрацьовує подія scroll або click, система заодно передає час, накопичений до цього моменту;

коли сторінка втрачає фокус чи закривається — у цей момент GA4 генерує фінальну подію user_engagement, щоб відправити залишок часу, який не встиг передатися раніше.

Механіка підрахунку: GA4 чітко відстежує, коли вкладка активна (перебуває у фокусі браузера), а коли — ні. Час, проведений в активній вкладці, підсумовується. Але коли людина відкрила сторінку, перемкнулася на іншу вкладку і відійшла — цей час система ігнорує і не рахує як взаємодію.

Як це працює на практиці:

Користувач заходить на сторінку — спрацьовує подія page_view та починається відлік часу. Через п’ять секунд скролить вниз — спрацьовує подія scroll, і GA4 додає до неї параметр engagement_time_msec = 5000. Відвідувач перемикається на іншу вкладку — сайт втрачає фокус. GA4 самостійно генерує подію user_engagement, щоби передати залишок часу, який користувач провів на сторінці до моменту виходу.

На основі накопичених значень GA4 розраховує метрику «Середній час взаємодії» (Average engagement time), котру ви бачите у звітах.

GA4 може зафіксувати engagement_time_msec навіть без повноцінного сеансу із взаємодією. Наприклад, відвідувач провів на сторінці п’ять секунд в активній вкладці — параметр отримає значення 5000 мілісекунд. Але сам сеанс залученим не вважатиметься, адже це менше за поріг у 10.

Водночас наявність показника engagement_time_msec сама собою вже є підставою, щоби вважати користувача активним — незалежно від того, чи був сеанс залученим.

Подія user_engagement

user_engagement — це та сама фінальна подія, що відправляє на сервер залишок накопиченого часу. Вона спрацьовує переважно тоді, коли сторінка втрачає фокус: людина закриває вкладку або перемикається на іншу.

Та є важливе обмеження: GA4 не зафіксує user_engagement, якщо з моменту попередньої події не відбулося жодної взаємодії. Це стосується, зокрема, подій first_visit / first_open і session_start — перед ними немає взаємодій за визначенням, адже це перші події сеансу. Аналогічно в момент спрацьовування першого page_view: сторінка щойно завантажилась, тому передавати ще нічого.

Сам час, проведений на першій сторінці, не губиться — він передається пізніше подальшими подіями (scroll, click) чи фінальною подією user_engagement, коли відвідувач покине сторінку.

Саме тому в умові активності стоїть «АБО»:

Активний користувач = новий відвідувач (first_visit) АБО той, у кого є хоча б один залучений сеанс АБО зафіксовано параметр engagement_time_msec.

Кожен із цих сценаріїв може реалізуватися незалежно від інших.

Як GA4 впізнає користувача: ієрархія ідентифікації

Знати, кого GA4 рахує за активних користувачів — це половина справи. Не менш важливо розуміти, як саме він це робить. Для ідентифікації аудиторії GA4 використовує не один метод, а ієрархію — так звані Identity Spaces. Платформа перевіряє їх по черзі і використовує перший доступний, щоб отримати загальну картину аудиторії.

User ID — найточніший метод

Якщо на сайті чи в застосунку є система авторизації, у GA4 можна передавати власний унікальний ідентифікатор користувача — User ID. Це дає змогу системі якомога точно визначати одну й ту саму людину незалежно від пристрою чи браузера, з якого вона заходить.

Основна перевага такого підходу — це кросдевайсне відстеження. Наприклад, людина може переглянути товар зі смартфона, а завершити покупку з ноутбука. Завдяки User ID GA4 може пов’язати дії з різних пристроїв в одну історію взаємодії, не зараховуючи їх до активності двох окремих відвідувачів.

Важливо. User ID є внутрішнім технічним ідентифікатором і не має містити персональних даних, таких як ім’я, email або номер телефону. Найчастіше його використовують інтернет-магазини, SaaS-продукти, медіа з підпискою та інші сервіси, де передбачена авторизація відвідувачів.

Client ID (Device ID) — базовий метод

Якщо User ID не налаштований, GA4 використовує для ідентифікації користувачів Device ID. Для сайтів це Client ID, що зберігається в cookie_ga, а для мобільних застосунків — App Instance ID.

Саме цей ідентифікатор допомагає об’єднувати дії в межах одного браузера чи пристрою та лежить в основі підрахунку відвідувачів у більшості стандартних звітів GA4.

Водночас у такого підходу є обмеження. Device ID пов’язаний із конкретним браузером і пристроєм, тому GA4 може зарахувати одну людину до кількох користувачів. Система окремо врахує відвідування сайту зі смартфона, робочого ноутбука й домашнього комп’ютера.

