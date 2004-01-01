Инсайды

Блог Netpeak — семь лет интернет-маркетинга и не только
Георгий Рябой
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Семь лет назад креативные умы агентства решили создать блог. Это были темные времена для интернет-маркетинга. О SEO и интернет-рекламе писали разве что Searchengines и Манул. Только-только появился блог «Текстерры». Наш ресурс, как и многие продукты Netpeak, какое-то время жил в качестве закрытого блога. Специалисты делились друг с другом кейсами и палили фишки. Но однажды кто-то (история умалчивает, кто именно) сказал: «Я хочу, чтобы эту статью прочитали клиенты». И блог вышел в паблик. Блог Netpeak — семь лет интернет-маркетинга и не только

Сегодня — день семипятилетия блога. Семилетия со времени появления первых публикаций и пятилетия переезда на поддомен. В кликабельной инфографике мы собрали топ популярных и полезных постов, а также сравнили аудиторию наших читателей с населением некоторых стран. Топ постов блога Netpeak Итоги работы блога в цифрах Отдельное спасибо — постоянным комментаторам. За поддержку, конструктивную критику и помощь в актуализации текстов. Топ активных читателей:

  1. Слава Марков — 56 комментариев.
  2. Matt Cutts — 54 комментария.
  3. Евгений Болтян — 40 комментариев.
  4. Nodar Giorgadze — 36 комментариев.

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инфографика
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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