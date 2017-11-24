Черная пятница от SaaS-продуктов Netpeak Group: Serpstat, Netpeak Software, AcademyOcean

Обычно мы не рассказываем о новостях и акциях продуктов Netpeak Group, но в эту Черную пятницу звезды сошлись так, что сразу три наших высокотехнологичных бизнеса подготовили интересные предложения для своих клиентов в 100+ странах. Уверен, среди них есть и читатели блога. Так что вперед, за скидками!

Скидка 50% на SEO инструменты Netpeak Software: Netpeak Spider и Netpeak Checker

Netpeak Software разрабатывает инструменты для SEO-специалистов и вебмастеров, которые помогают просто и эффективно решать повседневные SEO-задачи. Основные программные продукты компании — Netpeak Checker и Netpeak Spider. В ноябре 2017-го случилось большое событие, к которому ребята шли почти год — вышла версия Netpeak Spider для MacOS.

Только с 24 до 27 ноября включительно вы можете получить 50% скидки на SEO-инструменты Netpeak Software:

Netpeak Spider — десктопный инструмент, который позволяет просканировать ваш сайт как робот поисковых систем и определить 60+ ключевых SEO-ошибок по 50+ параметрам, которые влияют на видимость сайта в поисковой выдаче.

Цена по акции: от $4.90 в месяц.





Цена по акции: от в месяц. Netpeak Checker — мультифункциональный десктопный инструмент, который позволяет проводить массовый анализ и сравнение сайтов по ключевым SEO-параметрам.

Цена по акции: от $6.65 в месяц.

Для быстрой покупки просто перейдите по ссылке и используйте промокод BlackFriday2017.

Скидки от 20% до 45% на онлайн-академии для SaaS-сервисов от AcademyOcean

AcademyOcean — сервис, помогающий SaaS-компаниям создавать академии для обучения своих посетителей и клиентов. В качестве маркетингового инструмента, академия гораздо эффективнее, чем устаревшие whitepaper и ebook. В качестве инструмента customer service она дает ответ на вопрос «как использовать продукт?», а также «зачем его использовать?» и «в чём его ценность?».

Предложение:

20% скидка на аккаунт с ежемесячной оплатой;

45% скидка на годовой аккаунт.

Напишите письмо с промокодом NetpeakBF17 на адрес hello@academyocean.com и получите в ответ персональную ссылку.

Акция действительна до 30 ноября.

Скидки от 30% до 50% на тарифные планы многофункциональной SEO-платформы Serpstat

Serpstat — сервис, предоставляющий программное обеспечение по SaaS-модели для анализа конкурентов, сбора и расширения семантического ядра сайта, отслеживания позиций домена в поисковой выдаче, аудита сайта, а также анализа ссылочной массы домена.

Специальное предложение:

скидки 30% на любой годовой тарифный план;

скидки 50% на любой тарифный план на 3 года.

Предложение действует до 28 ноября включительно!

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Всем плюсы в карму за репост!