Додатково на точність даних впливають обмеження браузерів. Зокрема, Safari через механізм Intelligent Tracking Prevention (ITP) скорочує термін життя cookie_ga до семи днів. Коли відвідувач повертається на сайт на восьмий день після взаємодії, цей cookie вже відсутній, тому GA4 може ідентифікувати його як нового користувача, хоча фактично це той самий лояльний відвідувач. Важливо, що це стосується не лише Safari: більшість браузерів на iOS (зокрема Chrome, Firefox та інші) використовують движок WebKit, тому обмеження ITP поширюються і на них.

Важливо пам’ятати. Device ID допомагає ідентифікувати пристрої та браузери, але не завжди точно відображає реальну кількість людей, які взаємодіють із сайтом.

Моделювання (Modeling) — коли даних немає

Коли людина відмовляється від cookies, GA4 не залишає прогалину в даних за умови, що на сайті налаштований Advanced Consent Mode. У цьому режимі теги GA4 надсилають анонімні запити без персональних ідентифікаторів. Алгоритм машинного навчання моделює поведінку тих, хто відмовився від відстеження, на основі даних аудиторії зі згодою на нього.

Важливо. Моделювання не працює автоматично. Для його використання необхідно коректно реалізувати Advanced Consent Mode на всіх сторінках сайту. Та забезпечити достатній обсяг даних для навчання моделі: щонайменше 1000 подій на день від користувачів зі статусом analytics_storage='denied' (протягом семи днів). А також щонайменше 1000 людей на день зі статусом analytics_storage='granted' (упродовж семи з останніх 28 днів).

Оскільки модельовані дані — це статистична оцінка, а не фактичні вимірювання, GA4 позначає такі показники у звітах окремо.

А що з Google Signals?

З лютого 2024 року Google вилучив Google Signals з ієрархії ідентифікації.

Google Signals і надалі збирається в GA4, але тепер використовується виключно для демографічних звітів (вік, стать, інтереси) та для передачі аудиторій у Google Ads для ретаргетингу. Склеювати сесії між пристроями він більше не може.

Чим відрізняються Active Users, Total Users, New Users і Returning Users

У GA4 доступно кілька метрик відвідувачів, котрі часто плутають між собою. Хоча назви схожі, кожна з них відповідає на різне бізнес-запитання.

Active Users

Це унікальні користувачі, які продемонстрували ознаки залученості: мали хоча б один сеанс із взаємодією чи зафіксований first_visit / engagement_time_msec. Саме ця метрика є базовою в GA4.

Total Users

Загальна кількість унікальних користувачів, котрі активували будь-яку подію за вибраний діапазон дат, включно з тими, хто зайшов і одразу пішов. Тому Total Users завжди більший або дорівнює Active Users. Різниця між ними фактично показує обсяг незалученого трафіку.

New Users

Це люди, для яких GA4 зафіксував подію first_visit на сайті чи first_open у мобільному застосунку. Оскільки first_visit автоматично робить користувача активним, уся нова аудиторія є частиною Active Users.

Варто пам’ятати, що за відсутності налаштувань User ID одна людина може рахуватися новим користувачем кілька разів — якщо заходить із різних пристроїв, очищає cookies або користується Safari чи іншими браузерами на пристроях Apple.

Returning Users

Кількість відвідувачів, котрі вже відвідували сайт чи застосунок раніше та повернулися повторно. GA4 визначає їх на основі User ID чи Client ID. Цей показник допомагає оцінювати лояльність аудиторії та ефективність retention-кампаній.

Де дивитись метрики по Total Users, New Users і Returning Users

Ці значення можна побачити у звіті поруч один з одним.

«Звіти» (Reports) → «Джерела трафіку» (Acquisition) → «Залучення користувачів» (User acquisition).

А ось де шукати дані саме про активних користувачів і як читати їх у різних звітах — розберу далі.

Де знайти дані про активних користувачів у GA4

GA4 показує ці значення в кількох місцях, залежно від потрібного рівня деталізації.

Головна сторінка звітів — для швидкого погляду на цифру.

Перейдіть в розділ «Звіти» (Reports) → «Огляд звітів» (Reports snapshot).

Звіти про залучення — для детальної картини активності.

Тут є кілька важливих блоків:

загальний огляд залучених сесій і часу взаємодії;

графік User Activity Over Time — активність у розрізі 1, 7 і 30 днів;

картка User Stickiness — коефіцієнти DAU/WAU/MAU.

«Звіти» (Reports) → «Залучення» (Engagement) → «Огляд» (Overview).

