Реклама как пакеты данных

Сегодня поделюсь вольным переводом любопытной заметки Тома Юглоу о digital мышлении. К прочтению копирайтерам нового времени :)

Однажды я подумал о том, что рекламное объявление — это как телефонный звонок. Это интерактив, взаимодействие, которое возникает, когда ты получаешь информацию. Телефонный звонок можно представить как передачу серии пакетов данных.

Итак, можем ли мы разбить рекламную кампанию на серию пакетов с данными? Примерно как информация в интернете делится на биты, так и реклама пусть распространяется по всему, ладно, интернету, небольшими порциями. Это вопрос не только формы, но и содержания: каждая порция действительно должна содержать информацию — не ассоциацию, не намек и не полную абстрацию (к примеру, «Coca Cola = счастье». Правда так думаете? Это сладкий напиток коричневого цвета с пузырьками и не более).

Хорошая рекламная кампания — та, что и есть сам продукт, и сообщение о нем.

«Сарафанное радио» примерно выполняет эту функцию, но при этом редко заставляет вашего коллегу залезть на стол и настаивать (~ каждые 15 минут) на том, что вы непременно должны посмотреть фильм «Железная хватка», который сняли те же чуваки, что и «Фарго». (Братья Коэны, на минуточку!), зато это делает «классическая» реклама.

Реклама должна вовлекать незначительными, выверенными, точными, полезными и часто очень короткими «моментами», в которых читается релевантная информация, поданная уместно, самым удобным способом, вовремя и при этом персонализировано, весело и в тему.

Каждую рекламную кампанию стоит для начала разбить на части — пакеты данных. Их нужно понимать на 100%. Работая с пакетами данных, представьте их на карте или в статье в википедии, в игре на смартфоне или в рекламной ссылке, в печенье с предсказаниями или в своем микроблоге. Подумайте о том, как информация трансформируется, если вы должны будете сделать видео, разработать баннерную рекламную кампанию или постер.

Также важно не забывать про аудиторию — что, если вам нужно объяснить самую суть маме, молодой соседке или собачнице в парке? Как вы «выпустите » информацию? Как вы представите свою идею так, чтобы большинство людей восприняли её, как свою, а ваша кампания «жила» еще 5 лет не смотря на то, что скоро прекратится ротация рекламы в медиа? Или как вы трансформируете идею для того, чтобы она приобрела «новое звучание»?

Когда вы думаете в таком духе, digital-коммуникации воспринимаются простыми, понятными и даже врожденными.