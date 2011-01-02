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4Press: Багаж, проекты, идеи и трофеи
Катерина Коламбет
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Под катом - наша дискуссия о рекламе, интересных проектах, мероприятиях и о «внутренней кухне» дизайн-студии «4Press». Намекну читателям о том, что эта компания — не только наши партнеры, но и конкуренты в некотором смысле.

Знакомьтесь! — Вершинина Катерина, директор. — Введенский Евгений, коммерческий директор.

«Багаж»

— Расскажите про проект «Багаж». Насколько я знаю, ваша студия организовывала мастер-класс Андрея Логвина в рамках этого проекта?

Катерина : Да, дизайн-студия «Арриба», харьковчане, наши хорошие друзья и партнеры, в 2009 г. организовали проект «Багаж», который с успехом стартовал в Харькове, был подхвачен в Киеве и в лице нашей дизайн-студии представлен в Одессе. Мы поддерживаем проекты «Багажа», и будем привозить в Одессу всех дизайнеров, которые дают согласие на участие в этом проекте. На очереди «Школа рекламы и Дизайна», тоже проект авторства «Багажа». Это курс лекций, в рамках которого будут читать лекции известные московские дизайнеры, харьковские, преподаватели ВАШГД, Британки, ХГАДИ. Пока проект находится в стадии разработки и стартует в Киеве ориентировочно весной-летом 2011. Евгений: Все верно, мы постараемся максимально освещать проект «Багаж» в Одессе, информировать о всех предстоящих мастер-классах, тем более, что, как показал мастер-класс Андрея Логвина, спрос есть, аудитория была разнообразная, масса позитивных отзывов. Андрею Логвину также очень понравилась Одесса, наши дизайнеры, неповторимый колорит города — он посвятил не один пост на страницах своего ЖЖ этой поездке : ))

— На вашем сайте удалось найти информацию о том, что в будущем в Одессу приедут с мастер-классами такие известные личности как Эркен Кагаров, Антон Шнайдер, Андрей Зубрилов, Леонид Фейгин, Павел Клубникин. Где одесситы могут узнать подробности о прошедших и грядущих мероприятиях в рамках «Багажа»?

Евгений :  Все грядущие мероприятия проекта в Одессе обязательно анонсируются у нас на сайте, наша дизайн-студия широко представлена в социальных сетях, администрируется несколько групп, все новости и анонсы обязательно там отражены. Также все текущие мероприятия «Багажа» обязательно есть на сайте самого проекта.

Катерина : Действительно, в 2011 году мы ожидаем приезда с мастер-классами всех вышеперечисленных лекторов. У нас (и у проекта «Багаж») есть предварительное согласие и договоренность. Несколько осложняется создание четкого расписания плотным графиком московских дизайнеров и отсутствием удобной авиа-коммуникации Москва-Одесса. Также анонсы и отчеты о проектах дизайн-студии обязательно присутствуют в одесских печатных изданиях: в журналах «Афиша», «Gazetta», «Shop-city», на телеканалах «АТВ» и «GTV». Для студентов художественных заведений (Худграф, Училище Грекова, Академия Архитектуры) у нас существует отдельная программа оповещения и льготная система оплаты мастер-классов.

— Также интересно узнать о формате встречи: к примеру, где проходил мастер-класс Логвина, и как дорого обошлось его посещение рядовому одесскому рекламисту?

Евгений : Мастер-класс Андрея Логвина проходил в конференц-зале отеля Лермонтовский. Стоимость посещения была 600 грн и 350 грн для студентов. Встреча проходила в формате интерактивного мастер-класса. Есть видео — в группе ВКонтакте, на Facebook и на сайте проекта «Багаж». Первая часть мастер-класса — ознакомительная, общение, вопросы, видео и слайд-шоу, вторая часть — практические задания с анализом всех работ. В течение всей встречи происходило общение с участниками, задавались вопросы, в принципе формат крайне «неформатный».

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— Учитывая, что студия «4Press» — официальный представитель проекта «Багаж» в Одессе, планируете ли вы как-то популяризировать это и развивать?

Евгений :  Как мы упомянули уже ранее, все проекты нашей дизайн-студии, включая «Багаж», освещены в социальных сетях, на нашем сайте и на блоге. Конечно, мы планируем развивать и поддерживать это направление, скорее всего, будет создан отдельный веб-ресурс под это направление, это станет необходимым после старта «Школы рекламы и Дизайна». Мы всегда оповещаем, рассылаем приглашения всем коллегам и партнерам на проходящие мероприятия, у нас существует отдельная программа лояльности для партнеров.

Какие украинские профильные мероприятия вы рекомендуете к посещению, кроме тех, что будут проходить в рамках «Багажа»?

Катерина : На сегодняшний день есть огромное количество мероприятий, достойных внимания современного дизайнера. Многое зависит от специализации дизайн-студии, от того, какое направление развивается, от поставленных задач. Мы советуем обязательно посетить мастер-класс Ли Эделькорт в Киеве (ее привозит киевская дизайн-студия Crea-pro) — это семинар-мастер-класс огромной мощности и очень высокого европейского уровня, мы анонсируем это мероприятие чуть позже, пока можно предварительно ознакомиться на сайте Crea-pro. Также планируется ряд акций и выставок, посвященных 25-ю годами с дня Чернобыльской трагедии, курирует их ассоциация «4 Блок». Пока можем сказать, что обязательно будет выставка известных мировых дизайнеров, посвященная этой дате.

