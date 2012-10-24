Вчера в Нью-Йорке прошла конференция "Engage 2012», организованная Socialbakers. Была онлайн-трансляция и, признаться, ивент был очень качественный - перескажу самое интересное без единого слова о сервисах компании-организатора :) Многие бренды публикуют фотографии (53% от всех постов), ссылки (21%) и статусы (15%) - это вовлекает аудиторию и как следствие читатели отмечают понравившиеся записи, комментируют и делятся нашим контентом. Когда Socialbakers проводили свое недавнее исследование, выяснилось, что 85% самых вовлекающих постов - фотографии, 7% - ссылки и только 5% - статусы. Еще затесались 3% постов, которые содержат видео.

Правда в том, что в социальные сети не стоит идти, если бизнес не налажен.

Бренды в среднем публикуют 35 постов в месяц против 7 постов в октябре 2011.

Пользователи подписываются на сравнительно большее количество страниц - в 2009-м мы читали по 5 страниц, в текущем году - по 37. В сравнении с прошлым годом компании публикуют в 5 раз больше контента в Facebook. Информационный шум все больше возрастает (взять только хотя бы с десяток постов "доброе утро"), скоро станет все сложнее завоевать "место под солнцем" - т.е. в ленте ЦА. Среднестатистический пост в Facebook без продвижения получает внимание 18% фанов. Эта цифра зависит от процента вовлеченной аудитории. Нет вовлечения - нет охвата и никак иначе. 50% просмотров посты получают в первые полчаса после публикации. Остальные 50% - в последующие 7 часов.

CEO SocialBakers Jan Rezab показал статистику брендов по вовлечению - самый высокий процент демонстрируют автомобильные компании.

Охват зависит от количества участников в сообществе - чем их меньше, тем релевантнее им бренд. Чем меньше сообщество, тем теснее связи между участниками, а значит и выше процент охвата. Секрет в том, чтобы создавать небольшие живые сообщества. Но, конечно, нужно публиковать такой контент, который вызовет желание им поделиться с друзьями или хотя бы поставить отметку "мне нравится". Считать фанов и читать, что о вас пишут - хорошо, но куда важнее вовлекать их в ваши активности.

Стратегия продвижения в Facebook должна состоять из четырех частей: привлекай, вовлекай, влияй, объединяй. Легко сказать "влияй" - как это можно оценить? Helen Min из Facebook объясняет: влияние - то, как ваши фаны пересказывают ваши новости. Еще один полезный совет: на новую страничку компании в Facebook приглашайте сначала самых лояльных клиентов - они приведут друзей.

Pete Blackshaw (руководитель отдела продвижения в соц. сетях Nestle) напоминает, что соц. сети реализуют 4 цели: вдохновляют, информируют, обучают и развлекают.

Отслеживать ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) - все равно что управляя машиной, смотреть в зеркало. Вам нужна стратегия, чтобы убедиться, что бизнес движется вперед. Самый важный КРI (ключевой показатель эффективности): количество фанов из соц. сети, которые стали вашими клиентами.

Кофаундер Socialbakers Jiri Voves называет четыре метрики оценки эффективности маркетинговой деятельности в Facebook: количество фанов, прирост фанов, процент вовлеченной аудитории и среднестатистическое время, требуемое вам на написание ответов на вопросы и комментарии ЦА. Про последнее чуточку подробнее: время, требуемое на ответ, может считаться метрикой, так как от этого зависит итог практически всех дискуссий. Вам нужно отвечать быстро и, желательно, первым на все вопросы. Для этого надо для начала дать возможность писать другим на вашей стене (активировать спец. опцию). Кстати, согласно тому же исследованию, в настоящее время лишь 48% вопросов получают ответы от представителей брендов/компаний. Впрочем, в июне этот показатель был равен и вовсе 30%. Michael Terpin (Social Radius) говорит о разных социальных платформах. Так, блоги были революционным явлением веба 2.0, потом среди молодежи стали популярны фотоблоги (Tumblr), затем видеоблоги и vlogs (каналы на YouTube). Потом в Америке все-таки вспомнили про качественные традиционные медиа и появился новостной агрегатор The Huffington Post. С точки зрения бизнеса и продаж самый высокий процент конверсии демонстрирует, как бы вы не удивились, Pinterest. Kickstarter аккумулирует ни много ни мало, а 300 миллионов долларов и быстро растет, эта модель бизнеса - будущее социальных сетей.

Пара практических советов

Каждые 2 дня публикуйте 3 поста. Между постами должна быть пауза, более чем в 2 часа.

Кое-что полезное на эту тему можно почерпнуть еще из книги «Facebook. Как найти 100 000 друзей для вашего бизнеса бесплатно» или из этого поста.