Черная пятница от SaaS-продуктов Netpeak Group: Serpstat, Netpeak Software, AcademyOcean

Обычно мы не рассказываем о новостях и акциях продуктов Netpeak Group, но в эту Черную пятницу звезды сошлись так, что сразу три наших высокотехнологичных бизнеса подготовили интересные предложения для своих клиентов в 100+ странах. Уверен, среди них есть и читатели блога. Так что вперед, за скидками!
Скидка 50% на SEO инструменты Netpeak Software: Netpeak Spider и Netpeak Checker
Netpeak Software разрабатывает инструменты для SEO-специалистов и вебмастеров, которые помогают просто и эффективно решать повседневные SEO-задачи. Основные программные продукты компании — Netpeak Checker и Netpeak Spider. В ноябре 2017-го случилось большое событие, к которому ребята шли почти год — вышла версия Netpeak Spider для MacOS.
Только с 24 до 27 ноября включительно вы можете получить 50% скидки на SEO-инструменты Netpeak Software:
- Netpeak Spider — десктопный инструмент, который позволяет просканировать ваш сайт как робот поисковых систем и определить 60+ ключевых SEO-ошибок по 50+ параметрам, которые влияют на видимость сайта в поисковой выдаче.
Цена по акции: от $4.90 в месяц.
- Netpeak Checker — мультифункциональный десктопный инструмент, который позволяет проводить массовый анализ и сравнение сайтов по ключевым SEO-параметрам.
Цена по акции: от $6.65 в месяц.
Для быстрой покупки просто перейдите по ссылке и используйте промокод BlackFriday2017.
Скидки от 20% до 45% на онлайн-академии для SaaS-сервисов от AcademyOcean
AcademyOcean — сервис, помогающий SaaS-компаниям создавать академии для обучения своих посетителей и клиентов. В качестве маркетингового инструмента, академия гораздо эффективнее, чем устаревшие whitepaper и ebook. В качестве инструмента customer service она дает ответ на вопрос «как использовать продукт?», а также «зачем его использовать?» и «в чём его ценность?».
Предложение:
- 20% скидка на аккаунт с ежемесячной оплатой;
- 45% скидка на годовой аккаунт.
Напишите письмо с промокодом NetpeakBF17 на адрес hello@academyocean.com и получите в ответ персональную ссылку.
Акция действительна до 30 ноября.
Скидки от 30% до 50% на тарифные планы многофункциональной SEO-платформы Serpstat
Serpstat — сервис, предоставляющий программное обеспечение по SaaS-модели для анализа конкурентов, сбора и расширения семантического ядра сайта, отслеживания позиций домена в поисковой выдаче, аудита сайта, а также анализа ссылочной массы домена.
Специальное предложение:
- скидки 30% на любой годовой тарифный план;
- скидки 50% на любой тарифный план на 3 года.
Предложение действует до 28 ноября включительно!
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Всем плюсы в карму за репост!
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