Звіти про джерела трафіку — щоби побачити аудиторію по каналах.

Активних користувачів по каналах можна побачити у звітах User acquisition або Traffic acquisition.

Це два різні звіти: User acquisition показує, які канали приводять нових відвідувачів (за параметрами first user), а Traffic acquisition — звідки прийшов конкретний сеанс, незалежно від того, новий користувач чи повторний.

Обидва звіти допомагають оцінити, які канали приводять справді залучену аудиторію і порівняти органіку з платним трафіком не лише за кількістю, а й за якістю.

За замовчуванням ці звіти показують Total users, New users і Returning users. Щоби побачити саме активних користувачів, відкрийте потрібний звіт, натисніть іконку олівця в правому верхньому куті й додайте метрику Active users.

Шлях до звітів:

«Звіти» (Reports) → «Джерела трафіку» (Acquisition) → «Залучення користувачів» (User acquisition).

«Звіти» (Reports) → «Джерела трафіку» (Acquisition) → «Залучення трафіку» (Traffic acquisition).

Розділ «Дослідження» — власний звіт із будь-яким розрізом.

Якщо можливостей стандартних звітів недостатньо, використовуйте розділ «Дослідження» (Explore). Тут можна створювати власні звіти та таблиці під конкретні аналітичні задачі.

У Explore доступні всі основні метрики користувачів: Active Users, Total Users, New Users і Returning Users. Їх можна поєднувати з будь-якими вимірами — від джерел трафіку та рекламних кампаній до цільових сторінок, типів пристроїв, географії чи демографічних характеристик аудиторії. Це дає змогу аналізувати поведінку аудиторії у потрібному для бізнесу розрізі та знаходити закономірності, котрі не видно в стандартних звітах.

Що показують часові вікна: DAU, WAU та MAU

Окрім загальної кількості активних користувачів, GA4 дає змогу аналізувати аудиторію через часові вікна. Для цього платформа використовує три ключові метрики: DAU (Daily Active Users), WAU (Weekly Active Users) та MAU (Monthly Active Users).

Кожна з них показує, скільки унікальних відвідувачів взаємодіяли із сайтом чи застосунком за певний період:

DAU (1-day active users) — активні користувачі за останню добу;

WAU (7-day active users) — активні користувачі за останні сім днів;

MAU (28/30-day active users) — активні користувачі за останній місяць.

Важливо. Картка User Activity Over Time використовує 30-денне вікно для показника MAU, тоді як метрика «28-day active users» у звітах і API розраховується суворо за останні 28 днів.

Ці групи перетинаються: усі DAU входять до WAU, усі WAU — до MAU. Тому завжди виконується правило: MAU ≥ WAU ≥ DAU.

Де знайти дані: Звіти → Залучення → Огляд → картка User Activity Over Time.

Як використовувати часові вікна на практиці

Оцінка ефективності кампанії та утримання аудиторії.

Наприклад, наступного дня після запуску email-розсилки DAU різко зріс. Зростання WAU і MAU протягом тижня може вказувати, що кампанія залучила нову аудиторію або повернула давніх відвідувачів. Натомість зміна лише DAU за майже незмінних тижневих і місячних показників радше свідчить про короткочасну активізацію постійних відвідувачів.

Аналіз ефективності контенту.

Різкий сплеск DAU після публікації нового матеріалу показує, що контент привернув увагу. Проте якщо через кілька днів чи тиждень WAU повертається до звичних значень, це означає, що стаття не стимулює користувачів повертатися. У такому випадку варто посилювати механіки утримання: додавати внутрішні перелінкування, рекомендації схожих матеріалів або форми підписки.

Виявлення технічних аномалій.

Аналіз DAU, WAU та MAU допомагає швидко помічати проблеми на сайті. Наприклад, різке просідання DAU в окремий день за стабільного WAU часто свідчить про технічний збій: проблеми із сервером, платіжною системою чи аналітичними тегами. Це допомагає виявити проблему та усунути її ще до того, як вона суттєво вплине на результати.

Що таке коефіцієнти User Stickiness

Якщо часові вікна — це сирі числа, User Stickiness (липкість користувачів) — це аналітика. Коефіцієнти липкості (лояльності відвідувачів) показують, як часто ті повертаються до сайту або додатка протягом різних періодів. Вони допомагають оцінити ефективність утримання аудиторії та виявити зміни в поведінці людей.

