Блог Netpeak — семь лет интернет-маркетинга и не только

Семь лет назад креативные умы агентства решили создать блог. Это были темные времена для интернет-маркетинга. О SEO и интернет-рекламе писали разве что Searchengines и Манул. Только-только появился блог «Текстерры». Наш ресурс, как и многие продукты Netpeak, какое-то время жил в качестве закрытого блога. Специалисты делились друг с другом кейсами и палили фишки. Но однажды кто-то (история умалчивает, кто именно) сказал: «Я хочу, чтобы эту статью прочитали клиенты». И блог вышел в паблик.

Сегодня — день семипятилетия блога. Семилетия со времени появления первых публикаций и пятилетия переезда на поддомен. В кликабельной инфографике мы собрали топ популярных и полезных постов, а также сравнили аудиторию наших читателей с населением некоторых стран. Отдельное спасибо — постоянным комментаторам. За поддержку, конструктивную критику и помощь в актуализации текстов. Топ активных читателей:

Слава Марков — 56 комментариев. Matt Cutts — 54 комментария. Евгений Болтян — 40 комментариев. Nodar Giorgadze — 36 комментариев.

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