Евгений:  Обязательно следует посещать и при возможности участвовать в триеннале 4Блок, следующее будет проводится в 2012 году. Только там можно увидеть на каком уровне сегодня развивается европейский дизайн, без коммерческих рамок и общественных ограничений. Очень полезные и интересные, на наш взгляд, мероприятия КМРФ, «The marketing Jazz Fest», «COW fest» в Днепропетровске.

Раз уж заговорили о мероприятиях — вы принимаете участие в каких-либо профессиональных конкурсах? Если да, то похвастайтесь шорт-листами :)

Катерина : Мы участвуем во многих фестивалях, биеннале, выставках. До 2005 года ежегодно участвовали в ММФР. До 2008 года ежегодно (с 2001) участвовали в КМРФ, много раз работы были в шорт-листах, в 2008 последний раз — открытка для холдинга «Форматрон». С 2008 года мы не участвуем в КМРФ, в связи с четким рекламным и коммерческим позиционированием фестиваля. Обязательно участвуем во всех триеннале ассоциации «4 Блок» — неоднократно работы попадали в шорт-листы, в 2009 в т.ч. В 2008 году награждены специальным призом на «ILLUSTRATION 2008» в рамках COW Fest. В 2009 серебро на COW fest за плакат «Кожен колір — індивідуальність». Также в 2010 работа в шорт листе конкурса «Naked Street Fashion» фонда «Антиспид» Елены Пинчук. Также мы обязательно посещаем московский фестиваль Golden Bee и по мере возможности другие профессиональные мероприятия.

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— Если бы у вас была возможность пригласить любую персону провести семинар или мастер-класс для сотрудников 4Press, каков был бы ваш выбор?

Катерина : Невил Броуди — очень жалею, что плотный график не позволил посетить его мастер-класс в Москве в 2009. Он великолепный дизайнер. Никлаус Трокслер — ему нет равных в принципе, особенно в шрифтовом искусстве. Ли Эделькорт — потрясающе мобилизует творческий и креативный потенциал. После ее мастер-класса дизайнеры переполнены идеями. ...боюсь список будет очень длинным : ))) мне всегда очень интересны творческие люди и в запасе 1000 и 1 вопрос к ним : )))

Работа в 4Press

— Студия 4press предлагает широкий комплекс услуг (дизайн, креатив, брендинг, рекламу в онлайне и офлайне). Интересно, сколько сотрудников работает в компании?

Евгений : В данный момент коллектив дизайн-студии насчитывает 7 человек. Есть несколько специалистов, которых мы привлекаем на проекты для конкретных задач в течение многих лет.

— Существует ли какая-либо традиция в компании? Что-то вроде «креативных завтраков» (в RedKeds) или «Ку-пятницы» (в «Cooper-design»).

Евгений : Мы всегда празднуем День Рождения нашей дизайн-студии 20 ноября. Учитывая, что мы существуем 10 лет — это стало хорошей традицией : ))). Обязательно празднуем Новый год всем коллективом и подводим итоги, планируем что-то на следующий год.

Катерина : У нас очень теплая атмосфера в коллективе, и несмотря на плотный график и высокий темп работы, мы часто находим время для совместных походов-просмотров-дегустаций : ))) ...интересно все, что неожиданно, экспромтом : ))

— Как попасть на работу в 4press? Есть ли кроме требований (и надежд) к соискателю, какие-либо испытания? Катерина/Евгений : Всё очень просто. Необходимо уметь очень хорошо делать то, что нам необходимо в данный момент. Дизайнерам обязательно художественное образование.

— Могут ли желающие пройти стажировку в студии «4Press»?

Евгений : Если я не ошибаюсь, стажировку проходят с целью повысить свой профессиональный уровень, т.е. она предполагает повышенное внимание к сотруднику, необходимость научить его чему-то новому. Мы работаем в достаточно высоком темпе и с очень плотным графиком, к сожалению, пока у нас нет возможности выделить какое-то время для обучения.

Проекты

Расскажите о самом интересном клиентском проекте, который приходилось вести?

Катерина : Очень сложно выделить «самый интересный» проект. Каждый проект интересен, в каждом случае ставятся свои задачи. Один из самых интересных и нетривиальных по поставленным задачам «Маристелла клаб».

Перечислите парочку самых ярких реализованных идей «4Press», которые могли видеть одесситы на ТВ или улицах города, слышать по радио или найти в интернете?

Евгений : За 10 лет их немало: комплекс «Маристелла», детское кафе «АУ», ресторан «Франзоль», отель «Palace Del Mar», ТМ «Форес», «Фабрика Туризма», ресторан «Красный лобстер» и многие другие.

Среди ваших услуг есть создание, поддержка и продвижение сайтов. Продвижение осуществляете в рамках студии или передаете партнерам? Планируете ли «охватывать» социалки?

Катерина : Продвижение сайтов на протяжении последнего года мы доверяем нашей партнерской компании Netpeak. И мы, и наши клиенты очень довольны высокими результатами. Социальные сети нами задействованы для решения конкретных задач и c целью self promotion. Мы все же дизайн-студия и прежде всего развиваемся именно в этом направлении.

— Какие из ваших услуг пользуются самым большим спросом? (сезонным, постоянным)

Евгений : Дизайн, креативные идеи и затем их визуальное воплощение. Это пользовалось и будет пользоваться спросом вне сезона. Обычно клиент обращается к нам на самом начальном этапе — в момент формирования идеи нового бизнеса. Учитывая, что мы можем оказать профессиональную поддержку на всех этапах, пользуется спросом именно комплекс услуг: нейминг, регистрация ТМ, логотип, фирменный стиль, включая все необходимые элементы и продукцию, и стратегия продвижения на рынок от позиционирования до креативной идеи и плана рекламной кампании.

— Благодарим наших гостей за интервью. До новых встреч!

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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