За офіційною документацією Google, GA4 автоматично обчислює три коефіцієнти:

DAU / MAU — відсоток людей, котрі взаємодіяли з сайтом чи застосунком за останні 24 години, порівняно з тими, хто взаємодіяв за останні 30 днів;

DAU / WAU — відсоток активних користувачів за останню добу порівняно з аудиторією за останні сім днів;

WAU / MAU — відсоток аудиторії за останні сім днів порівняно з місячною (30 днів).

Високі значення зазвичай свідчать про стабільну залученість і регулярні повторні візити: якщо аудиторія повертається з максимальною регулярністю (наприклад, щодня або щотижня), коефіцієнти сягають 100%. Що нижче значення, то рідше відвідувачі взаємодіють із ресурсом.

Де знайти: Звіти → Залучення → Огляд → картка User Stickiness.

Як читати коефіцієнти лояльності для різних типів бізнесу

Новинні сайти та медіа

Для таких проєктів характерна висока частота повернень, тому особливу увагу варто звертати на показник DAU/MAU. Значення понад 20–25% зазвичай свідчить про стабільну щоденну аудиторію.

Інтернет-магазини (ecommerce)

Оскільки покупки відбуваються не щодня, низький DAU/MAU є нормою. Натомість значення WAU/MAU понад 30–40% може свідчити про те, що користувачі регулярно повертаються переглядати товари, навіть якщо не здійснюють покупку під час кожного візиту.

B2B SaaS та корпоративні сервіси

Для таких продуктів важливішою є регулярність використання протягом тижня, а не щоденна активність. Тому ключовим показником часто стає WAU/MAU. Коли він перевищує 60%, це може означати, що сервіс інтегрований у робочі процеси команд та використовується на постійній основі.

Блоги та освітні ресурси

Залежить від частоти виходу контенту. Якщо нові публікації виходять раз на тиждень, показник WAU/MAU важливіший, ніж DAU/MAU, оскільки краще відображає звичку аудиторії повертатися за новим контентом.

Приклад інтерпретації. Аналітичний блог про маркетинг має: DAU/MAU = 9%, DAU/WAU = 22%, WAU/MAU = 41%.



Значна частина читачів заходять раз на тиждень — коли виходить нова стаття або приходить розсилка. Щоденної звички читати блог у них немає. У таких випадках варто протестувати інструменти для частіших повернень: запустити щоденний дайджест, push-сповіщення чи додаткові формати контенту.



Якщо всі три коефіцієнти низькі — це означає, що більшість людей заходять один раз і не повертаються. Тоді варто перевірити якість контенту, відповідність очікуванням аудиторії і технічні параметри (швидкість завантаження, мобільна версія).

Як використовувати метрику для бізнес-рішень

Оцінювати якість трафіку, а не його кількість.

Значення активних користувачів показує реальну аудиторію, якій цікавий ваш контент або продукт. Відкрийте звіт Traffic Acquisition (Залучення трафіку) і порівняйте дані по каналах. Канал із великою кількістю Total Users, але малою кількістю Active Users приводить незалучену аудиторію. Одразу виникає питання: чи варто далі вкладати в нього бюджет?

Відстежувати ефективність кампаній у динаміці.

Після запуску кампанії, крім трафіку, оцінювайте динаміку WAU та MAU. Якщо DAU зріс, але WAU і MAU залишилися незмінними — кампанія приводить нових людей, але вони не повертаються. Одночасне зростання всіх трьох значень є сигналом, що кампанія посилила і залучення, і утримання аудиторії.

Аналізувати утримання через когорти.

Метрики DAU/WAU/MAU та User Stickiness працюють як термометр: показують загальну «температуру» залученості, але не вказують, де саме виникла проблема. Падіння коефіцієнтів липкості — привід перейти до когортного аналізу в розділі «Дослідження» (Explorations).

Когорта — це група відвідувачів, об’єднаних спільною ознакою та часовим проміжком (наприклад, усі, хто вперше завітав на сайт у січні). Когортний аналіз розбиває активних користувачів на такі групи й показує, на який день після першого візиту вони перестають повертатися. Це дає змогу оцінити не просто загальну кількість аудиторії, а її реальну якість і лояльність.

Діагностувати воронку конверсій.

Велика кількість залучених сеансів за низької конверсії може вказувати на бар’єри в нижній частині воронки: лендингу, CTA, формі заявки або ціні. Низька частка залучених сеансів відносно Total Users є приводом перевірити верхню частину воронки — відповідність контенту й джерел трафіку очікуванням аудиторії.

Будувати реалістичні прогнози.

Коли базовою метрикою є активні, а не загальні користувачі, планування спирається на реальну зацікавлену аудиторію. Це рятує від хибних висновків на кшталт: «У нас 50 000 користувачів на місяць», коли фактично активними є лише 35 000 із них.

Висновки